Leman dergisi ile planlanan provokasyon

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Alçakça bir provokasyona soyundu. Leman’a sahip çıkan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Leman dergisinin linç edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Daha önce de “Din dersini zorunlu olmaktan çıkaracağız” demişti. Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde de Kuran kursları için “Ortaçağ zihniyeti” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL SAHİP ÇIKTI

Özgür Özel bu kafayla siyaset yaparsa CHP’ye iktidar hayal olur. Çünkü bizim milletimiz din konusunda hassastır. Din konusunda CHP’nin ise karnesi kötüdür. Halkımızın bir kısmı CHP’yi din düşmanı olarak görür. Özgür Özel’in Peygamberimize saygısızlığa tepki göstermesini beklerdim. Ancak Özgür Özel’in bu algıyı düzeltmek yerine tam tersine Peygamberimize hakaret eden Leman dergisine sahip çıkması CHP’ye zarar verir.

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PROVOKASYONA İZİN VERİLMEDİ

Leman’ın çirkin provokasyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm kademelerinden sert tepki geldi. Leman’ı protesto edenler derginin önünde toplandı. Bu sırada bazı provokatörler sahneye çıktı. Bu tuzağa düşmemek ve bulanık suda balık avlamak isteyenlerin oyununa gelmemek lazımdı. İlk andan itibaren sağduyu çağrıları yapıldı. Devlet gereken tedbirleri aldı. Bir provokasyona izin verilmedi.

Ama belli oldu ki birileri fay hatlarını harekete geçirmek için görev üstlenmiş. Leman dergisinin Peygamberimize hakaret eden sayısı 26 Haziran tarihinde çıktı. Protestolar 30 Haziran’da yapıldı. Peki ondan 2 gün sonra ne vardı? Yani bugün neyin yıldönümü? 2 Temmuz Sivas katliamının yıldönümü.

MADIMAK KATLİAMI

Biz Sivaslılar için bir yürek yangınıdır 2 Temmuz. Utançla, acıyla hatırlarız. 2 Temmuz’da Sivas’ı yakmak isteyenler, Şeytan Ayetleri kitabını basan Aziz Nesin’i getirmişlerdi. Madımak’ı yakanlar tarihi bir utanca imza attılar. 5 Temmuz’da ise Başbağlar’da vatandaşlarımız katledildi. Alevi-Sunni çatışmasını planlayanlar kanlı oyunu sahneye koydu.

SUİKASTLAR YILI



O zaman da PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili süreç yaşanıyordu. Bugün olduğu gibi.

1993 yılı derin devletin sivil çözüm yanlılarını kanlı bir şekilde tasfiye edip devleti ele geçirdiği yıl oldu.

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1993 tarihindeki suikastlardan birkaçını hatırlatmak istiyorum.

24 Ocak Uğur Mumcu suikastı.

17 Şubat Eşref Bitlis suikastı.

17 Nisan Cumhurbaşkanı Özal’ın ani bir kalp krizi sonucu ölmesi.

24 Mayıs Bingöl’de 33 erin şehit edilmesi.

2 Temmuz Sivas Madımak katliamı.

5 Temmuz Başbağlar katliamı.

BAŞARAMADILAR

Türkiye, 1993’te girdiği karanlık tünelden 28 Şubat postmodern darbesine uzandı. Bu kez de benzer şeyler planlanıyordu. Ama Leman dergisi ile yapılan provokasyon başarılı olamadı. Neden? Çünkü o zaman askeri vesayetin altındaki derin devlet vardı. Şimdi ise tek Türkiye var.

CHP’NİN CHP’YE OPERASYONU



Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hemen sosyal medya hesabından bu bir siyasi operasyon diye paylaşımlar yaptı.

Oysa CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bastığını iddia etti.

CEMİL TUGAY’IN İMZASI

Cemil Tugay bir açıklama yapıp iddiaları reddetti. Ama belgeler Cemil Tugay’ı tekzip ediyor. İzbeton’la ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan yolsuzluk iddialarını içeren raporlar Cemil Tugay’ın imzasını taşıyor. İzbeton’la ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın 25.10.2024 tarihli raporu var.

İÇ DENETİM BİRİMİ

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Mehmet Çakmak ve Volkan Ünlü isimli iç denetçilerin düzenlediği raporun altında ise İç Denetim Birim Başkanı olarak Cahit Kurtalan’ın imzası yer alıyor. İzbeton hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği raporun olur kısmında kimin ismi yer alıyor? Bildiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın.

İzbeton’la ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın inceleme ve tevdi raporunun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği resmi yazışma hangi tarihi taşıyor? 22. 06. 2025. Yani 10 gün öncesine ait. Peki kimin imzasını taşıyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay.

Yolsuzluk operasyonları karşısında CHP’nin bir ezberi var. Ne olursa olsun bu siyasi operasyon diyorlar. Tayyip yaptı diyorlar.

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TEFTİŞ KURULU RAPORU

İzmir’de eski Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dönemine ilişkin bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor. Peki yolsuzluk iddialarına konu olan Teftiş Kurulu raporu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na kimin imzasıyla gönderiliyor? CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından. Hem de öyle gizli saklı değil, resmi bir yazı ile.

CHP’YE OPERASYON

CHP’yle ilgili şaibeli kurultay davası var. CHP’liler bu bir siyasi operasyon diyor, iktidarın oyunu diyor, Tayyip yaptı diyor. Peki suç duyurusunu kim yapmış? CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

CHP kurultayında pavyonda delegelerin iradesinin satın alındığı, para karşılığı delegelerin iradesinin satın alındığı iddiasıyla açılan dava var. Suç duyurusunda bulunanlar kimler? CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş.

Para aldım diyen CHP’li, parayı verdiğini söyleyen CHP’li. Bir siyasi operasyon varsa bu, CHP’nin CHP’ye operasyonudur.

İMAMOĞLU’NA OPERASYON

Ekrem İmamoğlu’nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu var. Rüşveti aldık diyen İmamoğlu’nun en yakın adamları, rüşveti verdim diyen yine İmamoğlu ile iş yapan müteahhitler, parasal ilişkilerin merkezinde ise İmamoğlu’na en yakın bürokratlar yer alıyor.

Hani iktidarın yaptığı operasyondu. Hani siyasi operasyondu.

Bir siyasi operasyon varsa bu, CHP’lilerin CHP’lilere yaptığı operasyondur.