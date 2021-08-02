Meclis bakanları görevden alabilecek

Tunus’ta askerin desteğini arkasına alan Cumhurbaşkanı Kays Said, darbe yaptı. Meclisin yetkilerini dondurdu, başbakanı değiştirdi.

Tunus’un en büyük siyasi partisi olan Nahda’nın lideri Gannuşi ise başkanı olduğu Meclise sokulmadı. Tunus’ta demokrasinin yaşaması için diyaloğu esas alan Gannuşi, tüm siyasi partilerin bir masa etrafında toplanarak bir çıkış planında anlaşmasını önerdi.

Tunus darbesi karşısında Batı dünyası yine kendisine yakışanı yaptı. Mısır’da olduğu gibi darbecilerin arkasında yer aldı.

BAE ETKİSİ

Tunus darbesinde dikkat çekmek istediğim farklı bir nokta var. Mısır’daki darbede olduğu gibi Tunus darbesinin arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri’nin parmağı olduğu ortaya çıktı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in adamı olarak bilinen Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Dhahi’nin, darbeden 4 gün önce “Müslüman Kardeşler’e darbe geliyor” şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Bin Zayed’in ise Tunus darbesi için 5 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söyleniyor. BAE resmen ve alenen darbe sponsorluğu yapıyor.

15 TEMMUZ GECESİ

15 Temmuz gecesi “Ha düştü ha düşecek” diye Erdoğan’ı takip eden BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’den başkası değildi. Muhammed Bin Zayed’in Erdoğan’ı devirmek için 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söylenmişti. Şimdi Tunus’taki darbeye bakınca Birleşik Arap Emirlikleri merkezli video saldırıları ile ne amaçlandığı daha iyi anlaşılmıyor mu? Bir de bu gözle bakın istedim.

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