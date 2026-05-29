Kılıçdaroğlu: ‘Yüzlerine söyleyeceğim, yüzleşeceğim, hesaplaşacağım’

CHP’de 1 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak. Daha önce bunu iki kez yazmıştım. Çünkü yasal bir engel ortaya çıktı. Parti Meclisi üyelerine yasal olarak tebligatın gitmesi gerekiyor. Ancak bayram tatili olması nedeniyle tebligatlar gitmedi.

Bu işin yasal yönü. Tebligatlar gittiğinde uygun bir zamanda Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Ama hemen değil.

KILIÇDAROĞLU İSTİYORDU

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni özellikle toplamak istediği söyleniyor. Özgür Özel ekibinin Parti Meclisi’ni sabote etme ihtimali var. Ayrıca çoğunluk Kılıçdaroğlu’ndan yana değil, tam tersine Özgür Özel ekibi daha güçlü. Yasal engel çıkmadan önce, siyasi nedenlerle yakın çevresi Parti Meclisi’ni toplamaması için Kılıçdaroğlu’na baskı yapıyordu. Ama Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplamakta ısrarlıydı.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni neden toplamak istiyor? Neden?

YÜZLEŞME HESAPLAŞMA

Kılıçdaroğlu’nun “Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi’nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Siz şu yolsuzlukları, şu hırsızlıkları, şu ahlaksızlıkları yaptınız. Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım” diyormuş.

Peki Kılıçdaroğlu yüzleşme ve hesaplaşma kararından vazgeçti mi? Hayır. Kurultayda, “Sırtımda hançerlerle gezdim” demişti.

Üç yıldır içinde biriktirdiklerini yüzlerine karşı söyleyecek ama önceliği değişti. Önce Parti Meclisi’ni toplayamayacak.

Ne yapacak?

ÖNCE İHRAÇLAR

Önce ihraçları gerçekleştirecek. Partide adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlığa karışanları ihraç edecek. Arınma sürecini başlatacak. Partinin arındığına inandığı zaman Parti Meclisi’ni toplayacak.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MESAJI NE ANLAMA GELİYOR

Gazeteci Can Özçelik, Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e mesaj gönderdiğini yazdı. Ben de kaynaklarımdan kontrol ettim. Haber doğru. Can Özçelik, “‘Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e şu mesajı gönderdi: ‘Özgür Özel ne karar verirse arkasındayız. Ayrı bir parti kurup yola devam etmek istiyorsan bunu destekliyoruz. Eğer CHP içinde mücadele etmek istiyorsan senin aldığın karara saygılıyız ve senin arkanda duracağız’ mesajını gönderdi” diye yazdı.

SORUMLULUĞU YIKTI

Bu mesaj ne anlama geliyor? CHP kulislerinde nasıl değerlendirildi? Çok uzatmadan aktarayım. Ekrem İmamoğlu, sorumluluğu Özgür Özel’e yıktı. CHP içinde kalsan da ayrılıp parti kursan da karar sana ait. Dolayısıyla başarı da başarısızlık da senin hanene yazar dedi.

Tüm sorumluluğu Özgür Özel’e yıkıp aradan çekildi. Ekrem İmamoğlu elini yıkayıp aradan çekildi, şimdi ateşten gömlek Özgür Özel’in sırtında. Özgür Özel için karar anı yaklaşıyor.

CHP’DE TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE

Haram Geceleri, Nilüfer’den dinlemeye bayılırım.

Ama bayramda nasibimize Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Haram Arabalar” parçası düştü.

Kemal Bey’in sesi de fena değilmiş hani. Bir söyledi, pir söyledi; Özgür Özel ekibini sarstı.

CHP Genel Merkezi’nin önüne CHP genel başkanının lüks makam araçlarından ikisi çekildi. Araçların üzerine sahibinden satılık ya da bayandan satılık yazılır ya bunların üzerine de “Satılık haram araç” yazıldı. Birinin üzerine “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” yazıldı, diğerinin üzerine ise ”Havlucu başkandan satılık, haram araç” levhası asıldı.

Özgür Özel’in iletişim ofisinden hemen bir mesaj yayınlandı. İki aracın parasının CHP tarafından ödendiği açıklandı. CHP’de hesaplar öyle karışmış ki Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği araçlar, Özkan Yalım’ın VIP düzenlemesini yaptırdığı araçlar. Bu tür başka araç var mı merak ediyorum.

AZİZ İHSAN AKTAŞ BOMBASI

Ekrem İmamoğlu ekibinden Özgür Karabat ise Aziz İhsan Aktaş’a ait aracı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığını ve 2023 seçimlerinden bir gün sonra Erdoğan Toprak’ın aracı İstanbul’a götürdüğünü söyledi. Yani Kılıçdaroğlu’na, “Aziz İhsan Aktaş’ın aracını sen kullandın” dedi.

Bu Aziz İhsan Aktaş’ı CHP’nin kapısından içeriye kim soktuysa, nükleer bombayı da partinin içine atmış.

Kılıçdaroğlu, arınma sürecinde kararlı olduğunu gösterdi. Aziz İhsan Aktaş ve havlucu başkan Özkan Yalım’ın seçilmesinin ise sembolik bir önemi var. Bu ikisi CHP’yi kirletti. CHP’nin başını öne eğdirdi. Kılıçdaroğlu, arınma sürecini kirletenlerden başlattı.

BÖLÜNME RİSKİ

CHP’de söylem her geçen gün daha da sertleşiyor. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı açıklamalardan sonra Özgür Özel’in ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Parti karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Bu, CHP açısından iyi değil.

Artık görev Kemal Bey’de. Kılıçdaroğlu’nun partiyi bölünmeden kurtarması gerekiyor. Ama gidişat hızla CHP’nin içinden nur topu gibi yeni bir parti doğacak. Ama hemen değil, bir süre vuruşurlar.

ÜÇ GELİŞME

1-Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Ama mahkeme kararı çıktı bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldi” dedikten sonra yapacağı açıklamalar merak uyandırdı. Bakalım Kemal Bey, kaç şiddetinde sarsacak?

Özgür Özel’in yanıtı ne olacak?

2-Kılıçdaroğlu, partinin hesaplarının incelenmesi için 3-5 kişiden oluşan bir komisyon kuracak. İnceleme komisyonu usulsüzlükler tespit ederse önce kamuoyuna açıklayacak, sonra savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

3- Kılıçdaroğlu, rüşvet ve yolsuzluktan yargılananlar ve adları gayri ahlaki işlere bulaşanları partiden temizlemek için Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirecek.

Bu demektir ki CHP’de turpun büyüğü heybede. Partide fay hatları harekete geçecek. O zaman kıyamet kopacak.