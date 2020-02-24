Kılıçdaroğlu’nun kurultay mesajı

HDP kongresinde, Sezai Temelli yerine Mithat Sancar eş genel başkanlığa getirilerek yola devam kararı alındı.
Sezai Temelli, yerel seçim sürecinde “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir” sözleriyle CHP’nin tepkisini çekmişti. Ancak seçim sürecinde krize neden olmamak için ses çıkarılmadı. HDP kendini CHP’ye göre dizayn ediyor iddiasında değilim. Aynı şekilde, CHP’de HDP ile işbirliği yapılmasına yönelik eleştirilerde bulunanların ihraç edildiği sırada “Tek adaylı kurultaylar HDP’nin talebi. CHP, HDP’nin talepleri doğrultusunda dizayn ediliyor” şeklindeki değerlendirmelere de prim vermemiştim. Dünkü kurultayda yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı’na seçilen Pervin Buldan’ın “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık, daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum” sözlerini önemsiyorum.
‘Millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti’yi ürkütmemek için HDP geri planda tutulmuştu. Ama HDP, artık daha açık ve şeffaf bir birliktelik istiyor. Pervin Buldan’ın sözlerinin adresi CHP. Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’ndan daha cesaretli olmasını istiyor.
Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle CHP Lideri en güçlü olduğu kurultaylardan birine gidiyor. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak girmesi bekleniyordu. Ancak Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Ali Şeker’in ön planda olduğu sol blok, Kılıçdaroğlu’na karşı aday çıkarmayı tartışıyor. İlhan Cihaner, adaylık için nabız yokluyor. Muharrem İnce’ye CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında genel başkan adayı olup olmayacağını sormuştuk. “Hele bir kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar” diye yanıt vermişti. Ancak İnce şu ana kadar adaylık sinyali vermedi. İnce aday olmasa da kime destek vereceği önemli.
Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere delegeler üzerinde önemli ağırlıkları olan belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun yanında. Ayrıca yerel seçim başarısı CHP Lideri’ni güçlü kılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu ne kadar güçlü olursa olsun, 400-450 kişilik bir delege grubunun Kılıçdaroğlu’nun karşısında yer alacağı biliniyor. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi listesini delmeye ağırlık verecek.
CHP kurultayında genel başkanlık mücadelesinden ziyade, Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajların önemli olduğu söyleniyor. Geçen kurultayı “CHP iktidar hedefi ortaya koyamadı” diye eleştirmiştim. 28-29 Mart’taki CHP kurultayının temasının “2023’te iktidar” olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da kurultay konuşmasında demokrasi güçleri olarak “2023’te iktidar” mesajı vereceği ifade ediliyor.
HDP’nin talepleri ve İYİ Parti’nin hassasiyetleri arasında denge kurmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 2023’te iktidar hedefini ortaya koyarak stratejik bir hamle yapmayı tercih ediyor.
28 ŞUBAT’TA SAATLER DURACAK MI?
TÜRKİYE-Rusya ilişkilerinin gerilmesine yol açan İdlib krizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin Soçi sınırlarına dönmesi için şubat sonuna kadar süre vermişti. Peki bu nasıl işleyecek, 28 Şubat Cumartesi günü saat 24.00’te Türkiye açısından verilen süre dolup saatler duracak mı? Eğer rejim Soçi Mutabakatı’nda belirlenen sınırlara dönmezse, savaş mı ilan edilecek?
Kritik bir haftaya girdiğimiz için her biri önemli olan bu soruların cevabını araştırdım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Putin arasındaki görüşmeden “ateşkes kararı”nın çıkması bekleniyormuş. Ateşkes kararının alınmaması bir eksiklik olarak görülüyor. Ancak “Soçi Mutabakatı’na bağlılığın karşılıklı olarak teyit edilmesi” önemseniyor. Türkiye, Soçi Mutabakatı’ndan geri adım atmamakta kararlı. O nedenle askeri yığınak devam ediyor. M-4 ve M-5 karayolunun kesiştiği nokta olan Serakib, stratejik bir nokta olarak görülüyor. Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Neyrab köyünden Rus uçaklarının ağır bombardımanı nedeniyle geri çekilmişti. Ancak yer yer çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor.
