Mansur Yavaş CHP’den istifa etmiyor

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YÜKSEL ARSLAN BOMBASI

En son Mansur Yavaş’ın eski özel kalem müdürü eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir tweet attı.

Yüksel Arslan, yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklemedi diye İYİ Parti’den istifa edecek kadar kendisine yakın bir isim. O nedenle de etkili oldu. Mansur Yavaş, derhal tepki gösterdi. Yüksel Arslan’dan tweet’ini silmesini istedi. Ama Yüksel Arslan tweet’i silmedi. Ama “Mansur Yavaş’a benim üzerimden ateş ediyorlar” diyerek ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan istifa etti.

AĞIR SUÇLAMALAR

Yüksel Arslan, siyasi gündemin ortasına bomba gibi düşen tweet’inde, Ekrem İmamoğlu’nu “Siyasi kalpazan”lıkla itham ediyor, “Hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin” diyor. “Atatürk’ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ olamaz” diyor.

Daha ne desin?

PROJE ÇOCUK

Daha da diyor...

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“Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ denmez” diyor. Zaten Mansur Yavaş’ı destekleyenlerin en büyük tezi bu.

Mansur Yavaş’ı yerli ve milli, Ekrem İmamoğlu’nu ise küresel güçlerin adamı olarak gösteriyorlar. “Yerli Zelenski” diyorlar.

MANSUR YAVAŞ’IN TEPKİSİ

Mansur Yavaş, Yüksel Arslan’ın bu tweet’ine tepki gösterdi. Çünkü Yüksel Arslan’ın çıkışının kendisine zarar verdiğini düşünüyor.

“Bağımsız Milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir” dedi.

Yüksel Arslan tweet’ini silmedi. Yazıyı yazarken kontrol ettim tweet’in görüntülenme sayısı 2 milyonu aşmıştı.



FAVORİ İKİ İSİM



Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP’de iki favori isim var.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

Özgür Özel ise iki ismi yarıştırıp aradan sıyrılmak istiyor. Ben teknik direktörüm, iki forvetim var. Birine penaltıyı attıracağım gibi gerekçeler üretiyor. Ama işin kötüsü hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş bunun farkında.

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CHP’Yİ TESLİM ALDI

Ekrem İmamoğlu bu kez kaderini Özgür Özel’in iki dudağının arasına bırakmak istemiyor. O nedenle CHP’de hakimiyetini güçlendirdi. CHP’den Ekrem İmamoğlu dışında bir ismin adaylığı çıkarsa Özgür Özel’i devirebilecek bir güce erişti. Özellikle son tüzük kurultayı ile partiyi avucunun içine aldı.

ALEVİ PROJESİ

Şimdiden seçim kampanyasına başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aleviler üzerindeki etkinliğini kırmak için Alevilere yatırım yapıyor. Belediye Başkanlığı’nı Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyarak muhafazakâr milliyetçi oyları yanına çekerek kazanmıştı. Meral Akşener bile yüzünde “rabbi yessir”i görmüştü. Bu kez de Alevi oylarını yanına çekebilmek için İstanbul’da cemevlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tahsis edilen görevli sayısını artırdı. Esenyurt’ta muharrem matemine katıldı. Hacı Bektaş-ı Veli anmalarının sponsorluğunu yapıyor. Geçen hafta Tokat Zile’de Hacı Bektaş-ı Veli rekreasyon alanını açtı.

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MANSUR YAVAŞ KORKUSU

Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’den ve Kılıçdaroğlu’ndan yana bir endişesi kalmadı. Çünkü CHP’de onlardan daha güçlü konumda. Tek derdi Mansur Yavaş.

Göz hasmını tanır derler. Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş’tan çekiniyor. Çünkü biliyor ki Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Ondan dolayı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a operasyon üstüne operasyon çekiyor.

TELEFONDAKİ TARTIŞMA

Belediyeler Birliği seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir gerilim yaşanmış. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapattıktan sonra, “Terbiyesizlik yaptı” demişti.

KILIÇDAROĞLU İLE YEMEK

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İmamoğlu ve Yavaş arasında ikinci rekabet ise Kemal Kılıçdaroğlu konusunda yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğini açıkladığı hafta Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu akşam yemeğinde misafir etmişti.

PARİS OLİMPİYATLARINDA

İmamoğlu ve Yavaş’ın arasındaki soğukluk Paris’e kadar taşındı. Özgür Özel, Paris Olimpiyatlarına giderken, bir yanına Mansur Başkanı diğer yanına Ekrem İmamoğlu’nu alıp üçlü görüntü vereceklerini söylemişti.

Bu görüntü verildi ama ikisi arasındaki soğukluk fotoğraf karesine bile yansımıştı. Mansur Yavaş, Paris Olimpiyatları’na eşiyle birlikte gitmeyi planlamış ancak Ekrem İmamoğlu’nun kendisine kumpas kurduğunu fark ederek yalnız gitmiş ve uzak durmayı tercih etmiş.

FİTNE ATEŞİ

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Ama asıl bomba kurultayda patlak verdi. Ekrem İmamoğlu’na 3 gün önce haber verip, konuşma yapmasını istemişler. Ekrem İmamoğlu promterden okuyarak uzun bir konuşma yaptı. Mansur Yavaş’a ise 1 saat önce haber verilmiş. O da çıktı kürsüye, “Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye’nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp ‘Siz de konuşun’ dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz” diye sitem etti.

Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini tasfiye etmeye çalışmasının farkında olduğu ve bundan son derece rahatsız olduğu söyleniyor.



YAVAŞ İSTİFA EDECEK HABERLERİ



Ekrem İmamoğlu aynı zamanda Mansur Yavaş’ın CHP’den kopması ve tek Cumhurbaşkanı adayı olarak kalmak için büyük bir çaba gösteriyor. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edeceği yönündeki haberler, İmamoğlu’na yakın medya tarafından köpürtülüyor. “Mansur gidici” havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş’ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu’nun ekibi tarafından yayılıyor.

CHP’DE KALACAK

‘CHP’den istifa edecek misiniz’ diye sormak üzere Mansur Yavaş’ı aradım ayrıca çevresiyle konuştum.

1- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.

2- Mansur Yavaş, bu aşamada CHP’den istifa etmiyor.

3- Mansur Yavaş hem CHP’deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı bekliyor.

Şartlar olgunlaşmadan hareket etmek istemiyor. Bence istifa etmezse doğru olanı yapar. Yarının ne getireceği belli olmaz.