Liderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?

Millet İttifakı liderleri yarın sistem konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekler. Ama bu görüşmeler cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zemini de hazırlayacak. Çünkü kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu, muhalefetin en ciddi sınavına dönüşmüş durumda.

Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ortakları belirleyecek. Ancak ittifakın iki büyük partisi olarak CHP ve İYİ Parti’nin belirleyici bir rolü olacağı kesin. Her ne kadar ittifak ortağı partilerin eşit olarak temsil edileceği söylense de yüzde 35’i temsil eden CHP artı İYİ Parti ile yüzde 1 bile olmayan partilerin ağırlığının aynı olması beklenmiyor. Siyasetin de bir matematiği var.

Ama bu denge nasıl sağlanacak?

İşte orası yüz puanlık uzmanlık sorusu.

6 liderin buluşması öncesinde Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti. Böylece masaya oturmadan iki lider diğer ortaklara güç birliği mesajı verdiler.

İYİ PARTİ’NİN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ

Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati hâkimdi. O nedenle, “Seçilecek aday” formülünü öne atmışlardı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun, “Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim” çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı.

İYİ PARTİ FATURAYI ÖDEMEK İSTEMİYOR