28 Şubat’ta dolacak süreyle ilgili olarak kritik cümleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Erdoğan, “1 Mart’tan sonra ne olacak” sorusuna “Biz zaten icraatımızı yapıyoruz” diye karşılık verdi.
5 Mart’ta Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel’in yapacağı 4’lü zirveye bir şans tanınmak isteniyor. Zirveden ateşkes kararının çıkması yönünde çaba gösteriliyor. O nedenle 28 Şubat saat 24.00’te saatler durmayacak. Ama sahada operasyonların seviyesi yükseltilecek. Amaç, 5 Mart’ta masaya güçlü oturmak...
O nedenle kritik bir haftaya girdik.
MİLLETVEKİLLERİNİN TALEPLERİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltılı toplantılar yapıyor. Parlamenter sistemin içinden gelen milletvekilleri ilk zamanlarda başkanlık sisteminden kaynaklanan sıkıntılardan yakınıyorlardı. İstanbul seçimleri ve ekonomiyle ilgili sıkıntılarda gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Bürokratların telefonlarına çıkmadığı, bakanların milletvekillerinin taleplerini dikkate almadığı gibi... Bu sorunu çözmek için Meclis’te nöbetçi bakan uygulaması başlatıldı. Bürokrasinin dikkati çekildi.
Erdoğan’ın son iki gruptaki milletvekilleriyle kahvaltısına baktım, şikâyetlerin ve sorunların şekli değişmiş görünüyor. Milletvekilleri kendi seçim bölgelerindeki hizmetleri ve yarım kalan yatırımları ön plana çıkarmaya başladı. Milletvekilleri ile toplantıya ise iki tespit damgasını vurmuş.
1- Siyasi analizler doğru yapılıyor, süreç doğru okunuyor.
2- Ekonomi düzeliyor.
Kılıçdaroğlu’nun kurultay mesajı
HDP kongresinde, Sezai Temelli yerine Mithat Sancar eş genel başkanlığa getirilerek yola devam kararı alındı.
Sezai Temelli, yerel seçim sürecinde “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir” sözleriyle CHP’nin tepkisini çekmişti. Ancak seçim sürecinde krize neden olmamak için ses çıkarılmadı. HDP kendini CHP’ye göre dizayn ediyor iddiasında değilim. Aynı şekilde, CHP’de HDP ile işbirliği yapılmasına yönelik eleştirilerde bulunanların ihraç edildiği sırada “Tek adaylı kurultaylar HDP’nin talebi. CHP, HDP’nin talepleri doğrultusunda dizayn ediliyor” şeklindeki değerlendirmelere de prim vermemiştim. Dünkü kurultayda yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı’na seçilen Pervin Buldan’ın “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık, daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum” sözlerini önemsiyorum.
‘Millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti’yi ürkütmemek için HDP geri planda tutulmuştu. Ama HDP, artık daha açık ve şeffaf bir birliktelik istiyor. Pervin Buldan’ın sözlerinin adresi CHP. Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’ndan daha cesaretli olmasını istiyor.
Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle CHP Lideri en güçlü olduğu kurultaylardan birine gidiyor. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak girmesi bekleniyordu. Ancak Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Ali Şeker’in ön planda olduğu sol blok, Kılıçdaroğlu’na karşı aday çıkarmayı tartışıyor. İlhan Cihaner, adaylık için nabız yokluyor. Muharrem İnce’ye CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında genel başkan adayı olup olmayacağını sormuştuk. “Hele bir kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar” diye yanıt vermişti. Ancak İnce şu ana kadar adaylık sinyali vermedi. İnce aday olmasa da kime destek vereceği önemli.
Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere delegeler üzerinde önemli ağırlıkları olan belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun yanında. Ayrıca yerel seçim başarısı CHP Lideri’ni güçlü kılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu ne kadar güçlü olursa olsun, 400-450 kişilik bir delege grubunun Kılıçdaroğlu’nun karşısında yer alacağı biliniyor. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi listesini delmeye ağırlık verecek.
CHP kurultayında genel başkanlık mücadelesinden ziyade, Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajların önemli olduğu söyleniyor. Geçen kurultayı “CHP iktidar hedefi ortaya koyamadı” diye eleştirmiştim. 28-29 Mart’taki CHP kurultayının temasının “2023’te iktidar” olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da kurultay konuşmasında demokrasi güçleri olarak “2023’te iktidar” mesajı vereceği ifade ediliyor.
HDP’nin talepleri ve İYİ Parti’nin hassasiyetleri arasında denge kurmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 2023’te iktidar hedefini ortaya koyarak stratejik bir hamle yapmayı tercih ediyor.
28 ŞUBAT’TA SAATLER DURACAK MI?
TÜRKİYE-Rusya ilişkilerinin gerilmesine yol açan İdlib krizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin Soçi sınırlarına dönmesi için şubat sonuna kadar süre vermişti. Peki bu nasıl işleyecek, 28 Şubat Cumartesi günü saat 24.00’te Türkiye açısından verilen süre dolup saatler duracak mı? Eğer rejim Soçi Mutabakatı’nda belirlenen sınırlara dönmezse, savaş mı ilan edilecek?
Kritik bir haftaya girdiğimiz için her biri önemli olan bu soruların cevabını araştırdım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Putin arasındaki görüşmeden “ateşkes kararı”nın çıkması bekleniyormuş. Ateşkes kararının alınmaması bir eksiklik olarak görülüyor. Ancak “Soçi Mutabakatı’na bağlılığın karşılıklı olarak teyit edilmesi” önemseniyor. Türkiye, Soçi Mutabakatı’ndan geri adım atmamakta kararlı. O nedenle askeri yığınak devam ediyor. M-4 ve M-5 karayolunun kesiştiği nokta olan Serakib, stratejik bir nokta olarak görülüyor. Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Neyrab köyünden Rus uçaklarının ağır bombardımanı nedeniyle geri çekilmişti. Ancak yer yer çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor.
28 Şubat’ta dolacak süreyle ilgili olarak kritik cümleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Erdoğan, “1 Mart’tan sonra ne olacak” sorusuna “Biz zaten icraatımızı yapıyoruz” diye karşılık verdi.
5 Mart’ta Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel’in yapacağı 4’lü zirveye bir şans tanınmak isteniyor. Zirveden ateşkes kararının çıkması yönünde çaba gösteriliyor. O nedenle 28 Şubat saat 24.00’te saatler durmayacak. Ama sahada operasyonların seviyesi yükseltilecek. Amaç, 5 Mart’ta masaya güçlü oturmak...
O nedenle kritik bir haftaya girdik.
MİLLETVEKİLLERİNİN TALEPLERİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltılı toplantılar yapıyor. Parlamenter sistemin içinden gelen milletvekilleri ilk zamanlarda başkanlık sisteminden kaynaklanan sıkıntılardan yakınıyorlardı. İstanbul seçimleri ve ekonomiyle ilgili sıkıntılarda gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Bürokratların telefonlarına çıkmadığı, bakanların milletvekillerinin taleplerini dikkate almadığı gibi... Bu sorunu çözmek için Meclis’te nöbetçi bakan uygulaması başlatıldı. Bürokrasinin dikkati çekildi.
Erdoğan’ın son iki gruptaki milletvekilleriyle kahvaltısına baktım, şikâyetlerin ve sorunların şekli değişmiş görünüyor. Milletvekilleri kendi seçim bölgelerindeki hizmetleri ve yarım kalan yatırımları ön plana çıkarmaya başladı. Milletvekilleri ile toplantıya ise iki tespit damgasını vurmuş.
1- Siyasi analizler doğru yapılıyor, süreç doğru okunuyor.
2- Ekonomi düzeliyor.