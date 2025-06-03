Kılıçdaroğlu hangi konuda mücadele sözü verdi

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Bir habere göre Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar. Buna ihtimal vermiyorum. Çünkü Özgür Özel döneminde CHP tam 47 yıl sonra birinci parti olarak çıktı. Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyona rağmen CHP, birinciliğini koruyor. Özgür Özel ekibi de yeni bina kiralandığı haberini reddetmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için tutulduğunu savunuyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var.

Çünkü CHP’yi çalkantılı bir dönem bekliyor. Hem şaibeli kurultay davası nedeniyle hem de Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki çember daralıyor. En yakınındaki isimler itirafçı olmaya başladı.

İSTİFA MI KAYYUM MU

CHP’de süren bir diğer tartışma ise mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkıp Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına dönerse ne yapacağına ilişkin. Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse ‘istifa etsin’ diye baskı yapıyorlar. Burada iki görüş çarpışıyor. Birine göre Kılıçdaroğlu partinin başına dönsün ve CHP’yi yolsuzluklardan arındırıp kongreye götürsün. İkinci görüşe göre ise Kılıçdaroğlu mahkeme kararını dinlemesin istifa etsin. Bu görüşü savunanlar, “Yüzüne tükürürüz, elektrik direğine asılsın, vurulsun” diyenler gibi sert değiller.

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KILIÇDAROĞLU’NA İKİNCİ OPERASYON

Tam aksine ılımlı gözüküp, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönmesini engellemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ile irtibat kurmak için harekete geçmişler. Asıl tehlikeli olanlar bunlar. ‘Kılıçdaroğlu istifa etsin bu durumda olağanüstü kurultaya gidilir’ diyorlar. Olağanüstü kurultaya gidip Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha tasfiye edecekler. Ancak bu görüşü savunanların önünde yasal bir sorun duruyor. Kılıçdaroğlu istifa ederse doğrudan olağanüstü kurultaya gidilmiyor. Mahkeme şaibeli kurultay iddiasıyla mahkemeye müracaat edenlerden 7 kişilik kayyum listesi isteyecek.

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİM

Eğer şaibeli kurultay davasında mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını söylüyorlar. “Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz” diyorlar. Kılıçdaroğlu partiyi 13 yıl yönetti ama yolsuzluklar konusunda müsamaha göstermedi. Yolsuzluklara bulaştığı iddia edilenlerin arkasında durmadı. Kılıçdaroğlu’nun da “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği söyleniyor.

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YAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA HAZIRLIĞI

Mansur Yavaş, Talat Paşa Anıtı’nı büyük bir müjde olarak açıkladı. Talat Paşa Bulvarı, Ankara’da trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olduğu için “Anıt dikeceğine önce trafik sorununu çöz” diye eleştirenler oldu. Ben olaya daha farklı bakıyorum.

ANKETLERDE ÖNDE

Mansur Yavaş, CHP’nin kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmayacağını anladı. Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığına doğru koştuğunu fark etti. Ama kendisi de cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Çünkü anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan da Özgür Özel’den de yüksek çıkıyor. Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’ye umut bağlamış durumda. Talat Paşa’nın anıtını dikerek cumhurbaşkanı adaylığında ulusalcı- milliyetçi kesime mesaj vermiş oldu.

DOĞU PERİNÇEK

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Mansur Yavaş keşke Talat Paşa Anıtı’nın açılışına Doğu Perinçek’i de davet etse yerinde olurdu. Çünkü Doğu Perinçek, “Talat Paşa Komitesi”ni oluşturarak İsviçre’de, Fransa’da AİHM’de sözde Ermeni soykırımına karşı destansı bir mücadele vermişti.

TRUMP’TAN PUTİN’E MESAJ

Trump, seçildiğinde Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitireceğini açıkladı. Putin’e şimdiye kadar duymadığı övgüler dizdi, Zelenski’yi Beyaz Saray’dan kovdu, Rusya’nın toprak talebine yeşil ışık yaktı. Peki Putin ne yaptı? Kılını bile kıpırdatmadı. Trump gibi dünyanın kendi etrafında döndüğüne inanan bir adam Suudi Arabistan gezisinde İstanbul’a gelmesi için Putin’e çağrı üstüne çağrı yaptı. Putin cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Tam tersine saldırılarını artırdı. Trump’ın karizmasını çizdi.

PUTİN’E MESAJ

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Trump bu tür bir muameleden hiç hoşlanmaz. İlk başlarda “dostum” dediği Putin’e kızmaya başladı. “Putin ateşle oynuyor” dedi.

Putin mesajı almadı. Ya da almak istemedi. Bunun üzerine Trump, yeni bir mektup yazdı. İHA’ların ucuna koyup gönderdi.