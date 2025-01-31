Mansur Yavaş çekilirse İmamoğlu ne yapar

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Çünkü CHP’de “taht oyunları” başladı. 6’lı Masa’da sergilenen ayak oyunları, bu kez CHP’de sahneleniyor. Oyunun adı “Mansur Yavaş’ı yeme oyunu”.

Başrollerde Ekrem İmamoğlu var. Yardımcı oyuncu ise Özgür Özel.

Senaryo çok ustalıkla yazılmış. Bir film vardı. Maçta sıra penaltı atmaya gelince Said’i kale direğine bağlayıp boş kaleye gol atıyorlardı. Sonuç tabii ki 10-0.

CHP’de de Mansur Yavaş’ı kale direğine bağlayıp Ekrem İmamoğlu’na penaltı attırmak istiyorlar.

İMAMOĞLU MODELİ

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesi oy kullanacak. CHP örgütlerinde Mansur Yavaş’ın ciddi bir karşılığı yok. Ama Ekrem İmamoğlu hem genel merkeze hâkim hem teşkilatlara hâkim. Kılıçdaroğlu’nu devirip Özgür Özel’i seçtirdiği kurultayda gücünü gösterdi. Maç hem Ekrem İmamoğlu’nun sahasında oynanacak hem de İmamoğlu maça 1-0 önde başlayacak. Çünkü genel merkez İmamoğlu’na çalışacak. O nedenle “İmamoğlu modeli” deniliyor. Ayrıca bu hâkim denetiminde yapılacak önseçim değil. Eğilim yoklaması. Hukuki olarak bağlayıcılığı yok. Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın zaten itiraf etti. Sonuç ne çıkarsa çıksın Cumhurbaşkanı adayına Meclis grubu karar verip, milletvekilleri teklif edecek.

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‘VAR’A GİDECEK

Bu modeli kabul ettirerek zaten bir sıfır öne geçti. Mansur Yavaş ise “VAR”a gidip golü iptal ettirmeye çalışıyor. Ama o iş bitti. Önümüzdeki maçlara bakması lazım.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ama istemesi yetmiyor. Kararlı olması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu mücadele ediyor. Mansur Yavaş da istiyorsa mücadele edecek. “Armut piş ağzıma düş” diye bir şey siyasette geçerli değil.

MANSUR YAVAŞ’IN İTİRAZLARI

Mansur Yavaş’ın CHP’nin kayıtlı üyelerinin seçimiyle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine karşı olduğu söyleniyor. Temel gerekçeleri şunlar:

1- CHP’ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı seçiyoruz.

2- Cumhurbaşkanı adayı Türkiye’deki tüm taraflardan oy alabilecek bir isim olmalı.

3- Onun için CHP üyelerinin seçimiyle değil 50 bin kişi üzerinde birkaç anket kuruluşu tarafından kamuoyu araştırması yapılsın, Türk halkı kimi istiyorsa o aday gösterilsin.

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Mansur Yavaş’ın bu önerileri Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından kabul edilecek mi? Sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu kendisini seçtirecek modeli buldu. Bundan vazgeçer mi?

YAVAŞ NE YAPAR

Peki bu durumda Mansur Yavaş ne yapar?

Kulislere baktım. Mansur Yavaş’ın bile bile boynunu giyotine uzatmayacağı söyleniyor. Bu ne demek? Mansur Yavaş önümüzdeki hafta CHP üyeleriyle yapılacak olan seçime girmeyeceğini ilan edecek.

‘ANKET YAPILSIN’ DİYECEK

“CHP’ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı belirliyoruz. Bunun sadece CHP’lilerin oylarıyla belirlenmesi doğru olmaz. Bunun yerine 60 milyon seçmenin eğilimini belirleyecek olan anket yapılsın” diye bir çıkış yapması bekleniyor.

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Peki Mansur Yavaş kararlı bir duruş sergiler mi? Bu çıkışı yapar mı?Mansur Yavaş gerektiği yerde tavrını koyabilen bir siyasetçi. Kaybedeceği bir sistemin parçası olmak yerine kendisini ayrıştırabilir.

ADAY BELİRLEMEYİ ERKEN BULUYOR

Mansur Yavaş’ın başka bir çekincesi de seçim gündemde olmadığı halde cumhurbaşkanı adayının şimdiden ilan edilmesini erken buluyor. 23 Ocak günü Özgür Özel’le yaptığı görüşmede bu çekincelerini bildirmiş. Ama sonuç ne oldu? Özgür Özel bu modeli 28 Ocak Salı günü CHP Grubunda büyük bir demokrasi manifestosu gibi açıkladı.Ekrem İmamoğlu da “Demokratik devrim” olarak nitelendirdi. Bu da gösteriyor ki, Mansur Yavaş’ın önerileri dikkate alınmamış. Bir gün önce Çankaya Ahlatlıbel’deki yemekte Ekrem İmamoğlu’nun dayattığı sistem kabul edilmiş oldu.

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İBRE İMAMOĞLU’NDAN YANA

Bu durumda gözler Mansur Yavaş’a çevrilecek. Mansur Yavaş anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun önünde çıkıyor. Ama buna rağmen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali zayıflıyor. Mansur Yavaş’ın önceliğinin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmek olduğunu biliyorum. CHP’nin adayı olduğu zaman yüzde 30 oy cepte demek. Ama Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı olursa Mansur Yavaş ne yapacak? Çünkü ibre İmamoğlu’nu gösteriyor.

İKİ YOL VAR

Önünde iki yol gözüküyor.

Ya cesur davranıp milliyetçi-merkez sağ bloğun adayı olacak. Ya da bir sonraki seçimi bekleyecek. Bu yok olması demek.

Cumhurbaşkanlığı yaptığı halde Abdullah Gül unutuldu. Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olarak iyi bir oy almasına rağmen ismi gündemde değil. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı oldular, şimdi hatırlayan yok.Mansur Yavaş da iki gün içinde unutulur gider. Tecrübeli bir siyasetçi. Bunun farkında olduğunu düşünüyorum.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAK

Şimdi geldik işin püf noktasına.

Mansur Yavaş’ın önümüzdeki hafta açıklama yapacağı söyleniyor. Yavaş, “Cumhurbaşkanı Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacak. O nedenle cumhurbaşkanı adayının CHP üyelerinin oylarıyla değil, Türk milletinin eğilimi sonucunda belirlenmesini istiyorum. Bu nedenle CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesinin katılımıyla yapılacak olan seçime katılmayacağım” diye açıklama yaparsa ne olur?

DENKLEM BOZULUR

Ne olur söyleyeyim mi? Denklem bozulur. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş’a kurduğu tuzak bozulmuş olur. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek başına seçime girer mi?

Eğer Mansur Yavaş seçime girmeyeceğini açıklarsa Ekrem İmamoğlu da çekilmek zorunda kalır diyenler var.

Bakalım izleyip göreceğiz.