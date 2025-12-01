Kılıçdaroğlu ne yapacak CHP’den ayrılacak mı

Haberin Devamı

Ancak CHP, “İktidar” mottosuyla kurultayını yaptı. CHP’nin iktidar iddiası olması önemli. Bunu birileri karanlıkta ıslık çalmaya benzetiyor, ama bence siyasi iletişim açısından başarılı bir tercih.

İSKİ yolsuzluğu sürecinde SHP’de yaşananları hatırlıyorum. SHP, dağılmıştı. Zaten ilk seçimde oy oranı yüzde 29’dan yüzde 21’e gerilemişti. İmamoğlu’nun yolsuzluk davası sürecinde ise CHP, krizi fırsata çevirmeyi başardı. Bu strateji CHP’ye moral üstünlük kazandırırken, Özgür Özel’i liderliğe taşıdı.

Doğruya doğru demek lazım.

Şimdi gelelim yazımın başlığına.

KILIÇDAROĞLU’NUN RAHATSIZLIĞI

Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin hiçbir yerinde yok. Sadece eski bir genel başkan olarak CHP’nin yolsuzluklarla, rüşvetle, hırsızlıklarla anılmasına itiraz etti. CHP’nin yolsuzluklarla hesaplaşmasını ve arınmasını önerdi. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’nu sert bir şekilde eleştirmiş bir gazeteci olarak söyleyeceğim: Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir siyasetçiydi. Yolsuzluklara ve hırsızlıklara göz yummadı. 13 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP’nin yolsuzluklarla, hırsızlıklarla anılmasından rahatsız oldu.

Haberin Devamı

CHP KİRLENMESİN

CHP Genel Başkanlığı’na yeniden aday olup seçimleri kaybettiği süreçten bu yana Kılıçdaroğlu’nun siyaset tarzını yanlış bulanlardan biriyim. Ama CHP’nin yolsuzluklarla anılmasına karşı yaptığı itiraz yerden göğe kadar haklı. Eski bir genel başkan olarak yolsuzluk yapan hesabını versin, ama CHP kirlenmesin demek hakkı değil mi? Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerinin hiçbiri Kılıçdaroğlu’na bu söylediklerin yanlış; bizim partimizde yolsuzluğa, rüşvete, hırsızlığa bulaşan kimse yoktur diyebildi mi?

SİYASİ SONUÇLARI OLACAK MI

Kılıçdaroğlu, CHP’de arınma istedi diye uğramadığı hakaret, yemediği linç kalmadı. En son Özgür Özel tarafından kapının yolu gösterildi. Özgür Özel’in kurultay konuşmasını bir kenara yazın. Özellikle de Kılıçdaroğlu’na cevap verdiği bölümü kesip saklayın. Çünkü bunun siyasi sonuçları olur.

Kılıçdaroğlu’na yüzüne tükürürler diyen oldu, elektrik direğine asmakla tehdit edenler çıktı ama onların hiçbirisi Özgür Özel’in “Bu yolda müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa bu anlayıştan arınacaktır” sözleri kadar Kılıçdaroğlu’nu yaralamamıştır.

Haberin Devamı

KAPIYI GÖSTERDİ

Manevi oğlu gibi özel ilgi gösterdiği, kendi yerine grup başkanı yaptığı, siyaset merdivenlerini elinden tutup yükselttiği Özgür Özel’den bunu duymuş olmak Kılıçdaroğlu’nu derinden yaralamıştır diye düşünüyorum. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun arkasından bir kişi gözyaşları döktü; o da Özgür Özel’di. Aynı Özgür Özel bu kez Kılıçdaroğlu’na kapıyı gösterdi. Meğer CHP’yi kirleten Kemal Kılıçdaroğlu’ymuş. CHP’yi pavyon köşelerinde delege pazarlığı yapılan parti haline getiren Kılıçdaroğlu’ymuş. Kılıçdaroğlu gidince CHP arınacakmış.

SUÇLU BULUNDU

Boş yere Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu rüşvet çarkının; Fatih Keleş’in, Ertan Yıldız’ın, Adem Soytekin’in, Aziz İhsan Aktaş’ın CHP’yi kirlettiğini düşünüyormuşuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda yanılmış. 4 bin sayfalık iddianameye, 10 bin sayfalık belgelerden oluşan ek klasöre ne gerek vardı? Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi kirletti yazıp davayı açsaydınız CHP pirüpak olacakmış. Tez elden Ertan Yıldız’dan, Fatih Keleş’ten, Adem Soytekin’den, Aziz İhsan Aktaş’tan özür dileyin. Çünkü suçlu bulundu.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK

CHP kurultayı bitti, bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu dikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü bunlar kırılma anlarıdır. Ecevit, CHP Genel Sekreteri seçildiği 1966 kurultayından sonra “Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki düşmanları yendi” demişti. CHP o kurultaydan sonra bölünmüş, Turhan Feyzioğlu 1967 yılında Cumhuriyetçi Güven Partisi’ni kurmuştu. Bakalım Kılıçdaroğlu nasıl hareket edecek? CHP içinde kalıp mücadelesini sürdürecek mi yoksa CHP ile yollarını ayıracak mı? Yeni bir parti kuracak mı?

FATURA KILIÇDAROĞLU’NA

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na çok ağır bir töhmette bulundu. Kanal D’nin ünlü dizisi İnci Taneleri’ndeki bir replikte yer aldığı gibi; “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder” durumu oluştu. Aziz İhsan Aktaş, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin yedi içti, hesabı Kılıçdaroğlu’na kestiler.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU SİLİVRİ’DEN YÖNETTİ

Kılıçdaroğlu’na özel bir bölüm ayırdım ama CHP kurultayının görülmesi gereken başka yönlerini ihmal edecek değilim.

1- Özgür Özel partiye damgasını vurdu.

2- Ekrem İmamoğlu, Silivri’den CHP’yi dizayn etmeye devam etti.

3- Ekrem İmamoğlu ekibini korumayı başardı. Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi’nde, Politika Üretim Merkezi’nde görev yapacak 15 kişinin aynı zamanda Parti Meclisi üyesi olmasını sağladı.

4- CHP’de fiili olarak çift başlılık yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi, CHP tüzüğüne girdi. Böylece çift başlılık kurumsallaştı.

5- CHP, parlamenter sistemi savunuyordu. Ama Başkanlık Ofisi’ni tüzüğüne alan ilk parti oldu. Başkanlık Ofisi’nde Politika Üretim Merkezi’nde görev yapacak 15 kişi başkanlık sistemine göre hükümet programı hazırlayacak. CHP, böylece kendisiyle çelişti.

Haberin Devamı

SUÇLANAN İSİMLER KORUNDU

6- Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Özgür Özel’e mektup veren 10 milletvekili ve bildiri yayınlayan eski milletvekilleri, İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde isimleri yer alan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ile PM üyesi Baki Aydöner’in yeni yönetimde yer almamasını talep etmişlerdi. Ben de bu talebin Özgür Özel tarafından dikkate alınmayacağını yazmıştım. Öyle de oldu. Özgür Özel bu isimleri PM’ye taşıdı. Genel başkan yardımcısı olarak koltuklarını koruyacaklar.