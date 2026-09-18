Mansur Yavaş senaryoları

Haberin Devamı

CHP ve Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayıydı. 9 Eylül’de CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmek yerine Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesiyle birlikte bu imajı sarsıldı. 9 Eylül’den sonra ise CHP ve Yeni Parti’nin problemi haline dönüştü. Hele hele iki partiye de parmak sallayarak rest çekmesi ile birlikte hızla düşüşe geçti. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değil” diye tepki gösterdi. CHP’nin MYK toplantısında birçok üye Faik Öztrak’ın bu tavrını destekliyor.

Şimdi kulislerde Yavaş toto oynanıyor. Mansur Yavaş 2026 yılının sonunu bekler mi yoksa 2026 dolmadan CHP’den istifa eder mi diye hesap yapılıyor.

CHP MYK’DA TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu istese bu süreci hızlandırabilir. Mansur Yavaş’a madem sen CHP’nin kuruluş yıldönümüne dahi katılmıyorsun o zaman bir tercih yap dese Yavaş zor durumda kalır. Belki istifa etmesi gerekir. Çünkü CHP’nin tabanında ve tavanında Mansur Yavaş’a tepki var. Önceki gün yapılan MYK toplantısında bazı üyeler Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Yavaş’ın, Anıtkabir’deki törenlere katılmamasına tepki gösterdiler. CHP’li bir belediye başkanı olarak Özgür Özel’den onay almasını eleştirdiler. “Mansur Yavaş bir tercih yapmalı” diyenler oldu. Bir tek Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu arkasında durmuş. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bilgisini de Kılıçdaroğlu’na Kuşoğlu üzerinden iletmişti. Bülent Kuşoğlu tecrübeli bir siyasetçidir. Kılıçdaroğlu bir karar verdiği anda yanında durur.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI

CHP’deki tepkiye rağmen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ı bir tercihe zorlamayarak, üzerindeki baskıyı azaltıyor. Kılıçdaroğlu kısa vadeli siyasi hesap yapmaz. Sabır taşını çatlatacak kadar sabırlıdır. Ama zamanı gelince gereken hamleyi yapmaktan da çekinmez. Bunun ne anlama geldiğini zamanı gelince açıklayacağım. Bir kenara yazıp bekleyin. Özgür Özel olsaydı gece WhatsApp mesajları, gündüz telefon açarak Mansur Yavaş’ı tercih yap diye zorlardı.

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI

Haberin Devamı

Mansur Yavaş’ın önünde yeni bir samimiyet testi var. CHP’nin 25-27 Eylül tarihleri arasında Abant’ta kampı var. Bu kampa belediye başkanları davetli değil. MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleri katılacak. Ancak ondan sonra ekim ayı içinde CHP Genel Merkezi’nde belediye başkanları ile bir toplantı yapılacak. O zaman gözler tekrar Mansur Yavaş’ın üzerinde olacak. Mansur Yavaş toplantıya katılacak mı katılmayacak mı?

BİR KARE FOTOĞRAF YIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağının ortaya çıkmasından sonra muhalif tabanda Erdoğan’a karşı mücadele edecek isim olarak Mansur Yavaş ön plana çıkmıştı. Ama Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la verdiği tek kare fotoğrafla bu algıyı yıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Eylül’de verdiği randevuyla cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibini devre dışı bıraktı.

Haberin Devamı

Artık kulislerde ‘Mansur Yavaş CHP’den ne zaman istifa eder, cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı, yoksa belediye başkanı olarak finalini yapar mı’ tartışması yapılıyor.

Mansur Yavaş, AK Parti’ye geçer mi sorusu da tartışmaya açılmış durumda.

Şurası bir gerçek ki, Mansur Yavaş için geri sayım başladı.

KİLİT İSİM ENVER ALTAYLI

Eski CIA Ajanı Enver Altaylı’nın, FETÖ’ye mektubu “Muhterem Efendim” diye başlıyor. Karışık dönemlerin adamı olan Enver Altaylı, FETÖ’ye iki kişiyi ihbar ediyor.

Biri dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, diğeri ise MİT Kafkaslar Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu.

Enver Altaylı, İlker Başbuğ için, ”Yeni Genelkurmay Başkanı’nın zatı alinize bakışı son derece menfidir” diye yazmış.

Haberin Devamı

Enver Altaylı’nın ihbar ettiği İlker Başbuğ’un sonu ne oldu? İlker Başbuğ, tutuklandı. İlker Başbuğ, Türkiye tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’ndan sonra cezaevine atılan ilk general oldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ

Enver Altaylı, mektubunda Kaşif Kozinoğlu için ne diyor? Kozinoğlu’nun Özbekistan’daki FETÖ okullarının kapatılmasında en büyük paya sahip olduğu ve ileride MİT Müsteşarı olma ihtimalinin bulunduğunu anlatıyor. “Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fetullah Hoca Efendi’yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” diyor.

Peki Enver Altaylı, Kozinoğlu konusunda ne yapılmasını öneriyor?Kaşif Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesini istiyor.

Haberin Devamı

Peki Kozinoğlu ne oldu? Önce FETÖ’nün hedefindeki isimler için işleyen mekanizma işlemeye başladı. Belli bir merkezden yazılan sahte ihbar mektupları ile gözaltına alınıp, tutuklandı. Cezaevinde ise kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.

Yani Enver Altaylı’nın önerdiği şekilde etkisiz hale getirildi. Yani ortadan kaldırıldı.

Kozinoğlu soruşturmasında önemli bir adım atıldı. Koğuş arkadaşları ile dönemin başsavcısı ve savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Ama bu konuda kilit bir isim olan Enver Altaylı’nın ifadesine başvurulmayacak mı?