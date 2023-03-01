Kılıçdaroğlu favori son anda Yavaş’tan çıkış

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Ama beni üzen bir şey oldu. Deprem bölgesinde acı var. Hem de öyle bir acı ki enkazın başında evladının cenazesini bekleyen annenin acısından söz ediyorum. Deprem bölgesinde bir kişiyi daha kurtarabilir miyim diye hayatını hiçe sayıp enkaza giren insanların kahramanlık hikâyeleri var. Deprem bölgesinde her şeyini kaybetmiş insanlar var. Yokluk var, korku var, sıkıntı var. Meclis’te ise aynı tas aynı hamam. Deprem dahi kalpleri yumuşatamamış. Kılıçdaroğlu’nu CHP grubunda izledim. “Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Devlet öyle sağlıklı işliyordu ki hangi bölgede ne olacağı, ne kadar can kaybı olacağı bile yazıyordu” dedi.

90’LI YILLAR TABUSU

O sağlıklı işleyen devleti Marmara depreminde gördük. Devlet enkazın altında kaldı. “Nerede bu devlet?” çığlığı oradan çıktı. Sağlıklı işleyen devleti SSK Genel Müdürü olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Savaş Ay’ın programında, “10 yıl önce SKK hastaneleri daha iyiydi. Elbette ki şikâyetçiyim” demişti.

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Muhalefetin bir açmazı var. 90’lı yılları sanki Türkiye’nin altın yılları gibi gösteriyorlar. 90’lı yıllar altın yıllarsa o dönemin partileri niye silinip gitti.

BARUT FIÇISI GİBİYDİ

Neyse, Kılıçdaroğlu’na dönelim. CHP grubunda bir süre Kemal Bey’i izledim. Barut fıçısı gibiydi. Kürsüde konuşurken, mikrofonlar sallanıyordu. Adıyaman’daki helalleşme sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. “Helallik istiyor. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. İnsanların ölümünü beklediler” dedi. Muhalefet eleştirir. Ama bu tür dönemlerde sorumlu muhalefet yapan halkın güvenini kazanır.

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu ise depremde yapıcı olmak yerine tam tersine bir yerde pozisyon aldı. “Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım” dedi.

MİÇOTAKİS ARADI AMA KILIÇDAROĞLU ARAMADI

Bu stratejiyle cumhurbaşkanlığı adaylığında parti içindeki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geride bıraktı. 6’lı Masa’nın doğal adayı oldu. Ama asrın felaketinde iyi bir sınav veremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Biden aradı, Macron aradı, Putin aradı, Zelenski, Miçotakis aradı. Akşener aradı, Babacan aradı, bir tek Kılıçdaroğlu aramadı.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ARTILARI

Kılıçdaroğlu’nun artıları da vardı. AHBAP’a çadır satışı işini doğru yönetemeyen Kızılay’a, “Deponuzda kaç çadır varsa getirin kardeşim, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz” dedi. Kızılay’ın elinde ne kadar çadır varsa bölgeye sevk etmesi lazım. Afet zamanında çadır satışı olur mu?

Kılıçdaroğlu’nun depremzedelerin yaralarının sarılması için 11 madde halinde açıkladığı önerileri de yerindeydi. Bu tür dönemlerde yapıcı muhalefet yapan kazanır.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Bu vesile ile Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

- 2 Mart’taki toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konuşulacak. CHP’den masaya sadece Kılıçdaroğlu’nun ismi gidecek.

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- 2 Mart toplantısı öncesinde en kritik gelişme Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesiydi. HDP tartışması sırasında da ipler gerilince iki lider bir araya gelmişti. Akşener’in “Bu masa noter görevi görmeyecek” ve “Gerizekâlılık” çıkışlarından sonra bir araya geldi iki lider. Krizin aşıldığı söyleniyor. İki taraftan da, “Olumlu bir görüşme oldu” havası veriliyor.

- CHP’de Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmayacağı beklentisi hâkim. Ama İYİ Parti’de hâlâ, “Aday konusu konuşulmadı” havası hâkim.

İMAMOĞLU ROTAYI 2028’E ÇEVİRDİ

- Ekrem İmamoğlu’nun umudu azalmış durumda. Bir dönem bekleyip CHP genel başkanlığı ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı hesapları yaptığı söyleniyor. Meral Akşener’in de bir süre önce, “Ekrem, sen 15’inci cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun” dediği söylenmişti. Planlar örtüşüyor.

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MANSUR YAVAŞ’IN ZAMANLAMASI

- Mansur Yavaş bir ara Kılıçdaroğlu’na biat etmişti. Öyle ki, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” demişti. Ama İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na yönelik direnç devam edince Mansur Yavaş, “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” çıkışını yaptı. Mansur Yavaş İYİ Parti’den çok iyi haber alıyor.

Çünkü İYİ Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İYİ Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi.

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KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor.