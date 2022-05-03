Kılıçdaroğlu’na konuşmayı yırttıran çıkış

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12 dakika süren bir konuşma yapmış, “Ya bana katılın ya önümden çekilin” diye meydan okumuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarı kastetmediğine göre CHP içinde kime bu mesajı vermişti, CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmek isteyenler mi vardı?

TIPIŞ TIPIŞ

Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor. İleri sol kanatta yer alan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayını son anda öğrenmek istemiyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz. ‘Tıpış tıpış’ı tabanımıza izah edemedik. Yeni bir tıpış tıpış olayına meydan verilmemesi için cumhurbaşkanı adayının önce Parti Meclisi’nde ve Meclis grubunda tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını sağ partilerden sonra öğrenmeyelim” dedikleri ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor.

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CHP İÇİNDE TOPLANTILAR

Bu arada Kılıçdaroğlu 6’lı masa ile toplantılar yaparken CHP içinde birileri de onun aleyhinde çalışmalara başladılar. Çukurambar’daki bir otelde ve Çankaya’daki bazı bürolarda toplantı yaptıkları söyleniyor. Bir grup başkanvekili ile üç genel başkan yardımcısının da destek verdiği ifade ediliyor. Bu toplantıları yapanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor ama tamamı değil. Farklı dinamikler var. Gezi kararından sonra Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı. Özgür Özel, “And olsun” çıkışıyla, AK Partililerin tepkisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında 250 bin TL’lik tazminat davası açtı. AK Parti tabanı, “And olsun ki Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz” diye ayağa kalktı. Özgür Özel partisinden de beklediği desteği bulamadı. Hatta istifa ettiği ama daha sonra ikna edildiği söylendi. Kulislerde Özgür Özel’in sağ partiler kadar ilgi görememekten şikâyetçi olduğu konuşuldu. Orasını bilemem ama Özgür Özel yalnız değil. CHP’de belli bir karşılığı olan bir siyasetçi. İsmi muhtemel genel başkan adayları arasında geçiyor. Daha da önemlisi CHP içinde bir kesim Özgür Özel’le aynı düşünceleri paylaşıyor. Yalnız bırakıldıklarını ve sağ partilere daha çok değer verildiğini düşünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na konuşmasını yırttıran konuşmalar bundan sonra daha da artacak gibi gözüküyor. Çünkü CHP’liler ikinci bir tıpış tıpış olayı ve “Gel bakalım Muharrem” muamelesi yaşamak istemiyor.

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KILIÇDAROĞLU’NU ÜZDÜ

Bu arada Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirirken, “10 puan farkla kazanıyorsak ve Genel Başkan istiyorsa onur duyarım” şeklindeki sözlerinin Kılıçdaroğlu’nu rahatsız ettiği sır değil.



GÜLTEKİN UYSAL GÜL’Ü MÜ HEDEF ALDI



Şu günlerde dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken liderlerden biri Gültekin Uysal. Siyasi sniper gibi. Nokta atış yapıyor. Gözden kaçtı ama Gültekin Uysal ikinci kez çok önemli bir çıkış yaptı.

“‘Altılı Masa’, Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” dedi. Bu laf kavgada söylenmez. Majesteleri kim? Uysal, majestelerinin adamı olarak kimi kastetti? Gültekin Uysal, neden Erdoğan’ı ya da Bahçeli’yi değil, “majesteleri” dediği siyasetçiyi hedef aldı? Bunların hepsi önemli mesajlar. Bunların hepsi adrese teslim edilmiş sözler. Gültekin Uysal, daha önce, “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” demişti. Babacan ve Davutoğlu’nu hedef aldığı belliydi. Ama daha sonra Uysal’ın asıl hedefinin Abdullah Gül olduğu yönünde haberler servis edildi. Ben omurgalı insanı severim. Davutoğlu ve Babacan’ın rahatsız olmasına rağmen Gültekin Uysal sözlerinin arkasında durdu. Tweet’i hâlâ duruyor. Uysal bu kez de, “‘Altılı Masa’, Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.

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ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Gültekin Uysal ne zaman bu çıkışı yaptı? Babacan 27 Nisan’da seçimlere tek başına girecekleri açıklamasını yaptı. 24 saat sonra ise Gültekin Uysal bu tweet’i attı. Zamanlama önemliydi. Mesajın içeriğine gelince, 5 oligark benzetmesini ilk olarak Kılıçdaroğlu yapmıştı. Zaten Gültekin Uysal’ın Kılıçdaroğlu lehine ayar çektiği düşünülüyor. Peki Uysal, “Majesteleri” ile neyi kastetti? Kulislerde hedefin Abdullah Gül ve Ali Babacan olduğu konuşuluyor. İngilizlere yakınlıkları nedeniyle. Gültekin Uysal buna niye ihtiyaç duydu? Ya da Kılıçdaroğlu böyle bir operasyona neden ihtiyaç duydu? Yoksa altılı masada kendi isminin çıkmayacağını gördü mü? Sağ ittifaktan mı çekindi? Saadet, Deva ve Gelecek Partisi’nin Abdullah Gül veya Ali Babacan ismini getireceğini mi gördü? Çünkü bu üç parti Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını düşünüyor.

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DAVUTOĞLU DA MI AÇIKLAYACAK



Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi logosuyla katılacağını açıklayınca, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında, önce kim açıkladığı polemiği yaşandı.

Gelecek Partililer, önce biz açıkladık deyip Davutoğlu’nun videosunu yayınladılar. Önümüzdeki günlerde ise Davutoğlu’nun yeni bir açıklama yapıp “Seçimlere çınar yaprağı logomuzla gireceğiz” diyeceği söyleniyor. Davutoğlu daha önce zaten, “Çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer” demişti.