Meral Akşener İYİ Parti’ye karşı

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İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan, yerel seçimlere ittifak yapmadan partilerin kendi başına girmeleri yönünde çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’ndan muhalefet partilerine kadar seslendi.

“Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz. Bütün siyasi partiler cesaretiniz varsa her biriniz tek tek AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim” dedi.

Bunun üzerine Millet İttifakı bitti, İYİ Parti seçimlere tek başına girecek yorumları yapıldı.

SÖZÜNÜN MÜREKKEBİ KURUMADAN

Akşener kürsüden indi. Kendisini takip eden gazetecilerle bir araya geldi.

“Her ilde aday çıkaracağınız konusu İstanbul ve Ankara’yı da kapsıyor mu?” diye soruldu, “Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir” dedi.

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“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyecek misiniz?” diye daha açık bir şekilde soruldu. Buna, “Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak konusuna günü geldiğinde bakılır” diye karşılık verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İstanbul ve Ankara özelinde, “Bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya, biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz” diye açıklama yaptı.

AÇIĞA DÜŞÜRDÜ

Kürşad Zorlu’nun açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Akşener yeniden sahneye çıktı. “Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Ortak adaylara kapalı değiliz” diye konuştu.

Meral Akşener sadece Kürşad Zorlu’yu açığa düşürmedi, Akşener’in Afyon konuşması üzerinden manifesto yazan gazetecileri de bir kez daha çuvallatmış oldu.

AKŞENER KLASİĞİ

Aslında bu bir Meral Akşener klasiği haline geldi.

Akşener, “Kumar masası” deyip kalktığı masaya 72 saat sonra geri döndü.

“Kazanamayacak” diye karşı çıktığı Kılıçdaroğlu için, “Bir oy Meral’e bir oy Kemal’e” diye kampanya yürüttü.

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Seçimden sonra “Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki koltuğundan başka şeyi olmayanlarla uğraştık” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Ama seçim kampanyası sırasında, “Birinci turda seçilecek. Kılpayı mılpayı değil. Gerçekten seçilecek” demişti...

SEÇİMDEN ÖNCE, SEÇİMDEN SONRA

İYİ Parti’nin seçime girmesi için CHP’den 15 milletvekili veren Kılıçdaroğlu için, “Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim” demişti. Ama seçimden sonra, “15 vekil en büyük pişmanlığımdır” diye konuştu.

“HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyoruz. HDP’nin olduğu masada biz olmayız” demiş, HDP ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.

SAVRULUYOR

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O nedenle diyorum ki Meral Akşener’in rakibi Meral Akşener. O nedenle diyorum ki İYİ Parti’nin rakibi Meral Akşener. Çünkü Meral Akşener’in birbirine zıt çıkışları İYİ Parti’nin büyümesinin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. İYİ Parti büyüyecek ama Meral Akşener bir o yana savruluyor bir bu yana. O nedenle parti biraz yükseliyor sonra küt diye yere çakılıyor.

LİNÇ MEDYASI SAHNEDE

Kürşad Zorlu’nun açıklaması muhalif medyayı panikletti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalif medya şu moddaydı: Kılıçdaroğlu’nun karşısına kim aday çıktıysa önce onun çekilmesi için bir kampanya düzenliyorlardı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan için bunu yaptılar. Kılıçdaroğlu’nun lehine çekilmeyeni hain ilan ediyorlardı. 6’lı Masa ile ittifak yapmak sanki imanın şartlarından biri, Kılıçdaroğlu’nu desteklemek ise Anayasa göreviydi. Muharrem İnce bir süre çekilmemekte direnince ona çok ağır bir linç uyguladılar. Çekilmek zorunda kaldı.

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Seçimden sonra Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri bunlar yaptı ama şimdi bu filmin ikinci versiyonu devrede.

İYİ PARTİ VE HDP HEDEFTE

Bu kez hedefte İYİ Parti ve HDP var. Bu iki partinin birinci vazifesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklemek gibi bir hava oluşturuyorlar. Eğer bir partinin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarma ihtimali gündeme gelirse hemen üstüne abanıyorlar.

Eğer bir muhalefet partisi İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayı aklının ucundan geçirse ona hayatı zindan etmekte kararlılar.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu, “Adaylık için yola çıktım” diye belirsiz bir açıklama yaparken Mansur Yavaş net konuştu, “Adayım” dedi.

Yavaş böylece adaylığının önündeki belirsizliği kaldırmış oldu. Bunun etkisini hemen gördük. CHP’nin Ankara’daki iki belediye başkanı Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar destek açıklaması yaptı.

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KILIÇDAROĞLU MEMNUN

Edindiğim bilgiye göre Mansur Yavaş’ın açıklaması en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Yavaş’la bir araya gelmesi bekleniyor.

YÜZÜNCÜ YIL MARŞI

İletişim Başkanlığı Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için 29 Ekim 2022’de, “Yazma sırası sende!” başlığı ile çağrı yapmıştı. 400’ün üzerinde eserin arasından dereceye giren ilk dört eser, 30 Ağustos nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Dereceye giren eserlerin sahiplerine, ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

BAŞARILI BİR ESER

İlk dört eser de ilgimi çekti. Ama özellikle birinciliğe layık görülen esere dikkatinizi çekmek istiyorum. İlker Kömürcü’ye sözleri için, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na ise bestesi için teşekkür ediyorum. Yüzüncü yılın ruhunu yansıtan bir eser olmuş.

FAHRETTİN ALTUN’UN VURGUSU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüzüncü Yıl marşıyla ilgili paylaşımda, “Milli ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya koyan bu marşla, Türkiye Yüzyılı’nda emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” vurgusunu yaptı.

Yüzüncü yılını ‘Türkiye Yüzyılı’na çevirme başarısını gösteren Türkiye’nin daha nice yüzyıllara ulaşması dileğiyle...