Kılıçdaroğlu, HDP’ye bakanlık için ne dedi

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Peki sizce “HDP’li bakan alacağız” mı dedi yoksa “HDP ile işimiz olmaz” mı dedi.

Sizi biraz merakta bırakacağım ama Kılıçdaroğlu çok ilginç bir mesaj verdi.

Onu aktaracağım.

Ama önce Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanlığı adaylığına büyük darbe vuran sürecin başına dönmek istiyorum.

KILIÇDAROĞLU’NA OPERASYON MU ÇEKİLDİ

İYİ Partili bir yönetici ile Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamasını konuşuyorduk.

“Gürsel Tekin’in açıklaması en çok kime zarar verdi?” diye sordu.

Sonra ikimiz aynı anda “Kılıçdaroğlu’na” dedik.

Kılıçdaroğlu aylarca uğraştı.

Sonunda işi öyle bir kıvama getirdi ki neredeyse bir tek 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmediği kalmıştı.

Bu hava 24 saat bile sürmedi. Gürsel Tekin’in açıklaması, Barış Yarkadaş’ın çıkışı ile birlikte çarşı karıştı.

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Şu anda İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi ve belediyelerden alınan ihale tartışması yaşanıyor.

İYİ Parti ile HDP arasında ise tam bir savaş durumu söz konusu.

KOALİSYON GÖRÜNTÜSÜ

Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinin başlamasıyla birlikte 6’lı masada sık sık krizler patlak vermeye başladı.

Bu durum 6’lı masaya olan güveni sarsıyor. Koalisyon görüntüsünün ortaya çıkmasına yol açıyor.

Muhalefet partileri arasındaki tartışmalar, toplumda “Bunlar yarın iktidar olsa ülkeyi de böyle yönetir” kanaatinin oluşmasına neden oluyor.

BARIŞ YARKADAŞ TEPKİSİ

Bana, “İYİ Parti Gürsel Tekin’in HDP çıkışından mı daha çok rahatsız oldu yoksa Barış Yarkadaş’ın ‘İhaleler alıyorsunuz’ sözlerinden mi” diye sorsanız cevap veremem.

HDP işinden ideolojik olarak etkilendiler, ihale ithamına ise tam anlamıyla infial gösterdiler.

İkisi üst üste gelince İYİ Parti’de sabır küpü çatladı.

Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundular.

AKŞENER’DEN HATIRLATMA

Barış Yarkadaş, ‘HDP’nin desteğiyle kazanılan belediyelerden ihale alacaksınız’ diye İYİ Partililere salvolar yaptı ama karşı taraftan yanıt anında geldi. Hem de Meral Akşener seviyesinde. Akşener, yerel seçimlerde ittifak yapılması önerisinin kendilerinden gittiğini söyledi. Doğrudur.

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Akşener önerdi hatta CHP bir ay yanıt vermedi.

Akşener bunu hatırlattıktan sonra, “İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı bugün cumhurbaşkanlığını almayı konuşuyor olamazdık. Seçimlere ayrı ayrı girseydik İstanbul ve Ankara alınamazdı” dedi.

NE DEMEK İSTEDİ

Bu ne demektir? Hani HDP’li Fatma Kurtulan, İYİ Partililere, “O koltuklarda HDP’ye, PKK’ya gönül vermiş insanların oylarıyla oturuyorsunuz” dedi ya, Akşener de CHP’lilere, “O belediyeleri İYİ Parti’nin oylarıyla kazandınız” dedi.

KILIÇDAROĞLU SÜRECİ YÖNETEMEDİ

Büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan çıkar.

Aslında Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması ya da Akşener’i telefonla aramasıyla bu iş büyümezdi. Kılıçdaroğlu HDP’yi ürkütmeme adına inisiyatif almadı ama tartışma büyüdü.

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En çok da Kılıçdaroğlu’na zarar verdi. Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını tehlikeye düşürdü. Sanki parti içinden Kılıçdaroğlu’na operasyon çekildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün yapılacak olan PM toplantısında, 6’lı masaya zarar verecek beyanatlardan kaçınılması için uyarıda bulunması bekleniyor.

Ama biraz geç olmadı mı? Ortak aday projesi yara aldı.

AK PARTİ’YE YARAR MI

6’lı masada sorun yaşanması, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kavgası iktidara yarar mı? Yarar. AK Parti yüz defa “Bunlar 6 benzemez” dese, “Bunlar koalisyona benziyor” dese bu kadar inandırıcı olmazdı. AK Parti bin defa “6’lı masanın yedinci ortağı HDP” dese bu kadar inandırıcı olamazdı. AK Parti’nin yapamadığını muhalefet kendisine yaptı. Siyasette rakipleriniz arasında çıkan kavga size yarar.

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HALK ÇÖZÜME BAKAR

AK Parti, oh ne güzel 6’lı masa arasında kavga çıktı diye elini ovuşturup bekleyecek bir konumda değil. İYİ Parti ile HDP birbirine girdi. CHP ile İYİ Parti arasında kriz patlak verdi diye çekirdek çitleyip kavgayı izleyecek durumda da değil. Muhalefette yaşanan kavga AK Parti’ye yarar ama seçim kazanmaya yeter mi, ondan emin değilim. Çünkü AK Parti iktidar. Halk muhalefete güvenmese de sorunlarının çözümünü iktidardan bekler. Başta ekonomi olmak üzere çözülmesi gereken sorunlar var. Çünkü AK Parti seyirci konumunda değil. Bu maçta skoru belirleyecek oyuncu pozisyonunda.

ÇOKLU ADAYA MI GİDİYOR

6’lı masadaki kavgaya dikkat çektik ama bunun siyasi sonucuna değinmezsek eksik kalır. Peki CHP, İYİ Parti ve HDP üçgeninde yaşanan kavga, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu nasıl etkiler?

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Bu sorunun peşine düştüm. İYİ Parti cephesinde, “İş çoklu adaya gider. Bu aşamadan sonra ortak aday mümkün görünmüyor” eğilimi ağır basıyordu. CHP’de “Çoklu adaya gider. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu olur” diyen de vardı, “Çoklu aday için henüz erken. Alt kademede bu tür gerilimler yaşanabilir. Önemli olan liderler arasındaki anlaşma” diye konuşan da.

KILIÇDAROĞLU’NUN HDP MESAJI

CHP’li yetkililer ısrarla iki liderin görüşmesini adres gösteriyorlardı. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştüğü zaman bu sorunu aşacaklarına işaret ediyorlardı. Ben de bu değerlendirmeye katılıyorum.

Ama kriz aşılsa da İYİ Parti elini yükseltmiş oldu. Öncelikle belirtmeliyim ki Kılıçdaroğlu, bu tartışmadan çok rahatsız. Bir an önce bitirilmesini istiyor.

Şimdi gelelim Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye bakanlık verilmesi konusunda verdiği mesaja.

Kılıçdaroğlu, HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olmadığını belirterek, “HDP, Millet İttifakı’nın parçası değil. Bu durumda HDP’ye ne bakanlığı verilecek? Bizim mükellefiyetimiz Millet İttifakı’nın ortağı olan İYİ Parti’ye, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye. HDP’ye karşı bir mükellefiyetimiz yoktur” diyor.

Dikkat edin, Kılıçdaroğlu çerçeveyi o kadar daraltmış ki 6’lı masanın ortağı DEVA ve Gelecek Partisi’ni bile saymıyor.