Kılıçdaroğlu’na Almanya’da Rifkin eşlik edecek

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Rifkin, Kılıçdaroğlu açısından cumhurbaşkanı adaylığı için çok önemli. Çünkü Rifkin’le sadece ekonomi programı değil, cumhurbaşkanı adaylığı için ABD, İngiltere ve Almanya’da siyasi lobi faaliyeti yürütmesi konusunda anlaşmış.

LÜTFÜ SAVAŞ DEMİŞTİ

“Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’de yapılacak, Batılı başkentlerde lobi faaliyeti ne alaka?” diyeceksiniz. Ama demeyin. Kendisi de cumhurbaşkanı adayı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işareti edeceği bir insanı yapacaklar” demişti.

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA İSTEMİYOR

Kılıçdaroğlu ile Rifkin’in anlaşmasına dönecek olursak, ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başka ülkelere değil, özellikle bu üç ülkeye gitmesinin nedeni de o.

LOBİ YAPACAK

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Kılıçdaroğlu’nun günler öncesinden ilan ettiği 3 Aralık tarihli toplantı Rifkin’in gölgesinde kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkes ithal danışman üzerinden Kılıçdaroğlu’na yükleniyor. Rifkin’in, binlerce dolar almasına rağmen İstanbul’daki toplantıya gelmemesi eleştiri konusu olmuştu. Ama ne denilirse denilsin, hangi eleştiri getirilirse getirilsin, Kılıçdaroğlu, Rifkin’den vazgeçmemekte kararlı. Çünkü Kılıçdaroğlu, Batılı başkentlerin vetosunu Rifkin’le aşmakta kararlı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına alana dek Rifkin’le çalışacak.

ŞENTOP’TAN MI BAŞÖRTÜSÜNDEN Mİ RAHATSIZLAR

MECLİS Başkanı Mustafa Şentop’un başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifine imza vermesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı’nın tarafsızlığını kaybettiğini iddia etti. Meclis başkanları çok sık olarak kanun tekliflerine imza atmazlar. Yıllardır Meclis muhabirliği yaptım. Hüsamettin Cindoruk’tan Hikmet Çetin’e kadar tarihe not düşmek adına imza verdikleri teklifler oldu. Ama o zaman kimse “Meclis Başkanı tarafsızlığını kaybetti” demedi.

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BAŞÖRTÜSÜ RAHATSIZLIĞI

Peki Özgür Özel, Şentop için bu iddiayı neden gündeme getirdi? Çünkü Mustafa Şentop, başörtüsüyle ilgili teklife imza attı. Sorun Şentop değil, başörtüsü sorunu. Meclis Başkanı da o noktaya işaret etti. “Bu eleştiren arkadaşların başörtüsüne ve dini sembollere olan düşmanlığının bir tezahürü” dedi. Özgür Özel, 4-6 yaş Kuran kursları için de “Ortaçağ zihniyeti” demişti. Mustafa Şentop Yassıada’yla ilgili teklife imza attığında Özgür Özel, Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerde, “Öncelikle, Meclis Başkanı’nın yani Sayın Mustafa Şentop’un birinci imza sahibi olması kıymetlidir, önemlidir, beklenendir, bunda hiçbir şüphe yok” diye konuşmuştu.

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SICAK GÜNDEMMİŞ

Şimdi ne değişti? Özgür Özel, “Sıcak siyasetin tartışma konusu bir meseleye imza atarsa taraf olur” diyor. Sıcak gündem, soğuk gündem olur mu? Meclis başkanlarının tarafsızlığı Anayasa ve kanunlarla belirlenir.

ŞENTOP NE DİYOR?

Meclis Başkanı Şentop, “TBMM Başkanı bir milletvekilidir ve milletvekillerinin sahip olduğu haklara, yetkilere sahiptir. Onun dışında anayasada Meclis Başkanı’yla ilgili bir sınır çizilmiş. Ama buna böyle tarafsızlık gibi ne olduğu veya bunu söyleyen gazeteci arkadaşların, milletvekillerinin içini dolduracağı bir muğlak kelime kullanmamış. Açık, çok somut bir sınır var. ‘Siyasi partisinin faaliyetine katılamaz ve grup toplantılarında grup faaliyetlerine katılamaz. Meclis içinde olsun, Meclis dışında olsun katılamaz.’ Dediği bu” dedi.

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ANAYASA’NIN HÜKMÜ

Anayasa’nın 94. Maddesi’nin son fıkrası da aynen bunu söylüyor. Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün hiçbir yerinde “Meclis başkanları kanun teklifine imza atamaz” demiyor. Tam aksine kanun teklifine ancak milletvekilleri imza verir ve Meclis başkanları da sadece ve sadece milletvekilleri arasından seçilir, diyor.

İMZA VEREN MECLİS BAŞKANLARI

Peki bu konuda Mustafa Şentop tek örnek mi? Şentop’tan başka Meclis başkanlarından kanun teklifine imza atan olmamış mı? Bazı gazetecilere göre öyle.

Oysa gerçekler onu söylemiyor. Sadece 30 yıl içerisinde 8 Meclis Başkanı kanun teklifi vermiş ya da teklife imza atmış.

1- Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne Ve 77 Adet Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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2- Cemil Çiçek, TBMM İdare Teşkilatı Kanun Teklifi Ve TBMM Üyeliği Kanun Teklifi.

3- Köksal Toptan, TBMM İçtüzüğü’nün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifi.

4- Bülent Arınç, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeciliğiyle İlgili Kanun Teklifi, TBMM Vakfı Kanun Teklifi, Anayasa Değişikliğiyle İlgili Kanun Teklifi, TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

5- Yıldırım Akbulut, TBMM İçtüzüğü’nün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi.

6- Mustafa Kalemli, Anayasa’nın 86. Maddesi’nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görevsel Suçlarının Soruşturulmasıyla İlgili Kanun Teklifi, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Teklifi, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Bülent Ecevit Ve Deniz Baykal’la Birlikte Anayasa’nın 83’Üncü Maddesi’nde Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Teklifi, Yök Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Siyasi Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi.

7- Hikmet Çetin, Memurların Yargılanmasıyla İlgili Kanun Teklifi, Tabii Afetlerle İlgili Kanun Teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleriyle İlgili Kanun Teklifi, Demokrasi Ve Yurttaşlık Bayramı Kanun Teklifi.

8- Hüsamettin Cindoruk, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Teklifi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatıyla İlgili Kanun Teklifi.

MECLİS’E YAKIŞIR

Daha önceki Meclis başkanlarına hak olan, Mustafa Şentop’a neden yasak olsun?

Ayrıca, Meclis Başkanı’nın Yassıada ve başörtüsü gibi konularda demokrasi ve özgürlük mücadelesine destek vermesi onur vericidir. En çok da Meclis’in manevi şahsiyetine yakışır.