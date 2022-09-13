Mansur Yavaş’a Kılıçdaroğlu’ndan Ülkücü operasyonu

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12 Eylül’de Türkeş’i Mevki Hastanesi’nde tuttuklarını anlatmıştı. “MHP davası devam ediyordu. O sırada biz Mevki Hastanesi’nde Türkeş’in kaldığı bölümün demir parmaklıklarını kesmiştik. Dışarıdan anlaşılmasın diye balmumu ile yapıştırıp aynı renge boyamıştık. Başbuğ’u kaçıracaktık. Ama Türkeş kabul etmedi” dediği aklımda kalmıştı.

Ülkücü camiada Türkeş’in doktoru olarak bilinen Selim Kaptanoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Genel başkanım” diye hitap ederken şaşırdım mı? Hayır. Çünkü Selim Kaptanoğlu CHP’nin Yenimahalle Belediye Meclis üyesi. Kılıçdaroğlu’na genel başkanım diye hitap etmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Aksini söylese şaşırtıcı olurdu.

CHP’DEKİ ÜLKÜCÜLER

Ama Kılıçdaroğlu bir grup Ülkücü ile buluştu diye haberlerin yapılmasına şaşırmak lazım. Bunlar sanki MHP’li ülkücüler gibi sunuldu. Ama doğru değil. Selim Kaptanoğlu başta olmak üzere CHP’de siyaset yapan isimler. Mansur Yavaş da bir dönem MHP’nin Beypazarı Belediye Başkanı’ydı. Ankara’dan MHP’nin belediye başkan adayı oldu. Ülkücü olduğunu hiçbir zaman inkâr etmedi.

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MANSUR YAVAŞ’A OPERASYON

Kılıçdaroğlu’nun, “Bozkurt Kemal” sloganları ile karşılandığı “Ülkücü buluşması” siyasi kulislerde farklı değerlendirmelere neden oldu.

1- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesinde Ekrem İmamoğlu’nu geriletti ancak Mansur Yavaş, polemiklere girmediği için hâlâ muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada çıkıyor.

2- Kılıçdaroğlu, yaptığı hamlelere rağmen Mansur Yavaş ile arasındaki oy farkını kapatamıyor.

İYİ PARTİ DESTEĞİ

3- HDP’nin “Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday olursa desteklemeyiz” açıklamasından sonra Ülkücü kökenli iki siyasetçi olan Meral Akşener ile Mansur Yavaş güçbirliği yaptı.

4- Akşener’e yakınlığı ile bilinen Buğra Kavuncu, “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” demişti. Yavuz Ağıralioğlu da sahada Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu söyledi.

AKŞENER-YAVAŞ İTTİFAKI

5- Kılıçdaroğlu, 6’lı masada uzlaşma sağlandığı takdirde ortak cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Akşener, 6’lı masadaki ikinci büyük partinin lideri. Kılıçdaroğlu, Akşener ile Yavaş arasındaki yakınlaşmayı kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Akşener’in, “Altılı masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm” dediğini açıkladı.

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YARKADAŞ’IN ÇIKIŞI

6- CHP’li Gürsel Tekin’in başlattığı HDP’ye bakanlık verilmesi tartışması üzerine İYİ Parti’den sert tepkiler gelince Barış Yarkadaş, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’nun desteklediği İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın firmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale aldığını açıkladı.

FETHİ YAŞAR ORGANİZASYONU

7- Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, “Ülkücüler Kılıçdaroğlu’na oy vermez. Ülkücüler Mansur Yavaş’ı destekler” algısını kırmak için bu buluşmayı organize ettiği söyleniyor. Fethi Yaşar CHP’de saygınlığı olan bir isim.

8- Kılıçdaroğlu’nun Ülkücülerle buluşması, Mansur Yavaş’ın elinden Ülkücü kartını almak için hamle yaptığı şeklinde değerlendiriliyor.

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MHP BAKANLIK MI İSTEYECEKMİŞ

Aklına gelen siyasi senaryo yazıyor. Yok efendim MHP, seçimlerden sonra bakanlık isteyecekmiş. Sanki şimdiye kadar MHP bakanlık istemiş de verilmemiş gibi. Artık canına tak etmiş, seçimlerden sonra bakanlık isteyecekmiş.

MHP, Cumhur İttifakı’nda yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Başkanlık Sistemi’ni Bahçeli önerdi. 6’lı masada cumhurbaşkanı adaylığı için kıran kırana bir mücadele yaşanırken, Bahçeli, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığını çok önceden ilan etti. MHP, Sivas’tan başlatıp Bursa’dan devam ettirdiği mitinglerine dahi, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” ismini verdi.

Doğruya doğru yanlışa yanlış demek gerek.

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Bahçeli, Cumhur İttifakı’na desteğini, “Al-Ver pazarlığı” na çevirmedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman MHP’nin hukukunu korudu.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

2023 seçimlerinden sonra MHP bakanlık talep edecek deniliyor ya, şimdi size bir kabine kulisi aktarmak istiyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi ilan etmeden önce Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan’ın o görüşmede MHP’ye bakanlık teklif ettiği söylenmişti. Ancak Bahçeli’nin koalisyon görüntüsü vermemek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi partisinden oluşturacağı bakanlar kurulu ile çalışması için MHP’den bakanlık verilmesine gerek duymadığı söylenmişti. Hatta Erdoğan’ın kabine listesi açıklanmadan önce de yeniden temas kurdurup Bahçeli’nin kararında bir değişiklik olup olmadığını ölçmeye çalıştığı ifade edilmişti. Ancak Bahçeli’nin duruşunu koruduğu için kabineye MHP’li bakan alma düşüncesinden vazgeçtiği konuşulmuştu. Cumhur İttifakı’nda ortak olduğu için bunlar zamanın ruhuna uygun olan davranışlardı. İki liderin karşılıklı jestleriydi. İttifaklar güvene dayalı olarak yürür. Bakın CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan tartışmalar Millet İttifakı açısından hiç hayra alamet görüntüler değil.

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MHP İSTERSE

Bu kulisler 2018 seçimlerinden sonra kabinenin kurulması sürecinde yaşanmıştı. Artık geride kaldı. Ama Erdoğan’ın her defasında MHP’li bakanların kabine olmasını istediği, Bahçeli’nin ise prensipleri gereği buna gerek duymadığı söylendi.

Ama sanki şimdiye kadar MHP bakanlık istemiş, Erdoğan vermemiş ama 2023 seçimlerinden sonra MHP bakanlık almakta kararlıymış gibi sunmak siyasi gerçeklere uymuyor.

Bahçeli, kabinede MHP’li bakanın yer almasını isterse Erdoğan bundan kaçınmaz. Ama Bahçeli’nin talep edeceğini zannetmiyorum. Bunu bir ittifak içi mücadele gibi sunmanın anlamı yok.