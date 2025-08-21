Kimi Meclis önünde Toros yakıyor kimi yalan haber yayıyor

Haberin Devamı

Kimi Meclis’in önünde beyaz Toros yakıyor, kimi yalan haber yayıyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, “DEM’in komisyondan talepleri şunlarmış” diye 7 maddelik bir paylaşımda bulundu. Bunların neler olduğunu yazmayacağım çünkü yalanlandı. Hem DEM Parti yalanladı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis önünde Beyaz Toros yakılmasını ve Yüksel Arslan’ın paylaşımlarını, “Süreci zehirlemek isteyenler var” diyerek değerlendirdi. Yüksel Arslan’ın asılsız paylaşımlarına, ”Bu açık bir provokatörlüktür” diye tepki gösterdi. Ayrıca partilerin Meclis’te kurulan komisyona sunduğu teklifler açıklandı. Örneğin CHP önce teklifini açıkladı, sonra komisyona sundu. Komisyon tutanaklarında da yer aldı. DEM Parti’nin ne böyle bir teklifi var ne de komisyona sunulmuş teklifler arasında 7 maddelik öneri yer alıyor. ‘Teklif diye yazılanlar ne?’ diye soracak olursanız, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için ne söylesek Türk milleti rahatsız olur deseniz onları uydurup maddeler halinde sıralamışlar. Burada onların reklamını yapmamak için maddeleri yazmak istemiyorum. Bu kez de DEM Parti’nin teklifleri ortaya çıktı diye ikinci bir algı operasyonuna girişecekler.

BEYAZ TOROS DAMARI

DEM Parti böyle bir teklif sunmadığını açıkladığı halde, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlama geçtiği halde İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan geri adım atmıyor. Türk milliyetçilerini tahrik etmek için yalan haberi ısrarla yaymaya çalışıyor. Ama Yüksel Arslan tek değil. Bunlar bir damarı temsil ediyorlar. Eski Türkiye içindeki beyaz Toros damarını.

KOMİSYON DAĞILIR

DEM Parti eğer böyle bir teklifi sunsa AK Parti o komisyonda oturmaya devam eder mi? MHP o komisyonu tepelerine yıkmaz mı? CHP çekilmez mi? Ortada bir komisyon kalır mı?

Ayrıca bu süreçte DEM Parti sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.

Türkiye 50 yıldır akan kanı durdurmaya, ayağına vurulan prangadan kurtulmaya çalışıyor. Devletimizin güçlü olduğu bir dönemde kanayan bir yaramızı kapatmaya gayret gösteriyoruz.



PARMAKLARINI SOKTULAR



Bu yara açıkken Amerika parmağını soktu, İngiliz istihbaratı sahiplendi, Rusya zaman zaman kullandı, İran yararlandı, Esed bize karşı kullandı, şimdi de İsrail el atmış durumda. Müttefikimiz Amerika bütçesinden her yıl para ayırdı, binlerce TIR silah verdi. Türkiye’ye karşı kimin düşmanlığı varsa PKK’yı kullandı. Suriye’de bir PKK devleti kurmaya kalkıştılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtları ile PKK koridorunu parçaladık. Ama o yapı orada duruyor.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SAVAŞ

Binlerce şehit verdik. Karakollarımız basıldı, Ankara’da, İstanbul’da, Hatay’da, Reyhanlı’da, Gaziantep’te, şehirlerimizin ortasında bombalar patladı. Sayısız sınır ötesi harekât yaptık ama bu arada terör örgütü CIA’dan, İngiliz istihbaratından, MOSSAD’dan, Esed’den aldığı destekle dört ülkeye dal budak saldı. Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, “Düşük yoğunluklu savaş” olarak tanımlamıştı. Türkiye bir al-ver pazarlığına girmeden bu yarayı tedavi etmeye çalışıyor. Ama kandan beslenenler, PKK bitmesin diye uğraşıyor. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışıyorlar.

ŞEHİT CENAZELERİ

Peki şehit cenazeleri gelmeye devam ettikçe, Suriye’de ikinci İsrail olacak bir PKK garnizon devleti kurulmaya kalkışıldığında daha mı iyi olacak? O zaman bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Bu kez de şehit cenazelerini istismar edecekler.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AYAK OYUNLARI



Özgür Özel önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef aldı. Türkiye’nin gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi yokken, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı belliyken Hakan Fidan’la ilgili bir paylaşım yaptı. “Senden cumhurbaşkanı olmaz” dedi.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu nereden çıktı? Özgür Özel de bunu çok iyi biliyor. Peki neden yapıyor? Kendince Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı karşı karşıya getirecek. Ama ne Cumhurbaşkanı Erdoğan buna tenezzül eder ne de Hakan Fidan bu tuzağa düşer.

MHP’YE AYAK OYUNU

Özgür Özel benzer oyunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye oynamaya kalkıştı.

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili ifşasıyla tanınan Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla Selahattin Yılmaz’ın tutuklanması üzerine CHP’nin Aydın mitinginde, “Ak Toroslar çetesi MHP’ye ayar vermektedir” dedi. Bahçeli buna çok sert tepki gösterdi. “CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır” dedi. Özgür Özel geri adım atmak yerine “O aslında ‘Özgür’üm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla’ diyor” diyerek niyet okuyuculuğuna soyundu.

BAHÇELİ TECRÜBELİ

Özgür Özel’in hedefi Cumhur İttifakı’nda bir çatlak meydana getirmek. Mesut Yılmaz bu tür ayak oyunlarını iyi bilirdi. Ama ne ona ne de ANAP’a bir faydası olmadı. Özgür Özel’e de bir yararı olmayacağı kesin. Ayrıca Bahçeli, bu tür ayak oyunlarına gelmeyecek kadar deneyimli bir siyasetçi. Özgür Özel kısa pantolonda top oynarken Devlet Bahçeli siyaset yapıyordu.