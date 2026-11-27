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Bu magazin diline göre bir inenler, çıkanlar yarışması değil. Cumhurbaşkanı adaylığı denkleminde inenler ile çıkanların resmi. Ekrem İmamoğlu adaylık şansını kaybederken, Mansur Yavaş tek alternatif olarak öne çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına göre Özgür Özel, DEM’e yakın duruyordu. Hatta ilk CHP Genel Başkanı olduğunda DEM’e randevu vermekte gecikince Ekrem İmamoğlu tarafından uyarılmıştı. Ekrem İmamoğlu, “Kürtler olmadan nasıl seçim kazanacaklarını düşünüyorlar” demişti.

TACA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında taca çıktı. Diplomasının iptali onandı, tutukluluğuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı itiraz oybirliğiyle reddedildi, üç ayrı davadan üç ayrı siyaset yasağı cezası aldı. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girdiğim cezaevinden cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarım” hayalleri suya düştü.

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Özgür Özel bunu gördü. Gecikmeden adım attı.‘Kral öldü, yaşasın yeni kral’ moduna geçti.

DEM’e dirsek çevirdi. İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıkladı. DEM’in bir daha düşün çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bu işin görünen kısmı.

YENİ İTTİFAK

Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Özgür Özel, yeni bir ittifak kuruyor. Kiminle? Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu ile. Yeni ittifakın adı ulusalcı-milliyetçi cephe. YENİ Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden oluşuyor.

Özgür Özel, İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıkladığı gün kiminle görüştü? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ, “YENİ Parti’nin açılım sürecine verdiği desteği askıya almasından dolayı tebriklerimizi ifade ediyoruz. Süreçten desteğini çekmesini çok kıymetli buluyoruz” diye açıklama yaptı. Müsavat Dervişoğlu, “Özgür Özel’in komisyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

MANSUR YAVAŞ İTTİFAKI

Peki bu ittifakın hedefi ne? Bu ittifakın adı “ulusalcı-milliyetçi cephe”yse bunun cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’tır. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan umudunu kesince DEM Parti ile yollarını ayırdı. Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapacak olan bir ittifaka yöneldi. Zafer Partisi ve İYİ Parti’ye yanaştı. Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek ittifakın temellerini attı. Hatta parti sözcülüğüne merkez sağdan gelen Salih Uzun’un getirilmesi de bunun bir işareti olarak gösteriliyor.

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Ümit Özdağ’lı, Müsavat Dervişoğlu’lu ittifak Özgür Özel’e ne kazandırır? Göreceğiz. Bence Özgür Özel tarihi bir fırsat yakaladı ama onu heba ediyor.

KARŞI İTTİFAK

Siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor. İki önemli dinamik siyaseti yeniden şekillendiriyor. Biri cumhurbaşkanı adaylığı, diğeri ise Terörsüz Türkiye konusu. İki dinamik etrafında yeni ittifaklar doğuyor. Dün iki önemli gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli’ye gitti. Bahçeli, siyasette oy oranının ötesinde özgül ağırlığı yüksek bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce İmralı heyeti, Bahçeli’yi ziyaret etti. İmralı heyetinin hafta sonu Öcalan’la görüştüğünü not etmek lazım. Belli ki Öcalan’dan doğrudan Bahçeli’ye iletilecek mesaj getirdiler.

İKİ CEPHE

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Özgür Özel milliyetçi partiler Zafer Partisi ve İYİ Parti’yle bir cephe oluştururken, Cumhur İttifakı cephesinde de yeni bir işbirliği zemini oluştu. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde bir araya geldi.

Bu süreçler ittifakların oluşum süreci. Ne Özgür Özel’in Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu’na yakınlaşmasını hafife almak lazım ne de Kemal Kılıçdaroğlu ve İmralı heyetinin Bahçeli’yle görüşmesini...

Yeni ittifaklar kuruluyor, eski ittifaklar dağılıyor.

YENİ PARTİ’DE İKİ GRUP OLUŞTU

YENİ Parti’de genel başkan yardımcılıklarının sayısı 28’e çıktı. Ancak 28 genel başkan yardımcısının da aynı derecede etkin olduğunu söylemek mümkün değil.

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14 genel başkan yardımcısı YENİ Parti’nin Genel Merkezi’nde görev yapacakmış. Diğer 14 genel başkan yardımcısına ise yeni bir yer tutulacakmış.

Futbol takımlarının maça çıkacak ilk 11’i açıklaması gibi Özgür Özel’in ilk 14’ünde olanların makam odaları YENİ Parti Genel Merkezi’nde olacak.

Kim bunlar?

Selin Sayek Böke, Salih Uzun, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Gül Çiftçi Binici, Yaşar Tüzün, Burhanettin Bulut, Aylin Yaman, Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Gökçe Gökçen, Hikmet Erbilgin ve Yunus Emre.

İkinci 14’lükler ise şunlar: Zeynel Emre, Serkan Özcan, Öner Günçavdı, Mithat Çelikpala, Yankı Bağcıoğlu, Suat Özçağdaş, Kayhan Pala, Sencer Solakoğlu, Cem Say, Aylin Nazlıaka, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşçıer, Deniz Yavuzyılmaz ve Murat Bakan.

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SADECE SARIGÜL MÜ

Dün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Meclis kulislerine şöyle bir haber yayıldı. Haberin kaynağı iktidar partisiydi. Buna göre sadece Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılacağı, diğer dosyalara dokunulmayacağı şeklindeydi. Bu haber CHP kurultayı davası ve İBB davasından dolayı dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde olan YENİ Parti milletvekilleri arasında rahatlamaya yol açtı. Derin bir oh çektiler.

Ama bakalım Adalet Bakanı Akın Gürlek ne diyecek?