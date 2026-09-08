Mansur Yavaş CHP’deki programa katılacak mı

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CHP tarihi demek, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi demek. CHP’nin bagajı çok yüklü. Burada tek parti döneminden başlayarak CHP’nin uygulamalarıyla ilgili bir tartışmaya girme niyetinde değilim.

CHP, 103 yaşına bölünmüş olarak giriyor. O nedenle çarşamba günü yapılacak olan kutlamaların anlamı büyük. 103 yaşında CHP’de olabilmek. 103 yaşına CHP’li olarak girebilmek. Siyaset çok şeylere kadir. Özgür Özel bugün nerede? 103 yaşındaki CHP’nin tam karşısında yer alıyor. CHP’nin eski genel başkanları dahi partiden istifa ettiler. O nedenle 9 Eylül’de Anıtkabir’de CHP bayrağı altında toplanıp, Aslanlı Yol’dan yürümek duygusu her zamankinden farklı olacak.

CHP’nin kuruluş yıldönümü programı Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Anıtkabir ziyareti ile başlayacak, CHP Genel Merkezi’nde devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir’in hazırlattığı ve CHP tarihini anlatan kısa bir film gösterisi yapılacak. Küçük bir müzik dinletisi olacak ama esas konsept, vakur ve vizyoner bir anma üzerine kuruldu. Tema olarak “Atatürk’ün yolunda” mesajı seçildi.

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VİZYONER KONUŞMA

Kılıçdaroğlu tekrar CHP Genel Başkanlığı’na döndüğünde Genel Merkez’in önünde önemli bir konuşma yapmıştı. Tabii ki o zaman sıcak bir gündem olduğu için ”arınma” vurgusu ön plana çıkmıştı ama dış politikada “Osmanlı coğrafyasında yer almak“ vurgusuyla çok önemli bir çıkış yapmıştı.

Entelektüellerimiz bunu yeterince tartışmadı. Solcu entelektüeller ise “Saray ağzı ile konuşuyor” diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştı. Oysa Kılıçdaroğlu yeni bir çizgiyi ortaya koyuyordu. Kılıçdaroğlu, “Önce Türkiye diyoruz. Millici ve kamucu bir anlayışın sahibiyiz” diyerek bunun içini doldurmaya çalıştı.

Geçmişte yurtdışına asker gönderilmesiyle ilgili tezkerelerin bir kısmına hayır oyu veren Kılıçdaroğlu’nun tavrındaki değişiklik aslında önemli bir dönüm noktasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK



Özgür Özel, Terörsüz Türkiye oylamasında zikzak çizdi ama Kılıçdaroğlu net ve güçlü bir destek verdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “Terörsüz Türkiye” konusuna önemli bir yer ayıracağı söyleniyor.

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Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kuruluş yıldönümünde vizyoner bir konuşma yapacağı söyleniyor. Ben de şimdiden merak ettim.

KURULTAY TAKVİMİ

Bir de kurultay takviminin açıklanması beklentisi var. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kurultay konusuna değineceği söyleniyor. Ama kurultay takvimi açıklayacak mı o belli değil. İl başkanları toplantısında söz alan il başkanları, teşkilatlarını yeni kurduklarını belirterek kurultay takviminin hemen ilan edilmemesini istemişler. ” En erken ekim ayında ilan edilsin” diye talepte bulunmuşlar. Ama Kemal Bey ne yapar orası belli değil.

MANSUR YAVAŞ OLACAK MI

Şimdi gelelim işin siyasi magazin yönüne. CHP’nin kuruluş yıldönümüne belediye başkanları da davetli. Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca Mansur Yavaş’a da davetiye gitmiş. Gözler Mansur Yavaş’ı arayacak. Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı? Yoksa şimdiden yurtdışına çıktı mı? Aynı soru Vahap Seçer için de geçerli olacak.

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PARTİ A.Ş.



90’lı yılları çok içinde yaşamış bir gazeteciyim.

Bir gecede 21 bankaya el koyulduğu bir dönemden söz ediyorum.

El koyulacak bankalarla ilgili bilgiler önceden sızdırılırdı. Bir panik yaşanır, bankanın içi boşalır, bir de bakarsın ki bankaya el koyulmuş.

Murat Demirel’in EGEBANK’tan gece yarısı tomar tomar paraları kaçırdığı görüntüleri görünce bu kadarına da pes doğrusu demiştim.

Banka soymak yerine artık banka kurmak tercih ediliyordu. Bankaları bizzat patronları soyuyordu.

Günümüzde ise bunun başka bir versiyonu yaşanıyor.

PARTİ SİMSARLARI

Pazarlık partileri kuruluyor. Buna MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dikkati çekti. Feti Yıldız,”Parti kurmayı şirket kurmaktan daha kârlı görenler türedi, ’pazarlık partileri’ demokrasiyi yozlaştırdı” dedi. Yerden göğe kadar haklı. Önceden “Parti kurmak turşu kurmaya benzemez” derdik. Şimdi “Parti kurmak şirket kurmaktan daha kârlı” diyoruz. Seçimlerdeki ittifak sistemi ve yüzde 50 artı 1 şartı küçük partileri kıymete bindirdi. Hatırlarsanız Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kuracağı süreçte seçime girme yeterliliğine sahip eski bir partiyi de almak gibi bir çabaları vardı. O zaman neler yaşandı neler...

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Tam anlamıyla parti borsası kuruldu, parti simsarları türedi. Neredeyse ellerinde çanta Özgür Özel’in kapısına dayanıp, “Satılık, kiralık ya da devre mülk partimiz var” diyenler ortaya çıktı. Onların aracıları vardı.

O yüzden diyorum ki bu iki dönem kuralı, 50 artı 1 sistemi ve seçim ittifakları siyasetin kimyasını bozdu.

Banka soyacağına banka kur sisteminden şirket kuracağına parti kur sonucuna ulaştık. Çünkü şirketin batma ihtimali var ama bir ittifak yapmayı başardın mı partinin batma ihtimali yok.

Yakında bu partiler borsaya da açılır mı?