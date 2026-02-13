Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi

Haberin Devamı

Perde arkasında İmamoğlu var ama talimatı veren o değil. Kim olduğunu yazacağım. Ama önce Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atandığı geceye dönmek istiyorum. Beklendiği üzere Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olduğu haberi CHP’de dalgalanmaya yol açıyor. Özgür Özel ile ekibi arasında hızlı bir telefon trafiği başlıyor. Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemek için bir dizi eylem kararı alınıyor. CHP milletvekillerine Meclis’te tam kadro olarak hazır bulunmaları için mesaj atılıyor.

DİVAN KATİBİNİ ÇEKİYORLAR

Meclis Başkanlık Divanı’nda görev alan CHP’li Nevin Yıldırım Kaya, oturumu yönetecek olan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a, mazeret bildirerek Divan’dan çekiliyor. Onun yerine Divan’da AK Partili İshak Şen görev alıyor. Daha sonra CHP, Divan’ın teşekkülüyle ilgili meşruiyet tartışması açınca Nevin Yıldırım Kaya’nın hangi maksatla çekildiği anlaşılıyor.

ANAYASA KİTAPÇIĞINI FIRLATMA

Hatırlarsanız Akın Gürlek yemin ederken kafasına Anayasa kitapçığı fırlatılmıştı. Anayasa kitapçığını fırlatan Nevin Yıldırım Kaya. O yüzden demek ki Anayasa kitapçığı fırlatmak gibi bir mazereti varmış esprilerine konu oluyor.

Bu Anayasa kitapçığı fırlatma işi pek iyi anılmaz. Ahmet Necdet Sezer, MGK toplantısında Ecevit’in önüne Anayasa kitapçığını fırlatınca Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizine neden olmuştu. CHP’lilerde bir Anayasa kitapçığı fırlatma alışkanlığı var anlaşılan.

GENEL BAŞKANIN TALİMATI VAR

İki bakanın yemin edeceği gün Melis’te gergin bir hava vardı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Meclis toplantısı öncesinde diğer partilerin grup başkanvekilleri ile bir toplantı yapıyorlar. Toplantıya CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır katılıyor. AK Parti heyeti, “Anayasa gereği bu yemini yaptırmamız lazım. Siz demokratik tepkinizi gösterirsiniz ama yemini yaptıralım” diyorlar. CHP Grup başkanvekilleri “Biz eylem yapacağız. Yemini yaptırmayacağız” karşılığını veriyorlar. AK Partililer, “Demokratik tepkinizi gösterin ama yemini engellemeyin” diye ısrar edince Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, “Genel Başkanımızın talimatı var. Bu yemini yaptırmayacağız” diye karşılık veriyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TALİMATI



Şimdi sıra “Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor” kulisiyle ilgili bilgiyi vermeye geldi.

Murat Emir ve Ali Mahir Başarır toplantıdan çıkınca Özgür Özel’i arıyorlar. Özgür Özel’e o anda ulaşamıyorlar. Çünkü Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapıyor. Özgür Özel görüşmeden çıktıktan sonra irtibat kuruyor. Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, AK Parti’den gelen teklifi iletiyorlar. Özgür Özel bir gece öncesine göre daha sert ve kararlı bir şekilde, “Bugün ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş” talimatını veriyor.

Meclis’teki kavganın fitilini ateşleyen bu cümle. CHP Genel Başkanı “kavgaysa kavga, dövüşse dövüş. Bugün ona yemin ettirmeyeceksiniz” talimatını verirse ne olur? Ne olduğunu Meclis’te çıkan kavga ile gördük.

CHP Grubu’nun tavrına rağmen, bakanların yemin töreninde bir olay çıkmaması için çabalar son ana kadar sürdürülüyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Melis’in açılışından önce Grup Başkanvekillerini kürsünün arkasında toplantıya çağırıyor.

SUHULETLE ÇÖZELİM

Bekir Bozdağ bakanlık görevlerinde bulunmuş, tecrübeli bir isim. Bekir Bozdağ, “Bu işi suhuletle çözelim. Anayasa gereği bakanlara yemin ettirmemiz gerekiyor. Siz demokratik tepkinizi gösterin ama bakanlar da yemin etsin” diyor. CHP’liler direneceklerini söylüyorlar. Anlaşmaya varılamıyor.

Ama çabalar sürüyor. Daha önce bir CHP milletvekili gündem dışı konuşmak üzere söz aldığı halde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in talebi üzerine Bekir Bozdağ ona söz veriyor. Murat Emir ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkıyor. İtirazlarını dile getiriyor.



Şimdi geldik kürsü arkasında yaşananlara.

AKIN GÜRLEK’LE TOKALAŞMA



CHP’ye yakın haber kanalları Ali Mahir Başarır’ın, “Akın Gürlek’i tebrik etmedim” haberini geçtiler ya ben size işin perde arkasını aktarayım. Ali Mahir Başarır, Divan’ın arkasındaki odaya girince önce sağa sola bakıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek en baş sıradaki koltukta oturuyor. Onun yanında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi var. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek’in karşısına gidip “Hayırlı olsun” diyor. Ali Mahir Başarır ile Akın Gürlek tokalaşıyorlar. Akın Gürlek de ayağa kalkarak, “Sağ olun başkanım teşekkür ederim” diye karşılık veriyor. O sırada Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek’e “Sizin için zor bir gün olacak” diyor. Gürlek cevap vermiyor. Tokalaşma faslı bittikten sonra Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile toplantıya giriyorlar.

Ali Mahir Başarır, CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanarak Akın Gürlek’le tokalaştığını kabul etti. Bunu CHP’li trollere hatırlatıyorum ki boş havuza atlamasınlar.

İMAMOĞLU EKİBİ LİNÇ EDİYOR

Ali Mahir Başarır parti içinde, “Ekrem İmamoğlu’nu tutuklatan Akın Gürlek’le nasıl tokalaşırsın” diye eleştirilmekten çekindiği için, “Tebrik etmedim” diyor. Ama “Hayırlı olsun” diyor. Bir de herhalde Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğramaktan korkuyor. Çünkü dün geceden itibaren İmamoğlu ekibi Ali Mahir Başarır’ı hedef almış durumda. “Ekrem İmamoğlu’nu hapse attıran kişinin elini nasıl sıkarsın” diye topa tutuyorlar.

ÇİFTE STANDART

Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in Akın Gürlek’le tokalaşmalarında bir sorun yok. Siyaset düşmanlık değildir. Sorun kürsünün arkasında tokalaşıp “Hayırlı olsun” derken kürsünün önünde kavga çıkarmakta yatıyor. Siyaseti çifte standarttan kurtarmak gerekiyor. CHP’li Mahmut Tanal ise efendilerinin gözüne girmek için Akın Gürlek’e vurmak üzere saldırıya geçiyor. Son sözüm ister CHP’li olsun ister AK Partili fark etmez Meclis’e kavga görüntüleri yakışmıyor.