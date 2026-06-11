Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı

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CHP Genel Başkanı’nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclis’teki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor.

Türk siyaseti çok şeyi yaşadı ama CHP’de yaşananların bir örneği yaşanmadı.

Salı günü CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı, Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştım. Bunun bir perde arkası var. Mansur Yavaş’ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış.

MECLİS BAŞKANLIĞI MEKİK DOKUMUŞ

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler arasında Meclis’in Dikmen kapısında bir arbede yaşanmıştı. Bu kavganın Meclis’in içine taşmaması ve CHP grubunda milletvekillerinin arasında kavga çıkmaması için yoğun bir çaba sarf edilmiş.

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Meclis Başkanlığı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik diplomasisi yürütülmüş. Meclis Başkanlığı aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’le de sürekli temas halinde olmuş.

Özgür Özel ekibinin gece yarısından itibaren Meclis grubunu doldurması üzerine kavganın Meclis’e taşınacağı kaygısı artmış. Meclis Başkanlığı ile Kılıçdaroğlu arasında kurulan diyalog sonucunda Kemal Bey, Meclis ısrarından vazgeçmiş. Toplantıyı genel merkeze almış.

Kılıçdaroğlu iyi ki sağduyulu davranmış. Yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk.

SONUNA KADAR DİRENİŞ

CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP Genel Merkezi’ne barikat kurmuşlardı. Sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar.

İHRAÇLAR İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP’ye hâkim olamayacağını gördü. İhraçlar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Neden bu isimler seçildi?

Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geldi.

1-Bu isimler mutlak butlan davasıyla ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler.

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2-Aziz İhsan Aktaş davası bedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği için disipline sevk edilmiş değiller.

Örneğin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok.

İVEDİ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR

CHP’den Tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiler. Burada her kelime hukuki olarak bir anlam taşıyor. Milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanlarının ihracıyla ilgili olarak PM’de karar alınması gerekiyor.

Ancak MYK’da “ivedi” olarak karar alındığı için Parti Meclisi’nde karar alınması gerekmiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı parti tüzüğünün 63’ncü maddesinin 5’inci fıkrasına göre MYK’nın ivedi olarak disipline sevk kararında PM onayı gerekmediğini savundu.

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Bugün PM toplantısı var. İhracı istenen isimler aynı zamanda PM üyesi. PM’de bu konuyu gündeme getirecekler. İhraç talebinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunacaklar. Konuyu yargıya taşıyacaklar.

TEDBİRLİ OLMASI

İhraç süreci başlatılırken ince bir hukuk mühendisliği yapılmış. 9 kişi “tedbirli olarak” disipline sevk edildi. Bu ne demek? İhraç süreci sonuçlanana kadar yetkilerini kullanamayacaklar.

Yani Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın Grup Başkan Vekilliği yapamayacaklar.

ÖZGÜR ÖZEL YOK

İhracı istenenler arasında Özgür Özel yok.Müslüm Sarı, Özgür Özel’le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.

Yok demedi. Özgür Özel’in ihracı söz konusu demedi. Arınma denilince asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu’na sıra gelecek mi?

Ben de merak ediyorum.

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Ama şurası belli ki ihraçlar dalga dalga devam edecek.

Ta ki CHP arınana kadar...

ÖZGÜR ÖZELCİLER YENİ PARTİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Özgür Özel ekibi CHP’den ayrılıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikleri seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi ele geçirmek. Bunun için DSP ve Genç Parti ile görüştükleri ortaya çıktı. Demokrat Parti’yle de temas kurmuşlar ama ret yanıtını almışlar. Bir yandan da yeni parti için nabız yokluyorlar. Çankaya’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde genel merkez binası kiraladıkları söyleniyor. Yeni parti için “Cumhuriyet Demokrat Halk Partisi” ya da “Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi” gibi isimler konuşuluyor.

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DSP’Yİ SUÇLADI

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak da kendi açılarından görüşmeyi anlattılar. Belli ki Özgür Özel ekibinin DSP’ye geçmesi konusunda bir nabız yoklanmış. İbrahim Yumuşak, DSP’nin siyaseten sıfırlandığını savunuyor. “DSP, Genel Başkanı’nın hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek bir fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya bir adım daha yaklaşmıştır” diyor.

Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır böyle? İbrahim Yumuşak daha birkaç gün öncesine kadar Genel Başkan Yardımcısı olduğu partinin siyaset çöplüğünde yerini alacağını söylüyor. DSP neden siyaset çöplüğünde yerini alacakmış? Özgür Özel ekibine partiyi teslim etmediği için. Belli ki İbrahim Yumuşak, Özgür Özelcilerin DSP’yi ele geçirmesi konusunda epey istekliymiş.

ECEVİT’İ ANLAMAMIŞ

Ecevit o partiyi bir masa dört sandalye ile kurdu. Partiye gelir sağlamak için şiir kaseti çıkardı. Kartal marka araca bindi. Ama temiz kaldı. DSP’nin kirlenmesine izin vermedi.

İbrahim Yumuşak DSP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ama belli ki Ecevit’i hiç anlamamış. DSP ruhunu içine sindirememiş.

İbrahim Yumuşak, görüşmeyi Önder Aksakal’a aktardığında, “Sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP’ye katılabileceklerini” söylediğini aktarıyor. Burada yanlış olan ne? Önder Aksakal, adı yolsuzluklarla anılan, CHP’yi kirleten, CHP’yi mutlak butlana mecbur kılan, CHP’nin pavyon köşelerindeki pazarlıklarla anılmasını sağlayan milletvekilleri gelebilir mi deseydi?