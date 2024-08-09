Kılıçdaroğlu, genel başkanlık hedefinden vazgeçti mi?

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Kurultay öncesinde bir dalgalanma yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun yemek yemesi gündeme gelmişti. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu güçbirliği mi yapacak tartışmaları yaşanmıştı. Hatta Özgür Özel’in bu gelişme üzerine paniklediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la normalleşme sürecini sabote eden açıklamayı yaptığı söylenmişti.

DEVLERİN SAVAŞI

CHP’de parti içi dinamikler her zaman hareketli olur. Ama söz konusu Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olunca, “devlerin savaşı” gibi bir durum söz konusuydu. “Devlerin aşkı” kadar “devlerin savaşı” da tehlikeli olur.

Ancak köprülerin altından çok sular aktı. Yeni dengeler ortaya çıktı.

İMAMOĞLU- ÖZGÜR ÖZEL İTTİFAKI

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki diyalog yeniden sağlandı. Aradaki kırgınlıklar giderildi. Birlikte yol yürümeye devam etme kararı alındı. Bu açıdan Paris Olimpiyatları en çok Özgür Özel’e yaradı diyebiliriz. Özgür Özel, olimpiyatlardan madalya ile dönen sporcular kadar mutlu. Olimpiyatlar nedeniyle 5 gününü Paris’te geçirdi. Bu süre zarfında Ekrem İmamoğlu ile ilişkilerini yoluna koydu.

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O nedenle Özgür Özel açısından Tüzük Kurultayı’nda bir tehlike kalmadı. Ekrem İmamoğlu seçimli kurultay için imza toplanması işine girmeyecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI GARANTİ Mİ?

Peki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını garantiye aldı mı? O konuda bilgim yok ama siyasette almadan verilmez. Burada eli güçlü olan Ekrem İmamoğlu’ydu. Özgür Özel’le değil, Kılıçdaroğlu ile ittifak yapsa Özgür Özel’i devirebilirdi. Ama Kılıçdaroğlu’nu devirmek için ittifak kurduğu Özgür Özel’le devam etmeyi tercih etti. Elbette ki bunun bir karşılığı vardır.

BOMBA KULİS



Kılıçdaroğlu’na gelince size bomba bir kulis haberim olacak. Ama cümlenin hemen sonunda. Çünkü önce çok kısa bir süreci hatırlatmam lazım. Yoksa kulisim havada kalır.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANLIŞLARI

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra partiyi olağanüstü kongreye götürüp, aday olmaması lazımdı. Kendi kontrolünde bir ekibe teslim edebilirdi. Ama yapmadı. Aday oldu yenildi. İlk turda çekilip, ikinci tura girmemesi gerekirdi. İkinci turda yarıştı, açık ara farkla yenildi. Kongreden sonra paralel genel merkez açmaması gerekiyordu. Belli bir düşünce kuruluşu kurabilirdi. 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış birisi olarak “Bilge adam” rolüne soyunabilirdi. Demirel gibi, “Bir bilen” olabilirdi. Ama o “bir bölen” gibi anlaşılacak bir mücadeleye girdi. Yurt gezilerine çıktı, parti içine yönelik açıklamalar yaptı. Yayınlara çıkıp, eleştirilerde bulundu.

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SONUÇ NE OLDU?

Yani gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi. Sonuç ne oldu?

1- Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapma konusunda geri adım attı. İmamoğlu’nun üstüncü tavrından rahatsız olduğu söyleniyor.

2- Özgür Özel’le ittifak arayışına girmedi.

KADIN KOLLARI SEÇİMİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde 500-550 delege vardı. Ancak ilerleyen süreç içerisinde bu gücü zayıfladı. Kadın kolları seçiminde bunu gördük. Özgür Özel’in adayı Asu Kaya, Kılıçdaroğlu’nun adayı Aylin Nazlıaka’yı hezimete uğrattı.

