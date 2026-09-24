Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi

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Mansur Yavaş’ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını yazarken, yazılarım üzerinden program yapan muhalif haber kanalları vardı.

Ne oldu?

Kim haklıymış?

Kimin yazdığı kulisler doğruymuş?

Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı.

Mansur Yavaş’ın bu kararıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun.

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi sürpriz olmadı ama Mansur Yavaş bu kararıyla cumhurbaşkanlığı yarışından da çekilmiş oldu.

Demek ki neymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadece Ankara metrosu için gitmemiş.

İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Mansur Yavaş’ı istifaya götüren gelişmeler bir günde yaşanmadı. Bu bir süreç. Bu sürecin yapı taşlarını bizzat Mansur Yavaş döşedi.

Bu süreci buraya getiren bizzat Mansur Yavaş oldu. CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmeyip, Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi bardağı taşıran son damla oldu.

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Cumhurbaşkanı ile görüşmesi konusunda Özgür Özel’i bilgilendirip onayını alırken, Kılıçdaroğlu’na Bülent Kuşoğlu üzerinden haber vermesi ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “Büyük bir hayal kırıklığı” demişti.

Mansur Yavaş’ın istifa tehdidinde bulunmasına ise “Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir” diye tepki göstermişti.

Mansur Yavaş o süreci yönetemedi.

Ama CHP Sözcüsü Müslüm Sarı’nın açıklaması ise işaret fişeği oldu.

Müslüm Sarı’nın “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin” uyarısı üzerine Mansur Yavaş’tan beklenen istifa geldi.

Yavaş, “Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

Böylece Mansur Yavaş’ın CHP defteri kapandı.

Bu, Mansur Yavaş’ın CHP’den ikinci istifası. Daha önce belediye başkanı seçilemediği günde, CHP’den 24 saat içinde istifa etmişti.

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Bu istifanın önemli siyasi sonuçları olur. Mansur Yavaş sadece CHP’den istifa etmedi. Aynı zamanda cumhurbaşkanı adaylığından da istifa etti. Nereden çıkarıyorsun diyebilirsiniz. CHP’den istifa eden Mansur Yavaş’ın CHP’nin adayı olması mümkün değil.

CHP’nin ortak adayı olma şansını da kaybetti.

Çünkü Kılıçdaroğlu sürpriz bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Yeni Parti’nin adayı olsa alacağı oy ne kadar olur? Seçilmeye yeter mi?

Mansur Yavaş herkesi idare edeceğini sandı ama herkesi kaybetmeye başladı.

MİLAT 9 EYLÜL

Mansur Yavaş’la ilgili geriye sayım 9 Eylül’de CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü törenleri için Anıtkabir’e gitmemesi ile başladı. Ama mutlak butlan kararından sonra Özgür Özel’le kol kola Anıtkabir’e yürümesi ve Güvenpark’ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yapmasıyla birlikte CHP ile ipler kopmaya başlamıştı.

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Özgür Özel’le gizli ve açık görüşmeler yaparken, Kılıçdaroğlu ile köprüleri atması kum saatinin dolmasına neden oldu.

Bu arada Özgür Özel çok kurnaz bir şekilde Mansur Yavaş’ı CHP’den kopardı. Trabzon’da Mansur Yavaş’ın selamını getirdim demesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden haberinin olduğunu söylemesi ve Mansur Yavaş’ın onayını aldığını ifade etmesi Mansur Yavaş’ın CHP ile arasının açılmasına neden oldu.

Mansur Yavaş, CHP’den istifa ettikten sonra ilk arayanlardan biri Özgür Özel’di. Özgür Özel, “Tebrik ettim” dedi

Özgür Özel bunları planlayarak yaptı ve başarılı oldu.

Ama Mansur Yavaş’ın siyaseten büyük bir darbe yemesine neden oldu.

BİR KARE FOTOĞRAF

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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük adam. CHP’nin kuruluş yıldönümünde Mansur Yavaş’la bir kare fotoğraf verdi, her şey altüst oldu. Mansur Yavaş’ın CHP’den kopuş süreci o fotoğrafla başladı.

Tek bir kare fotoğraf cumhurbaşkanı adaylığı denklemini değiştirdi.

Muhalif kesimin en önemli cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş, CHP’den istifa etmek zorunda kaldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU YOKSA AK PARTİ’YE GEÇER Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mansur Yavaş’la görüşmesinden sonra iki nokta ön plana çıktı.

1-Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin bir bilgi vermiş mi ya da değerlendirme yapmış mı?

2-Mansur Yavaş, AK Parti’ye geçer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mansur Yavaş’la görüşmesinden sonra AK Parti’de MKYK ve MYK toplantıları yapıldı. Bunlar AK Parti’nin en yetkili karar organları. Buralarda Mansur Yavaş konusu gündeme geldi mi? En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yavaş’la görüşmesini soran oldu mu? Merak ettim, araştırdım. Hiç gündeme gelmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soran olmamış. Cumhurbaşkanı da herhangi bir bilgi vermemiş. Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye geçip geçmemesi konusunda ise bir süre bağımsız kalacağı söyleniyor. Sonra ne olur? Demirel, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir” demişti. Her şey olabilir. Erdoğan, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye geçmesini ister mi? İster. Çünkü Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye geçmesi demek cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir kalenin fethedilmesi anlamına gelir.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir rakibin sahadan çekilmesi demektir. AK Parti, Mansur Yavaş’ın kendilerine katılmasını arzu eder mi?

Eder. Peki Mansur Yavaş, AK Parti’ye geçer mi? Onu da zaman gösterecek.

Ama ben geçmez demiyorum. Mansur Yavaş ileride AK Parti’ye geçebilir.