Kılıçdaroğlu ‘erken seçime varız’ dedi ama asıl sürprizi başka

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Kılıçdaroğlu, “Bir, iki ay da olsa erken seçime varız” dedi. “Nisan 2028 teklifi gelirse bize burada yokuz mu diyorsunuz?” sorusuna net bir şekilde, “Hayır, varız seçim erken seçim olursa elbette erken seçime itiraz etmeyiz” diye yanıt verdi.

AK Parti’nin erken seçim için gereken sayıya ulaştığı yorumları yapıldı.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor.

2- CHP erken seçime ‘evet’ dediği takdirde erken seçim için gerekli olan 360 milletvekili sayısına rahat bir şekilde ulaşılıyor. Fire olmazsa CHP’yle birlikte 376 ediyor.

360 TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de erken seçim işini şansa bırakacak bir lider değil. AK Parti’ye gelmek için bekleyen milletvekilleri var. Bir kısmına rezerv konulmuştu. Ama AK Parti içinde bu rezervleri kaldırmak için çaba gösterenler var. Sisli hava dağıldıktan sonra AK Parti’ye yeni katılımlar olacak. Ben Kılıçdaroğlu’nun erken seçim konusunda sözlerinin arkasında duracağını düşünüyorum. Böylece Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünde herhangi bir sorun kalmamış olur.

ASIL SÜRPRİZ

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Şimdi gelelim asıl sürprize. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sorulara “Şimdi zamanı değil” diye yanıt verdi. Ancak benim CHP kulislerinden edindiğim izlenim; Kılıçdaroğlu şimdiden bazı aday isimlerini kafasında oluşturuyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasına artık Ekrem İmamoğlu da inanmıyor. Bu durumda Özgür Özel ile Mansur Yavaş kalıyor. Özgür Özel, CHP’yi böldü. Her gün Kılıçdaroğlu’na hakaret etmeye devam ediyor. Mansur Yavaş tepki gösterip CHP’den istifa etti. Kılıçdaroğlu, “İstifasına üzüldüm” dedi. Ama sadece üzülmekle kalmamış. Bu konuda etrafına bir değerlendirme yapmış. Zamanı gelince o ifadeleri de aktaracağım.

Bu yaşananlardan sonra Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’in ya da Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceği söyleniyor. CHP’yi böldüler, Kılıçdaroğlu’na yapmadıkları hakaretler kalmadı, bu kadar yaşananlardan sonra CHP’nin kendilerini desteklemesini nasıl bekliyorlar?

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CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP Lideri’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun karşısına sürpriz bir adayla çıkması bekleniyor. Gürsel Tekin de “Bizim cumhurbaşkanı adayımız var” dedi. Ben sürpriz bir aday derken, bilinmeyen bir ismi kastetmiyorum. Toplumda karşılığı olan bir ismi aday göstereceği söyleniyor. Kafasında bazı isimlerin olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun iki hamlesi de siyasi dengeleri alt üst etmeye yeter. Bundan sonrasını Özgür Özel düşünsün...

AYNI OYUN PLANI

Diplomaside kimi zaman bir temas kimi zaman bir açıklama kimi zaman da bir kare fotoğraf önemli mesaj verir. Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmaya çalışanlar son dönemde fitne üretmeye çalıştılar.

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Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in deneyimli liderliği sayesinde hevesleri kursaklarında kaldı.

Biz, Azerbaycan’la “İki devlet tek millet” şiarını koruyoruz. Kardeşler arasında bir sorun olduğunda ise biz kardeşlik hukuku ve samimiyetiyle kendi içimizde çözeriz. Kardeşliğimizi İsrail’in beşinci kol faaliyetlerine kurban etmeyecek kadar deneyimliyiz.

AYNI PLAN

Cumhurbaşkanı Aliyev’in Ankara ziyaretinde iki Cumhurbaşkanı’nın vereceği bir kare fotoğraf bu oyunları bozacak. Bakın bize bu oyunu daha önce FETÖ aparatları üzerinden Rusya’ya karşı oynadılar. Karlov suikastı ve Rus uçağının düşürülmesi dehşetli bir plandı.

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Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren FETÖ’cü polisti, Rus uçağının düşürülmesi ise tam anlamıyla bir tuzaktı. Amaç Türkiye ile Rusya’yı savaşa sokmaktı. Erdoğan ile Putin’i karşı karşıya getirmekti. Ne oldu? Erdoğan ve Putin’in güçlü liderliği sayesinde bu tuzağa düşülmedi. Tam tersine Türkiye ile Rusya ilişkileri daha çok gelişti. Böylece oyun bozuldu.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri ise dünyada hiçbir ülke ile kıyaslanmayacak kadar derinliğe sahip.

Ben, Erdoğan ve Aliyev’in liderliği ile bu oyunun da bozulacağına ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

Bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Bu oyunu bozacağız.

İnadına dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz.

EDEP YA HU

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Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılıklı saygı temennasını anlamayanlar bundan bir el öpme ve öptürmeme polemiği üretmeye çalıştılar.

Topkapı Sarayı’nda düzenlenen törende Prof. Dr. Sadettin Ökten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpmek gibi bir hamle yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı anda Sadettin Ökten hocanın eline, öpmek için eğiliyor. Tasavvufta bunun bir gelenek olduğunu bilmeyenler ise 84 yaşındaki Sadettin Hoca, kendisinden küçük olan Cumhurbaşkanı’nın elini öpmeye çalıştı diye bir tartışma başlatmaya çalıştılar.

Oysa bu tasavvufta kadim bir gelenektir. Karşıdaki kişiye hürmeten yapılan bir ritüeldir. Tasavvufta karşılıklı el öpmeye yeltenip kendi baş parmağını öpmektir. İlim erbabının devlet başkanına, devlet başkanının da ilim erbabına hürmet etmesidir. Kibir ve gururdan uzak bir tevazu ve ihlas gösterisidir. Dünya âlem bilir ki Erdoğan kimsenin karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran bir devlet adamıdır. Ama bu hareketi eleştirmeye çalışanlar Erdoğan’ın ilim erbabının karşısında hürmetle eğilmesini örnek alsalar ne iyi olur.

Kibir abidelerinin tasavvufi bu derinliği anlamasını beklemiyorum ama Yunus Emre’nin bu dizelerini paylaşmadan geçemeyeceğim.

Gezdim Halep Şam

Eyledim ilmi talep

Meğer ilim bir hiçmiş,

İlla edep illa edep...