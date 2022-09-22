Mansur Yavaş kuşkusu ve İmamoğlu’nun yeni taktiği

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Kılıçdaroğlu, Ankara’ya davet ettiği İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasını istemişti. 2021 yılının aralık ayında Çankaya’da gerçekleşmişti bu görüşme. Görüşme sırasında çok kararlı olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna işaret ederek, “Bu işin bitmesi gerek” dediği söylenmişti. İmamoğlu’na, “İstanbul’la ilgilen” demişti.

Ama İmamoğlu Ankara’da söz verdiği halde İstanbul’a dönünce vazgeçmişti.

Kılıçdaroğlu o tarihten sonra İmamoğlu ile arasına mesafe koydu. Bu arada Karadeniz gezisinden sonra muhalif medyanın linçine maruz kalan İmamoğlu hızla yıpranma sürecine girerken, Kılıçdaroğlu yaptığı hamlelerle yükseliş sürecine girdi.

TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ekrem İmamoğlu sonunda Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anladı. Ondan sonra taktik değiştirdi.

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Kılıçdaroğlu’na karşı değil Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeyi tercih etti.

O andan itibaren Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki rekabet yerini işbirliğine bıraktı.

Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş sürpriz bir şekilde yakınlaşmaya başladılar. Oysa daha önce Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ittifak halindeydi. Öyle ki Akşener, İmamoğlu’nu, “İkinci Fatih” ilan etmişti.

Şu andaki tabloda Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile, Meral Akşener ise Mansur Yavaş’la ittifak kurmuş durumda.

AKŞENER’İN GÖNLÜNDEN GEÇEN

Akşener’in, Mansur Yavaş’la voleybol maçından ve Ankapark’ı ziyaretten verdiği samimi fotoğrafları tamamlayan adım ise İYİ Parti’nin etkili isimleri Buğra Kavuncu, Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’dan geldi. Ülkücü kökenli üç isim, sahada Mansur Yavaş’ın olduğunu açıkladılar. Bu açıkça, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı istedikleri anlamına geliyordu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ankara Pursaklar’da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener’in, “Mansur Yavaş’ı aday gösterin” diyen vatandaşa, “Bizim gönlümüzden geçen de odur” karşılığını verdiğini paylaştı.

ÜÇ KRİTİK NOKTA

İYİ Parti’deki değerlendirmelerin bir ucunda HDP faktörü yer alıyor, diğer ucunda ise Mansur Yavaş’ın adaylığı konusu.

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1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti HDP deniliyor. HDP’nin oyu önemli de İYİ Parti’nin oyu önemli değil mi?

2- HDP’nin 6’lı masaya cumhurbaşkanı adayı tayin etme rolü İYİ Parti’de rahatsızlık meydana getirmiş durumda. HDP yöneticilerinin “Meral Akşener ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa desteklemeyiz”, “Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa destekleriz” yaklaşımı İYİ Parti’nin pozisyonunu gözden geçirmesine neden olmuş durumda.

3- “HDP ile açık ya da gizli ittifakta yokuz” görüşündeler.

MANSUR YAVAŞ NE YAPAR

İYİ Partililerin gönlünden Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı geçiyor. Ayrıca HDP ile Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki işbirliğine Meral Akşener, Mansur Yavaş’la karşılık verdi. Ancak İYİ Parti’de, Mansur Yavaş konusunda iki kuşku var.

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1- Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adaylığını kabul eder mi?

2- Hiç konuşmayarak puan toplayan Mansur Yavaş, Erdoğan’a karşı etkili bir rakip olur mu?

Şanghay’da verdiği fotoğraf ile ABD’de, “O Biden, ben de Erdoğan” cevabı dahi Erdoğan’ın dünya liderliğinde hangi ligde olduğunu gösteriyor. İYİ Partilileri düşündüren soru ise şu: “Mansur Yavaş, Erdoğan’la tartıya çıkarsa ne olur?”

İMAMOĞLU’NUN YENİ TAKTİĞİ

Muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi.

Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ’da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak, “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu, “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” stratejisini izliyor.

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BABACAN VE DAVUTOĞLU’NUN TELAŞI

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, 6’lı masanın 2 Ekim’de yapacağı toplantı öncesinde hareketlendiler.

Her ikisinin gönlünden cumhurbaşkanı adaylığının geçtiği bir sır değil. Hatta Ali Babacan, ortak aday çıkmazsa cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Gelecek Partisi’nin Sultanbeyli’deki mitinginde, “Adayımız Davutoğlu” pankartı açıldı. Ama siyaset imkân sanatıdır.

Şu günlerde Babacan ve Davutoğlu’nun çok daha önemli bir telaşı var.

1- DEVA Partisi 41 yerde amblemi ile katılacak. 40 ilde ise seçim ittifakı düşünüyor.

2- Ali Babacan, seçimlerden sonraki sürecin şimdiden planlanmasını istiyor. Hatta bunu hayati derecede önemli buluyor. Babacan, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde kendilerini devreden çıkarmasından endişe ediyor. Seçimden önce bir protokol yapılarak liderlerin bir konsey şeklinde süreci ortak yönetmesini istiyor. Seçimlerden önce ekonomi yönetiminin kendisine verildiğinin ilan edilmesini talep ediyor.

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DAVUTOĞLU’NUN ÖNCELİKLERİ

1- Davutoğlu ise ideolojik kodları nedeniyle CHP listelerinden seçimlere girmeye sıcak bakmıyor. Akşener ise seçimlerde ittifakı düşünmüyor. Davutoğlu, Ali Babacan’ın olumsuz tavrı nedeniyle DEVA Partisi’ni önermiyor ama İYİ Parti ve Saadet Partisi ile seçim ittifakı yapmak istiyor.

2- Davutoğlu, cumhurbaşkanı adayının partisinden istifa etmesini istiyor. Seçimlerden sonra tüm kararların 6 liderin ittifakıyla alınmasını istiyor.

FATİH ERBAKAN ATAKTA

Bu seçim ittifaklar seçimi olacak. Çünkü ittifakların sayısı hızla artmaya başladı. Bu arada son dönemlerde oylarındaki artışla dikkate çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ittifaklar için kolları sıvamış durumda. Fatih Erbakan, ikili, üçlü ittifaklar için görüşmeler yapıyor.

Babası merhum Erbakan hem ittifak kurma hem koalisyon hükümetleri konusunda ustaydı. Ecevit’le, Demirel’le, Çiller’le koalisyon kurmayı başarmıştı. Türkeş’le, Aykut Edibali ile kutsal ittifakı gerçekleştirmişti. Bakalım oğlu ittifak kurma konusunda babası gibi başarılı olacak mı?