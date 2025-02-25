Lavrov, Putin’den özel mesaj mı getirdi

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Dün Rusya-Ukrayna savaşının 3’üncü yıldönümüydü. Bu tarihi günde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’ye geldi. Lavrov sıradan bir Dışişleri Bakanı değil, Putin’den sonra en güçlü ikinci adam.

ZİYARETİN İKİ AYAĞI

Lavrov’un ziyaretinin iki ayağı vardı. Biri ABD ile yürütülen Ukrayna süreci.

Diğeri ise Suriye’deki gelişmeler. Rusya, Ahmet Şara yönetimi ile irtibat kurmak istiyor. Esed kompleksi ile hareket etmiyorlar. Ama Türkiye’de Suriye yönetimi ile ilişkilerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmesini talep ediyorlar. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin aynı gün Ankara’da olması tesadüf olmasa gerek. Putin’in talebi üzerine 8 Aralık’taki devrimden sonra Suriye’nin içlerindeki Rus birliklerinin herhangi bir saldırıya uğramadan çıkmasına yardımcı olmuştuk.

ESED SÜRECİ

Bir anekdot aktaracağım.

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Suriye’de muhaliflerin Şam’ın kapısına dayandığı 7 Aralık günü Katar’ın başkenti Doha’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Lavrov üçlü toplantı yapmıştı. Toplantıda Esed rejiminin artık yolun sonuna geldiği anlaşılınca Lavrov toplantıdan ayrılıyor. Putin’i arıyor. “Bu iş bitti” diyor. Putin bunun üzerine İsrail’i arıyor. “Adamımı alıyorum. Onun uçağını vurmayın” diyor. 8 Aralık’ta ise Esed’in Suriye’yi terk ettiği açıklanıyor.

SÜREÇLERİN İÇİNDEYİZ

Lavrov’un Ankara ziyaretine gelince; ABD ile Rusya, Riyad’da bir araya gelince bir yetkiliye, “Türkiye dışlanıyor mu?” diye sormuştum. “Hayır. Tüm süreçlerin içindeyiz. Yurtdışı ziyaretleri ne için yapılıyor, yabancı konuklar neden geliyor?” diye karşılık vermişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerinde Lavrov’un “ABD ile Rusya arasındaki görüşme hakkında bilgi verdim” açıklaması bunu doğruluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Barış görüşmeleri için ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi barış müzakerelerine ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

ZELENSKİ’NİN ZİYARETİ

Tabii sadece Lavrov bilgi vermedi. Aynı zamanda Zelenski’nin Ankara ziyaretinden Rusların bilmesi gerekenlerin de Lavrov’a aktarıldığını düşünüyorum. Arka kapı diplomasisi de böyle bir şey işte.

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LAVROV’UN GETİRDİĞİ MESAJ

Lavrov hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştü hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Benim asıl merak ettiğim, Lavrov’un Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir mesaj getirip getirmediği noktası.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI DEĞİL YATAY GEÇİŞİ SORUNLU

Bilinçli olarak çarpıtıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun diploması var. Hatta üstüne üstlük bir de yüksek lisans yapmış.

Kimse senin diploman yok demiyor. ‘Türkiye tarafından denkliği tanınmadığı halde Kıbrıs’taki Girne Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne nasıl yatay geçiş yaptın?’ diye soruyor.

İFADE VERECEK

Şimdiye kadar bu soruyu biz soruyorduk. Ama artık iş yargılama konusu oldu. Ekrem İmamoğlu yarın savcılıkta ifade verecek. Aslında bir cümlelik bir konu ama yine de tane tane anlatacağım.

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YATAY GEÇİŞ ANLAŞMASI YOK

1- Türkiye ile KKTC arasında yatay geçiş anlaşması 1993 yılında yapılmış.

2- Ekrem İmamoğlu Girne Üniversitesi’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış.

3- Türkiye ile KKTC arasında o tarihte yatay geçiş anlaşması yok. Ama Ekrem İmamoğlu çok ileri görüşlü olduğu için 3 yıl önceden yatay geçiş işini bitirmiş.

4- YÖK’ün yaptığı incelemede İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkçe ve İngilizce bölümleri için 55 kişilik kontenjan açmış. Milliyet Gazetesi’nde 30 Temmuz 1990 tarihinde yayımlanan ilana 60 kişi olarak çıkılmış.

5- Son başvuru tarihi 14 Eylül 1990 olarak ilan edilmiş.

SON BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE

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6- Fakülte yönetimi 12 Eylül 1990 tarihinde toplanmış. Önce kontenjan sayısını 60’tan 80’e çıkarmış. Son başvuru tarihine 2 gün kala yatay geçiş başvurusu yapan 51 kişinin başvurusunu kabul etmiş. Ekrem İmamoğlu da onların arasında yer alıyor. Peki son 2 gün içinde başvuranların durumu ne olmuş? Bu belli değil. Nereden tutsanız elinizde kalıyor.

YATAY GEÇİŞ ANLAŞMASI YOK

7- Girne Üniversitesi ile YÖK arasında yatay geçiş anlaşması olmadığına göre İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Üniversitesi’nden yatay geçiş talebini nasıl kabul etmiş?

8- Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. Bir hafta, 10 gün içinde 11 kişi daha nakil yaptırmış” diyor.

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DİPLOMASI İPTAL EDİLECEK Mİ

Eğer yargılama sonucunda yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilirse, İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptali gündeme gelecek. Hukukta buna “mutlak butlan” durumu deniliyor. Diploması iptal edilirse Ekrem İmamoğlu nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak?

NERON EKREM

“Yakarım, Roma’yı da yakarım” diyen Neron gibi Ekrem İmamoğlu da nereye dokunsa yakıyor. Ekrem İmamoğlu neredeyse orada şaibeli bir iş ortaya çıkıyor.

PARA KULELERİ

1- Para kuleleri rezaleti Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarının, avukatının, İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürünün yer aldığı para kuleleri operasyonu CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası’nın alınmasıyla ilgiliydi. Şimdi yargıda.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında ihaleye fesat karıştırılması iddiası uzun süredir yargılama konusu. Dava karar aşamasına geldi.

ŞAİBELİ KURULTAY

3- Şaibeli kurultay Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olduğu, Kılıçdaroğlu’nun tasfiye edildiği CHP Kurultayı gece yarısı açılan döviz büroları, çantalar içinde verilen paralar, ev ve araba karşılığı kurultayda oy verdiği iddia edilen delegelerle ilgili dava ise yeni açıldı.

4- Diploma skandalı. Daha doğrusu yatay geçiş skandalı...