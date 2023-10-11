Kılıçdaroğlu’nun Atatürk’le sorunu mu var

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Konuşmasını izlerken Kemal Bey’in CHP’yle, Atatürk’le, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sorunu olduğunu düşündüm.

Birinci Körfez Savaşı’ndan bu yana Meclis’te Irak, Afganistan ve Suriye tezkereleri çıkarılır. CHP, ister koalisyon ortağı olsun, ister muhalefette olsun hepsine de evet oyu verirdi.

KANDİL TEŞEKKÜR ETTİ

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP, tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu tavrına en büyük alkış o zaman Kandil’den gelmişti. Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın teşekkür eden konuşmaları var.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ

Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim tarihinde doluyor. Hükümet Meclis’e yeni bir tezkere sundu. Tezkere kabul edilmezse Irak ve Suriye’deki görev yapan askerlerimizin üslerini boşaltıp; alanlarını terk edip Türkiye’ye dönmeleri gerekecek.

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Peki Mehmetçiğin boşalttığı üslere kim dolacak? Tabii ki PKK.

TEZKEREYE HAYIR DİYECEKMİŞ

Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerden ders çıkarmamış olmalı ki, tezkereye yine hayır oyu vereceklerini açıkladı. Neymiş tezkerede yabancı ülke askerlerini kabul etme ibaresi varmış. 1991 yılından bu yana gelen tezkerelerin tümünde var. Çünkü yurtdışına asker gönderme ve yabancı ülke askerlerini Türkiye topraklarında kabul etme yetkisi sadece Meclis’e verilmiş durumda.

KANDİL ALKIŞLAR

Daha önceki tezkerelere evet oyu veren CHP’liler, yabancı uşaklığı mı yaptı? 2002 yılından bu yana Meclis’te olan Kılıçdaroğlu da evet oyu veriyordu? Şimdi ne oldu?

Tezkere Meclis’te kabul edilecek. Mehmetçik Irak ve Suriye’de PKK ile mücadeleye devam edecek. Bu durumda CHP, Mehmetçikten değil, bu Kandil’deki terör baronlarından aferin alacak. CHP’yi, HDP’nin peşine takan Kılıçdaroğlu Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından tebrik edilecek. Bu şeref Kılıçdaroğlu’na yeter ama CHP’yi mutlu eder mi, orasını bilemem.

EVET DİYECEK CHP’LİLER

Bu arada Irak ve Suriye tezkerelerinin oylaması sırasında CHP milletvekillerinin tamamı Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeyebilir. Milli duyguları güçlü olan CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na rağmen, tezkereye evet oyu verebilir. Bu durum karizması iyice çizilen Kılıçdaroğlu’na ikinci darbe olabilir.

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GAZİ MECLİS



DÜNYADA kurtuluş savaşı yönetmiş tek Meclis olarak Meclisimiz ‘Gazilik’ unvanını hak ediyor. 15 Temmuz’da bombaların altında hain darbecilere karşı direndiği için bu Meclis, ikinci kez gazilik unvanını hak ediyor.

ATATÜRK NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu’nun Gazi Meclis’le bir sorunu var. Bu Meclis’e Gazi Meclis demiyor. Ama koltuğunda oturduğu Atatürk, kendisine gazilik unvanı verildiğinde, “Kazanılan bu başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun sadece Meclis’le değil, Atatürk’le de sorunu var.

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SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA TEKLİFİM

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanı’na bir teklifte bulunmak istiyorum.



Sayın Cumhurbaşkanım madem Kılıçdaroğlu, iki kez gazi olan bu Meclis’e Gazi Meclis demiyor. O zaman gazilik unvanını şerefle taşıyan bu Meclis’e gazilik unvanının verilmesi için AK Parti Meclis’e bir kanun teklifi sunabilir. Bu şeref AK Parti’ye ait olur. Böylece kanunla Meclis’e gazilik unvanı verildiği gibi, Kılıçdaroğlu’na da tarihi bir ders verilmiş olur.

GAZZE’DEKİ VATANDAŞLARIMIZ KURTARILACAK



SAVAŞIN en büyük zararını masum siviller görüyor. Savunmasız olan kadınlar, çocuklar felaketi yaşıyor. Hamas’ın sivilleri öldürmesini tasvip etmek mümkün değil. İsrail’in 50 yıldır olduğu gibi yine bu savaşta da masum Gazze halkını ağır bombardıman altında yok etmeye çalışmasını da gözardı edemeyiz.

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Sivil katliamı nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın yanlış.

Türkiye, başından beri taraflara itidal tavsiye ediyor. Savaşın Lübnan ve Suriye’ye sıçramaması için gayret gösteriyor. Ama şu aşamada kimse kimseyi dinlemiyor. Savaş giderek daha yakıcı hale geliyor.

GAZZE’DEKİ YABANCILAR

Bu arada Gazze’de bizim vatandaşlarımız da var. 15 Türk vatandaşı kurtarılmayı bekliyor. Büyükelçiliğimiz kendileriyle irtibat halinde. Vatandaşlarımız öncelikli olarak güvenli bir yere alınacak. Sonra tahliyeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızın şu ana kadar Gazze’deki bombardımandan zarar görmediği ifade ediliyor. Ama bir yandan da tahliyeleri için çaba gösteriliyor.

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HANGİ ÜLKELER VAR

Sadece bizim değil ABD’nin, Çin’in, Almanya’nın, Tayland’ın, Nepal’in, İngiltere’nin vatandaşları var. Bu ülkeler tahliye için Türkiye’den de yardım talep ettiler. Sivillerin tahliyesi için 6, 8 ya da 12 saatlik bir geçici ateşkesin sağlanması için çaba gösteriliyor.

Savaş giderek derinleşirken Ankara, vatandaşlarımızın tahliyesi için çaba gösteriyor. İnşallah hiçbiri burnu kanamadan ülkemize ulaşır.