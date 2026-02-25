Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Haberin Devamı

Balbay, Mansur Yavaş’ın “AKP’nin adayı var, CHP’nin bir adayı var. Bu ortamda kesinlikle üçüncü aday olmam” mesajını verdiğini aktarıyor.

Balbay bunu neden aktarıyor? Ankara kulislerinde, CHP cumhurbaşkanı adayı göstermediği taktirde Mansur Yavaş’ın İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’den oluşacak milliyetçi blok adayı olabileceği konuşuluyor. Mansur Yavaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etmesi de bu tartışmaları alevlendirdi.

Mustafa Balbay’ın, Mansur Yavaş’ın CHP’nin adayı olmazsa üçüncü aday olmayacağı yönündeki açıklaması üzerine ne oluyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi hesabından açıklama yapılıyor. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir’ gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış beyanı bulunmamaktadır” deniliyor.

Haberin Devamı

OPERASYON MUYDU

Mustafa Balbay’ın Mansur Yavaş’ın üçüncü aday olmayacağı yönündeki açıklaması Yavaş cephesinde cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesi operasyonu olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerine hemen sıcağı sıcağına açıklama yapılıyor.

Siyasetçiler kimi zaman açıklamaları ile kimi zaman yalanlamaları ile tavırlarını ortaya koyarlar. Mansur Yavaş, bu açıklamayla CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği taktirde diğer partiler tarafından aday gösterilme ihtimaline kapıyı kapatmıyor. Üçüncü adaylığa yok demiyor. Bu, CHP beni aday göstermezse üçüncü adaylığa açığım demektir.

Mansur Yavaş’ın çıkışı siyaseten yanlış değil. Şimdiden kaderini CHP’nin ellerine neden teslim etsin, üçüncü aday olmayacağım diye kendisini neden bağlasın?

ANKET OYUNLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP’de anket oyunları başladı. CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan anketlerde Mansur Yavaş’a olan desteği küçük göstermek için Muharrem İnce’yi dahi listeye dahil etmişler.

Mansur Yavaş cephesi boş durur mu? Onlar da milliyetçi blok anketi yaptırarak cevap vermişler. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin yer aldığı milliyetçi blok yüzde 25 çıkıyor. Anahtar Parti’yi, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin yanına yazıyorlar ama Yavuz Ağıralioğlu bu konuda bağlayıcı konuşmuyor. Akıllı hareket ediyor. Son dönemlerde yükseliş eğilimine giren Anahtar Parti sürpriz yapabilir.

Haberin Devamı

Anketin ikinci bir yüzü daha var. Eğer Mansur Yavaş, CHP adayı olmaz da milliyetçi blok adayı olursa bu durumda CHP’nin oyları geriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL ANKETLERİ

CHP’de anket oyunları bitmez. CHP’nin anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 65’le seçimi kazanıyordu. Öyle ki yüzde 55 çıkaran anketleri hain ilan ediliyorlardı. Daha ufukta seçim yok ama CHP’de ayak oyunları başladı. Bu anketlerin hedefinin ne olduğu belli. Özgür Özel’i aday yapacaklar. Bunun zeminini hazırlıyorlar. Yaptığımız anketlerde Özgür Özel çıkıyor diyecekler. Zaten, “CHP’nin adayı CHP Genel Başkanı olmalı” diye kulis yapmaya başladılar. Kılıçdaroğlu’nu da böyle aday yapmışlardı. Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler, şimdi sıra Mansur Yavaş’ı devre dışı bırakmaya geldi.

Haberin Devamı

SEVGİLİSİ ÜZERİNDEN YAKALANMIŞ

Meksika’da uyuşturucu baronu El Mencho yakalanınca ülke savaş alanına döndü.

Meksika’da 12 eyalete hâkim olan uyuşturucu kartellerinin Amerika’ya uyuşturucu satıp, silah aldığı biliniyor. Böylece 1 trilyon dolarlık bir ekonomik çarktan söz ediliyor.

Meksika hükümeti uyuşturucu baronu El Mencho’nun ABD’nin sağladığı istihbarat sayesinde yakalandığını açıkladı. Peki istihbarat nasıl sağlanmış, uyuşturucu baronu nasıl yakalanmış?

Uyuşturucu baronu El Mencho’nun yeri sevgilisi takip edilerek tespit edilmiş. Filmlere konu olan operasyon sevgilisi takip edilerek yapılmış. Zırhlı araçlarla, helikopterleri düşürecek roketatarlarla korunan uyuşturucu baronu orman içindeki bir evde sevgilisiyle buluşunca kıskıvrak yakalanmış.

Haberin Devamı

Bu size şaşırtıcı geldi mi? İstihbarat servisleri bu tür operasyonlarda kadınları kullanırlar.

EL CHAPO’NUN YAKALANMASI

Gerçi Meksika’nın en büyük uyuşturucu baronlarından El Chapo, ABD’li aktör Sean Penn’e verdiği gizli röportaj sayesinde yakalanmıştı. Bücür lakabıyla tanınan El Chapo’yu ise ABD’li aktörün hayranı olmak yakmış. El Chapo, röportaj için çağırdığı ABD’li aktör takip edilerek yakalanmış.

ABD’li aktörün CIA’ya çalıştığı iddia edildi ama bu tespit edilemedi. CIA, Sean Penn bana çalışıyor der mi?

ÇAKICI ÖRNEĞİ

Bu örnekleri uzatmak istemiyorum ama Alaattin Çakıcı, Fransa’nın Nice kentinde yakalandığında yanında sevgilisi Aslı Ural vardı. Otel rezervasyonları ünlü şarkıcı Selçuk Ural’ın kızı Aslı Ural’ın kredi kartı üzerinden yapılmıştı.

Haberin Devamı

Son bir örnek verip bu faslı bitireyim.

Reina katliamcısı nasıl yakalanmıştı? Reina katliamcısı ise başka bir kadınla ilişkisini tespit eden sevgilisinin ihbar etmesi üzerine yakalanmıştı. Terörist de olsan kadınları aldatmayacaksın. Uyuşturucu baronu da olsan sevgili yaparken dikkat edeceksin.

ABD’de ünlü ‘Watergate Skandalı’nı ortaya çıkaran gazeteci Ben Bradlee, muhabirlerine ne demişti?

“Bir kadını bul, iki parayı takip et.”

O seni suçluya götürür.