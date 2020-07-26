Kılıçdaroğlu’ndan stratejik mesajlar

Bir önceki CHP kurultayını, “iktidarı hedefi yok” diye eleştirmiştim. CHP, bu kez tema olarak,“İktidar yürüyüş kurultayı”nı seçmişti.
Kurultayı Odeon’un içinden izleme fırsatım oldu. O nedenle önce gözlemlerimi yansıtmak istiyorum. Pandemi nedeniyle salonda Odeon’da gerekli önlemler alınmıştı. Birer koltuk boş bırakılmıştı, maske uygulamasına özen gösteriliyordu. Ayrıca sık sık uyarılar yaparak, önlemlerin gevşetilmemesi istendi. Söz konusu CHP olunca izleyicisiz kurultay biraz şekersiz helvaya benziyor. Ama koronavirüs sürecinde bir de partililerin salona alındığını düşünün, COVID-19 patlaması yaşanırdı. Kılıçdaroğlu salona ‘rap’ parçası eşliğinde girdi. Bir dönem Deniz Baykal’ın yaptığı gibi Ricky Martin tarzı bir şovla değil, ‘İktidarın yolu Kılıçdaroğlu’ parçasının eşliğinde giriş yaptı. Kılıçdaroğlu’nun yanında eşi Selvi Hanım, diğer iki yanda ise Altan Öymen ile Murat Karayalçın oturuyordu. Arka sırada ise üç büyükşehir belediye başkanı vardı. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer. Belediye başkanları CHP’de bir etki alanı oluşturmuşlar. Çünkü delegeler etraflarında dönüyordu.
CHP kurultaylarında yılgın ve yorgun partililer dikkati çekerdi. Hep yenilgi yaşamanın etkisiyle. Bu kez biraz farklıydı. Yerel seçimler CHP’lileri umutlandırmış. Kılıçdaroğlu’nun rakipleri için gözlerden uzak, hemen kürsünün solunda bir yer ayrılmıştı. İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman yanyana oturuyorlardı.
İzleyicilerin olmaması, liste savaşlarının yaşanmaması ve yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en rahat kurultayını yaptı. Kurultay enerjisini parti içi mücadeleye harcamayınca Kılıçdaroğlu’nun mesajları önem kazandı. CHP lideri hedefi olan bir konuşma yaptı. “2023’ü demokrasi ile taçlandırmak için bu kurultay önemli” dedi. Partililere, “Hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yok” diye seslendi. Konuşmasında, ilk umut ve çare ön plana çıktı. Zaten, 13 maddeden oluşan,”İkinci yüz yıla çağrı beyannamesi”ni de bir çözüm önerisi olarak sundu.
MİLLET İTTİFAKI VURGUSU
İlginç vurgular vardı. Bunu nasıl başaracaksınız sorusuna, “Dostlarımızla” yanıtını verdi. O nedenle, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi Millet ittifakına hazırlama kurultayı yorumlarının yerinde olduğu ortaya çıktı. Dostları kim? Millet ittifakı? “31 Mart yerel seçimlerinde o duvarın arkasına geçtik. Şimdi o duvarı dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça edeceğiz” dedi. Hükümet’e yönelik eleştirilerini 5 madde halinde sıraladıktan, “Bu sorunları kimlerle ve nasıl çözeceğiz” sorusunu sorduktan sonra yanıtını yine kendisi verdi. Millet ittifakını adres gösterdi. “Millet ittifakını oluşturan dostlarımızla birlikte çözeceğiz” diye konuştu.
Yine hakeza, CHP’nin iktidarından söz ettiğinde de,” Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” deme gereği duydu.
HDP’YE ÇİÇEK ATTI
CHP kurultaylarında en çok eleştirilen noktalardan birini de Kürt sorununa değinmemek oluştururdu. Kılıçdaroğlu, adını vererek,”Kürt sorunu”na değindi. “Kürt sorunu TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir” dedi. Bu mesaj, 2023 seçimlerinde HDP ile gerekirse açık ittifaka CHP tabanını hazırlamak olarak yorumlandı.
İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BİLDİRGESİ
CHP Delegeleri tarafından da oy birliğiyle kabul edilen “İkinci yüzyıla çağrı bildirgesi” sorunların çözümü için, “Sosyal devleti” öneriyor. Ancak sadece ondan ibaret değil. Yeni Anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öneriyor. Partili cumhurbaşkanlığına son vermeyi öneriyor.
CİHANER ÖFKELİYDİ
İlhan Cihaner’in sert bir konuşma yapmasını bekliyordum. Ama bu kadar öfkeli olabileceğini tahmin etmemiştim. Kurultay salonunda Cihaner’e destek veren bazı delegelerin imzasını geri çektiği söylentisi dolaşıyordu. İlhan Cihaner,”İmza için büromun önüne gelenler yoldan çevrildi. Belediye başkanları imza için gelenleri işiyle, aşıyla tehdit etti. Bu AKP’nin yapmadığı bir alçaklıktır” diye isyan etti. Bu durum Türkiye’ye demokrasi getirmeyi vaat eden parti açısından kırık bir not oldu.
SON SÖZ: Başından sonuna kadar” Made-In Kılıçdaroğlu” kurultayıydı.
