Mansur Yavaş’tan CHP ve Yeni Parti’ye istifa resti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti.

Mansur Yavaş, “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” dedi.

Mansur Yavaş’ın şu anda eli güçlü. Hem CHP’nin hem de Yeni Parti’nin kendisine ihtiyacı var. Mansur Yavaş bunun farkında. O nedenle rahatça istifa restini çekebiliyor.

Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girince Mansur Yavaş’ın bu kez CHP ve Yeni Parti’ye ihtiyacı olacak. CHP’nin de Yeni Parti’nin de Mansur Yavaş’a reste rest diyecek hali yok. Tam aksine iki parti de Mansur Yavaş’ın rüzgârından yararlanmak istiyor. O nedenle kan kusup kızılcık şerbeti içtik havasını veriyorlar. Ama bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil. Özellikle CHP’de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

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HAYAL KIRIKLIĞI

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmaması partide kırgınlığa neden oldu. Vahap Seçer’in Mersin’den, Zeydan Karalar’ın Adana’dan, Ahmet Akın’ın Balıkesir’den gelerek programlara katılması ama Mansur Yavaş’ın Anıtkabir’deki törenlere iştirak etmemesi hayal kırıklığına sebep oldu. Özellikle de CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarında yer almadığı bir günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi rahatsızlığın artmasına neden oldu.

YEŞİL IŞIK YOK

Mansur Yavaş’ın Anıtkabir’deki programa iştirak etmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte fotoğraf vermesi çarpan etkisi yaptı. Kılıçdaroğlu’nun “Telefon açıp ‘Mansur Bey katılın’ diyecek halim yok” sözü bir sitemi yansıtıyor. Ama asıl önemli olan Kılıçdaroğlu’nun “Mansur Bey’in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’dır” vurgusu. CHP Genel Başkanı, burada Mansur Yavaş’ın pozisyonunu tayin ediyor. Mansur Yavaş’a sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı pozisyonunu veriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yeşil ışık yakmıyor.

Kılıçdaroğlu’nun “Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil” sözünün de altını çizmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşan Mansur Yavaş için Kılıçdaroğlu, “Bir kişi” diyorsa bu siyaseten çok anlamlıdır.

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YAVAŞ- ÖZGÜR ÖZEL İLİŞKİSİ

Mansur Yavaş açıklamasında hem Özgür Özel’in hem Kılıçdaroğlu’nun görüşmeden haberi olduğunu söylüyor ama Özgür Özel’le günler öncesinden konuşmuş, Kılıçdaroğlu’na ise kerhen yani son anda bilgi vermek istemiş. Bülent Kuşoğlu üzerinden bilgilendirme yapmış. Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’le sürekli temas halinde olması CHP’de ayrı bir rahatsızlık konusunu oluşturuyor. Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Kılıçdaroğlu’nu kerhen bilgilendiriyor ama Özgür Özel’den “onay” alıyor. Özgür Özel, “Talepten önce söylemişti, son görüşmemizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, sıkıntı yok. Biz Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planlandığı; haberimiz ve onayımız olan bir görüşme” dedi.

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BİR KARE FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ı kabulünün siyaseten birçok açıdan yorumlanması gerekiyor.

1- Mansur Yavaş muhalefetin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı. Erdoğan, CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de Mansur Yavaş’ı kabul ederek bombanın pimini çekip, muhalefetin kucağına bıraktı.

2- Muhalefet tüm oyun planını Erdoğan karşıtlığı üzerine kurdu. Ancak Erdoğan, en güçlü rakibiyle fotoğraf vererek özgüvenini ortaya koydu. Kendinden ne kadar emin olduğunu gösterdi.

DENGE

POLİTİKASI ÇÖPE

3- CHP’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri için Anıtkabir’e gelmeyip Külliye’ye giden Mansur Yavaş, yıllardır özenle kurduğu denge politikasını kendi eliyle çöpe atmış oldu.

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4- CHP, bu saatten sonra Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı göstermediği taktirde bir gerekçeye sahip olmuş oldu. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la “normalleşme” görüşmesine karşı, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş için “Sarayla görüşen değil, mücadele eden aday lazım” gerekçesine sığınabilir. Bu gerekçeyi de Kılıçdaroğlu’nun eline altın tepsi ile sunan Mansur Yavaş oldu.

5- “CHP’nin oyu ne ki?” diye küçümsemeyin. Yüzde 50 artı 1 oyun arandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin oyu sonucu tayin edecek olan altın hisse kıymetinde.

İMAJI SARSILDI

6- Bu gelişmelerden sonra Mansur Yavaş’ın vazgeçilmez Cumhurbaşkanı adayı imajı ağır bir darbe yedi. Mansur Yavaş hem CHP’nin Anıtkabir programına katılmayarak hem aynı gün Külliye’ye giderek kendi şansını kendi eliyle yok etti. CHP, başka bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir.

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ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYI

7- Mansur Yavaş-Erdoğan fotoğrafı, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini daha da güçlü hale getirdi. Zaten Ekrem İmamoğlu da “Mansur Yavaş Cumhnurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Özgür Özel daha samimi bir şekilde sahip çıkıyor. Zaten son dönemde daha popüler oldu. Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olmalı” demişti. Ekrem İmamoğlu’nun tezi güç kazanmış oldu. Erdoğan müthiş bir siyasetçi. Mansur Yavaş’ın yıllar içinde oluşturduğu denge politikasını bir kare fotoğrafla yıktı.