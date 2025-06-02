Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönecek mi

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CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu, şimdi yeni CHP yönetimine karşı onurunu korumak için mücadele veriyor.

CHP genel başkanlarının kaderi bu herhalde...

BAYKAL’IN TELEFONU

Bülent Ecevit’i “bir bölen” ilan etmişlerdi. Deniz Baykal için daha ilerisini söylediler. Ali Mahir Başarır, Deniz Baykal’ın zihni melekelerini kullanma konusunda sıkıntılar yaşadığını ima edip, “Kendisi savunma yapamayacak durumda” demişti. Bunun üzerine Yılmaz Ateş’le birlikte Baykal’ı evinde ziyaret edip uzun bir söyleşi yapmıştım. Kafası tıkır tıkır işliyordu. “Sağlık sorunlarına rağmen zihni berraklığı beni şaşırttı” diye yazmıştım. Söyleşi yayınlandıktan sonra Deniz Baykal aradı, “Kardeşim çok teşekkür ederim. Akli melekelerimin yerinde olduğunu yazdın ya o bana yeter” demişti.

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Kılıçdaroğlu’na yönelik linç kampanyası ise belirli bir periyoda bindi. Mobilya mağazaları 6 ayda bir satış kampanyası başlatıyor, CHP’de ise 3 ayda bir Kılıçdaroğlu’nu linç kampanyası düzenleniyor.

YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER KOROSU

İlk partide CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Yüzüne tükürürler” dedi. İkinci partinin başlama vuruşunu ise Nevşin Mengü yaptı. Emrah Gülsunar ikinci dönem yüzüne tükürürler kampanyasını başlattı. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. “İkinci yüzyıla çağrı Kılıçdaroğlu doktrini” kitabını yazan Yunus Emre ise Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek “Akıllarını başlarına alsınlar” diye uyardı.

“TEHDİT EDİLİYORUM”

Bu durumda olay CHP’nin şaibeli kurultay iddialarından çıkıp Kılıçdaroğlu’nun onur savaşına dönüştü. Kılıçdaroğlu, “Trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de” diye bir çıkış yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN SUSUYOR



CHP’nin bir önceki genel başkanı ölüm tehditleri aldığını söylüyorsa, lince maruz kaldığını ifade ediyorsa bu durumda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ne yapması gerekir? Özgür Özel aynı zamanda eski CHP genel başkanlarının hukukunu da korumakla mükelleftir. Bu durumda “Kimse CHP’nin eski genel başkanını ölümle tehdit edemez” diye çıkış yapması gerekir. Günde dört kez ayaküstü, üç kez oturarak konuşan Özgür Özel, söz konusu Kılıçdaroğlu’na tehdit olunca susuyor.

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BANTLI KAMERALARI SAVUNMUŞTU

O Özgür Özel ki para kulelerini bile savunabiliyor. O Özgür Özel ki kameraların bantlanmasını dahi savunuyor. Ekrem İmamoğlu’nun ahtapot gibi dört bir yanı saran yolsuzluk ve rüşvet ağını savunmak için göğsünü siper ediyor. Ama o Özgür Özel elinden tutup kendisini milletvekili yapan, grup başkanvekili ve grup başkanı koltuklarına oturtan Kılıçdaroğlu söz konusu olunca susuyor. Acaba diyorum Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk yapmadığı için mi savunmuyor?

MEYDAN OKUDU

Daha 1 yıl öncesine kadar “Pirom” dedikleri, “Dedem” dedikleri, Gandi ilan edip cumhurbaşkanlığına layık gördükleri Kılıçdaroğlu’na linç kampanyası düzenliyorlar. Tam aksine Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç kampanyası bizzat CHP Genel Merkezi tarafından yönetiliyor.

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Kılıçdaroğlu daha önce “Yüzüne tükürlür” diyenlere, “Çalanların yüzüne tükürler. Ben çalmadım” diye okkalı bir yanıt vermişti. Bu kez de “Sizden korkan sizden namerttir” diye meydan okudu.

KILIÇDAROĞLU KABUL EDECEK Mİ

CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili dava 30 Haziran’da görülecek. Eğer “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor. Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kabul edeceğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de var. Kılıçdaroğlu istifa ederse, bu kez mahkeme davayı açanlardan kayyum atanması için 7 kişilik liste isteyecek. Onların arasından birini kayyum olarak atayacak. CHP’yi zor bir dönem bekliyor.

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PEYGAMGER Mİ İLAN EDECEK

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu dahi şaşırtacak ölçüde Ekrem İmamoğlu’cu çıktı. Öyle ki “Göğün yedi kat üstünde” dedi. Göğün katları Kuran’ı Kerim’de anlatılan Peygamberimizin miraç mucizesinde geçiyor. Özgür Özel bu gidişle İmamoğlu’nu yakında haşa peygamber ya da beklenen mehdi ilan ederse şaşırmam.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN İTİRAFLARI



KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Ali Kurt, “KİPTAŞ engelliyor, önümüzü kesiyor” diyen kendi mahallesinden ‘Kadir Abi’ye sitem ediyor. “Şunu söylemek de haksızlık ya, ‘KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardım etmedi’. Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Belgeler ortada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar; bugün buraya kayyum atarlar, vallahi billahi. Bu işi feshederler, tazminatımızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Şimdi ‘gelmeyen işin ödemesini yaptım’ diyor. Ya ‘Kadir Abi’ anladın mı? Adam gelmeyen işin ödemesini yapmış sen de sitem ediyorsun.”

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AHTAPOTUN KOLLARI

Ali Kurt, Ekrem İmamoğlu’nun sıvacılıktan patronluğa yükselttiği Adem Soytekin’in de bulunduğu toplantıda, “Şu an fişi çekseler b.ku yedik. 26 milyon zimmetim var. Umarım aynı koğuşa düşeriz” diyor.

Özgür Özel, ahtapotun kollarını merak ediyorsan Ali Kurt anlatıyor.