Ekrem İmamoğlu’nun elinde devasa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir güç var. Özgür Özel ise CHP’nin Genel Başkanı. Kılıçdaroğlu’nun gücü ne? Kendisini destekleyen milletvekilleri ve delegeler. Onlar da azalıyor.

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KILIÇDAROĞLU KULİSİ

Şimdi geldik bomba kulise.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor. O nedenle Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamayacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıyken kurultayı kaybetti. CHP Genel Başkanı olmadan gireceği bir kurultayı ise kazanma imkanının olmadığını görmüş olmalı ki, genel başkanlık rüyasına veda etti.



YAPAY ZEKA ÜNİVERSİTESİ KURULMALI



Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ilk kez yapay zekâ ele alındı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Örgün, çelik kubbenin yapay zekâ ile destekleneceğini açıkladı.

MGK tarafından yapılan açıklamada yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin insanlık tarihinde yeni bir aşamaya geçilmesini sağladığı ifade edildi.

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Tıpta, savunma sanayisinde, eğitimde, medyada, finans sektöründe, bankacılık hizmetlerinde, üretim bantlarında, istihbaratta hemen hemen hayatın her alanında yapay zekâ devrim niteliğinde değişikliklere imza atıyor.

Yapay zekâ insanlık tarihinde yerini aldı. Hem de öyle yavaş yavaş değil. Hızlı bir giriş yaptı. Gelinen noktada ya yapay zekâ sizi yönetecek ya da siz yapay zekayı yöneteceksiniz.

ÇOK YÖNLÜ BİLİM ADAMI

İşte bu aşamada Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın bir önerisini gündeme getirmek istiyorum.

İsmail Hakkı Aydın, Türkiye’nin en önemli beyin cerrahlarından birisi. Ama aynı zamanda şair, düşünür, musikişinas, hattat, edip. Yani çok yönlü bir bilim adamı. Türkiye’nin yetiştirdiği değerlerden biri. Bu tür değerlerimiz o kadar çok ki, keşfedilmeyi bekliyorlar. Ben kendisini CNN Türk’te Fulya Öztürk’ün yapay zekâ konulu programı sırasında tanıdım. Tam bir beyin fırtınası estirdi. Reytinglere bakınca müthiş bir ilgiyle izlendiği ortaya çıktı.

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İSMAİL HAKKI AYDIN’IN ÖNERİSİ

İsmail Hakkı Aydın Hoca’nın tam da Türkiye’nin ihtiyacı olan bir önerisi var.

Yapay Zekâ Üniversitesi’nin kurulmasını istiyor. Üniversitelerimizde bu konularda çalışan bölümlerimiz var. Çok iyi beyinlerimiz var. İnsansız hava araçlarından, insansız uçaklara, insansız denizaltılara kadar yapay zekâyı kullandığımız çok büyük başarılara imza atıyoruz. Bizim bazı üniversitelerimizde yapay zekâ fakülteleri ya da bölümleri var. Bu konuda geç kalmış değiliz. Ama gelinen aşamada bunun bir üniversite çatısı altında toplanması gerekiyor.

İsmail Hakkı Aydın Hoca, “Dünyanın değişik üniversitelerinde yapay zekâya ilişkin bölümler, fakülteler var ama biz bir ilki başarıp, Yapay Zekâ Üniversitesi kuralım. Dünyaya öncü olalım” diyor. Yerinde bir öneri. Yürekten destekliyorum.

FAKÜLTELER

İsmail Hakkı Aydın’a bu üniversite hangi fakültelerden oluşabilir diye sordum. Bir çalışma yaptı.



* Dijital Mühendislik Fakültesi * Veri Mühendisliği Fakültesi * Siber Güvenlik Mühendisliği Fakültesi * Yazılım Mühendisliği Fakültesi ·* Nanonörokuantobiyoloji Fakültesi * Kuantum Mühendisliği Fakültesi * Beyin Mühendisliği * Nörobiyoloji Fakültesi. * Robotik Mühendisliği Fakültesi * Fen Edebiyat Fakültesi

Bu konuda takdir YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’da...