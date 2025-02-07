Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’den umudu kalmadı

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6’lı masaya methiyeler dizildiği, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 65’le ilk turda cumhurbaşkanı seçileceği haberlerinin yapıldığı dönemlerde de perde arkası bilgiler vermiştik.

Seçim bitti. Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu, sırtından hançerlendiğini savundu. 6’lı masanın liderleri birbirini suçladı. 6’lı masayı Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olarak gösterenler seçimden sonra, “Allah bu memleketi korumuş” demek zorunda kaldı.

YENİ SEÇİMİN AKTÖRLERİ

Şimdi yeni bir seçim süreci söz konusu. Yeni seçim yeni dinamikler ve yeni aktörler demek.

“Hiçbir savaş bir öncekinin tekrarı değildir” derler.

Hiçbir süreç de bir öncekinin benzeri değildir.

TEK ADAM

Geçen seçimde 6’lı masadaki ayak oyunlarını izlemiştik. Bu kez tek kişilik bir oyun oynanıyor. Biz kol kola girip halay çekmeyi severiz ama bu tek kişilik bir gösteri. Adı da Ekrem İmamoğlu’nun adaylık oyunu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkan adayı olduğunda CHP’lilerin bir kısmı, “Issız adam” benzetmesi yapıyorlardı. Issız adam oldu, “Tek adam”.

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Koskoca Atatürk’ün partisi CHP, Ekrem İmamoğlu partisi oldu.

CHP sadece Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapma partisine dönüştü.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ROLÜ

Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmaktan sorumlu Genel Başkan oldu. Öyle ki Özgür Özel 5 Şubat’ta Adıyaman’daydı. Depremin 2’nci yıldönümünde depremzedelerin dertlerini dinlemek, sorunlarını dile getirmek, acılarını paylaşmak için gitmişti. Ama o Ekrem İmamoğlu propagandası yapmayı tercih etti.

CHP’de mevcut tablo şöyle; Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yan yana Mansur Yavaş ise yalnız başına. Kılıçdaroğlu desteği var ama artık eskisi gibi güçlü değil.

MANSUR YAVAŞ’IN ÇABASI

Mansur Yavaş şimdiye kadar üç kez Özgür Özel ile bir araya geldi. 23 ve 30 Ocak ile 3 Şubat tarihlerinde. Her defasında cumhurbaşkanı adayının CHP’liler tarafından belirlenmesinin yanlış olduğunu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme tarihinin erken olduğunu savundu. Ama bir sonuç alamadı. Çünkü bu oyunu Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel birlikte kurdular. Oyunun adı Mansur Yavaş’ı yeme oyunu.

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2- ÜÇLÜ TOPLANTI YAPILACAK

9 Şubat Pazar günü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelecekler. Ama bu sonucu değiştirmeyecek. Çünkü bir gün sonra Parti Meclisi toplanıp cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesi kararını alacak. Parti Meclisi’nde karar alınması için her türlü önlem alındı. Sonra seçim takvimi ilan edilecek.

Ramazan Bayramı’ndan sonra CHP teşkilatlarına sandık kurulup, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

UMUDUNU KAYBETTİ

Mansur Yavaş’ın, yaptığı üç görüşmeden sonra Özgür Özel’den umudunu kaybettiği söyleniyor. Ama usul hatası yapmamak için pazar günü yapılacak olan üçlü toplantıya katılacak, itirazlarını dile getirecek.

KARAR ANI

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Ama Parti Meclisi’nde karar alınıp, seçim takvimi ilan edildikten sonra Mansur Yavaş bir karar verecek. Karar anı yaklaşıyor.

1- Mansur Yavaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ama giderek bu imkânı kaybediyor.

2- Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime katılırsa, çıkan sonuca razı olması gerekiyor.

İMAMOĞLU KAZANACAK

3- Ekrem İmamoğlu CHP’de çok güçlü. Mansur Yavaş’ın ise CHP’de karşılığı zayıf. Ön seçimden Ekrem İmamoğlu’nun zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

4- Ön seçime girip kaybettiği takdirde Mansur Yavaş ilk yenilgisini alacak. Ayrıca ön seçimde kaybettikten sonra sonuçları tanımayıp CHP’den değil bağımsız aday olursa o zaman etik davranmamakla suçlanacak.

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ÖN SEÇİME KATILACAK MI?

5- Mansur Yavaş’ın bu gerekçelerle ve kendini bağımsız hissedilmek için ön seçime katılmayı düşünmediği söyleniyor. Özgür Özel’de Yavaş’la görüşme yaptıktan sonra, “Ön seçime girer girmez bilmiyorum” dedi.

6- Yavaş’ın bugün yazılı bir açıklama yapıp cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu. Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayının CHP oylarıyla belirlenmesini doğru bulmadığını ve zamanlamasının erken olduğu eleştirilerini dile getirmesi ve ardından da “Ben parti içi bir yarışta yokum” demesi bekleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin yanlış olduğu yönünde bir açıklama yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu pimi çekilmiş bombaya benzetmişti.

ÜÇLÜ TOPLANTI

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7- Bu gelişmelerden haberdar olan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ikilisi karşı bir hamle yaparak pazar günü üçlü toplantı formülünü geliştirdiler.

Bu gelişme üzerine Mansur Yavaş’ın ne yapacağı konusunda bir belirsizlik oluştu.

Ama şurası net, Mansur Yavaş, Özgür Özel’den umudunu kaybetti. Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini düşünüyor.

3- CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı yolları kapandığı takdirde Mansur Yavaş’ın merkez sağ ve milliyetçi kesimin cumhurbaşkanı adayı olmak için bağımsız aday olarak yola çıkacağı konuşuluyor. Ama Mansur Yavaş hemen hareket etmeyecek. İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyecek. Böylece ibrenin tekrar kendisine dönme ihtimalini görmek istiyor. Ama tüm yollar tıkandığında bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa gireceği söyleniyor.

ÇOKLU ADAY

Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok sayıda adayın çıkması bekleniyor. Ama yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında geçecek. Ama diğer adayların seçilme şansı olmasa da üç isimden birinin seçilme şansını etkileyecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bir risk potansiyeli taşırken DEM Parti’nin aday çıkarıp çıkarmaması da belirleyici olacak.

DEM ADAY ÇIKARACAK MI

DEM Parti geçen seçimlerde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti. DEM Parti aday çıkardığı takdirde Ekrem İmamoğlu’nun bundan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Aday çıkarmadığı takdirde DEM oylarının önemli bir bölümü İmamoğlu’na gidecek.

ZAFER VE İYİ PARTİ

Yine milliyetçi kökenli olan İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin aday çıkarması ya da Mansur Yavaş’ı desteklemeleri de sonuçlar üzerinde etkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimine henüz uzun bir süre var ama CHP’deki gelişmeler bizim bu değerlendirmeleri yapmamızı zorunlu kılıyor.