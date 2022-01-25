Kılıçdaroğlu formül arayışında

Sezen Aksu’nun şarkısı, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Sedef Kabaş’ın tutuklanması ve şarkıcı Gülşen’in sahne kıyafeti kadar ilgi görmeyeceğinin farkındayım ama İstanbul’da yaşayan milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu olduğu için Sefaköy metrosuyla ilgili tartışmayı sürdürmekte kararlıyım.

Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan üç buçuk milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Ongun gibi polemik peşinde değilim. Hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun’a da tavsiye etmem. Çünkü millet hizmete bakar. Gereksiz mağduriyetler oluşturmakla, algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz.

İBB’YE YANIT VERİLMEDİ Mİ?

İDDİA1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor.

YANIT1- Oysa hem İmamoğlu’nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB’nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor.

İMAMOĞLU, İMAMOĞLU’NU ÇÜRÜTÜYOR

Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Yaklaşık 320 gündür, Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine...”

Devam ediyoruz: “Benim arkadaşlarım, defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum... Ama bakın AYGM yetkilileri ile bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021’deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları, 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor. Tutanaklar var.”

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