Kılıçdaroğlu’ndan stratejik mesajlar
Bir önceki CHP kurultayını, “iktidarı hedefi yok” diye eleştirmiştim. CHP, bu kez tema olarak,“İktidar yürüyüş kurultayı”nı seçmişti.
Kurultayı Odeon’un içinden izleme fırsatım oldu. O nedenle önce gözlemlerimi yansıtmak istiyorum. Pandemi nedeniyle salonda Odeon’da gerekli önlemler alınmıştı. Birer koltuk boş bırakılmıştı, maske uygulamasına özen gösteriliyordu. Ayrıca sık sık uyarılar yaparak, önlemlerin gevşetilmemesi istendi. Söz konusu CHP olunca izleyicisiz kurultay biraz şekersiz helvaya benziyor. Ama koronavirüs sürecinde bir de partililerin salona alındığını düşünün, COVID-19 patlaması yaşanırdı. Kılıçdaroğlu salona ‘rap’ parçası eşliğinde girdi. Bir dönem Deniz Baykal’ın yaptığı gibi Ricky Martin tarzı bir şovla değil, ‘İktidarın yolu Kılıçdaroğlu’ parçasının eşliğinde giriş yaptı. Kılıçdaroğlu’nun yanında eşi Selvi Hanım, diğer iki yanda ise Altan Öymen ile Murat Karayalçın oturuyordu. Arka sırada ise üç büyükşehir belediye başkanı vardı. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer. Belediye başkanları CHP’de bir etki alanı oluşturmuşlar. Çünkü delegeler etraflarında dönüyordu.
CHP kurultaylarında yılgın ve yorgun partililer dikkati çekerdi. Hep yenilgi yaşamanın etkisiyle. Bu kez biraz farklıydı. Yerel seçimler CHP’lileri umutlandırmış. Kılıçdaroğlu’nun rakipleri için gözlerden uzak, hemen kürsünün solunda bir yer ayrılmıştı. İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman yanyana oturuyorlardı.
İzleyicilerin olmaması, liste savaşlarının yaşanmaması ve yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en rahat kurultayını yaptı. Kurultay enerjisini parti içi mücadeleye harcamayınca Kılıçdaroğlu’nun mesajları önem kazandı. CHP lideri hedefi olan bir konuşma yaptı. “2023’ü demokrasi ile taçlandırmak için bu kurultay önemli” dedi. Partililere, “Hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yok” diye seslendi. Konuşmasında, ilk umut ve çare ön plana çıktı. Zaten, 13 maddeden oluşan,”İkinci yüz yıla çağrı beyannamesi”ni de bir çözüm önerisi olarak sundu.
MİLLET İTTİFAKI VURGUSU
İlginç vurgular vardı. Bunu nasıl başaracaksınız sorusuna, “Dostlarımızla” yanıtını verdi. O nedenle, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi Millet ittifakına hazırlama kurultayı yorumlarının yerinde olduğu ortaya çıktı. Dostları kim? Millet ittifakı? “31 Mart yerel seçimlerinde o duvarın arkasına geçtik. Şimdi o duvarı dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça edeceğiz” dedi. Hükümet’e yönelik eleştirilerini 5 madde halinde sıraladıktan, “Bu sorunları kimlerle ve nasıl çözeceğiz” sorusunu sorduktan sonra yanıtını yine kendisi verdi. Millet ittifakını adres gösterdi. “Millet ittifakını oluşturan dostlarımızla birlikte çözeceğiz” diye konuştu.
Yine hakeza, CHP’nin iktidarından söz ettiğinde de,” Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” deme gereği duydu.
HDP’YE ÇİÇEK ATTI
CHP kurultaylarında en çok eleştirilen noktalardan birini de Kürt sorununa değinmemek oluştururdu. Kılıçdaroğlu, adını vererek,”Kürt sorunu”na değindi. “Kürt sorunu TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir” dedi. Bu mesaj, 2023 seçimlerinde HDP ile gerekirse açık ittifaka CHP tabanını hazırlamak olarak yorumlandı.
İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BİLDİRGESİ
CHP Delegeleri tarafından da oy birliğiyle kabul edilen “İkinci yüzyıla çağrı bildirgesi” sorunların çözümü için, “Sosyal devleti” öneriyor. Ancak sadece ondan ibaret değil. Yeni Anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öneriyor. Partili cumhurbaşkanlığına son vermeyi öneriyor.
CİHANER ÖFKELİYDİ
İlhan Cihaner’in sert bir konuşma yapmasını bekliyordum. Ama bu kadar öfkeli olabileceğini tahmin etmemiştim. Kurultay salonunda Cihaner’e destek veren bazı delegelerin imzasını geri çektiği söylentisi dolaşıyordu. İlhan Cihaner,”İmza için büromun önüne gelenler yoldan çevrildi. Belediye başkanları imza için gelenleri işiyle, aşıyla tehdit etti. Bu AKP’nin yapmadığı bir alçaklıktır” diye isyan etti. Bu durum Türkiye’ye demokrasi getirmeyi vaat eden parti açısından kırık bir not oldu.
SON SÖZ: Başından sonuna kadar” Made-In Kılıçdaroğlu” kurultayıydı.