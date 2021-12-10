Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dedi

CHP ile İYİ Parti, Millet İttifakı ortağı. Kılıçdaroğlu ile Akşener, Millet İttifakı’nın liderleri. Aralarında bir uyum olduğu gözlense de içten içe büyük bir rekabet yaşanıyor.

İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı.

1- CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı’nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti’nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti yetkilileri, CHP’nin oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti’nin büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener’in başbakanlığa talip olmasının da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar.

2- İYİ Parti ile CHP arasında cumhurbaşkanlığı konusunda da bir rekabet yaşanıyor. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklerken, CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri yükseliyor. İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “İdealist davranmalı, nefis zamanı değil” mesajını verdi. Kazanma ihtimali olmayan adaya evet demeyeceklerini açıkladı.

3- İYİ Parti, ortak miting teklifini CHP’nin gölgesine girmemek için kabul etmedi. CHP’nin, muhalefetin büyük ağabeyi olarak hareket etmesinden dolayı rahatsız olduklarını belirttiler. CHP’nin, “İktidarda AK Parti, muhalefette CHP var. Bir de diğerleri şeklindeki yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Biz eşit partiler olarak masaya oturmak istiyoruz” diyorlar.

4- CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara’da billboardlara da yansıdı. Meral Akşener’in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu’nun afişleriyle yanıt verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet İttifakı’nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar.

GENÇLERİN MESLEK SAHİBİ OLMASI VE İŞ SORUNU

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