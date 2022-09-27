Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edecek mi

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2 Ekim’deki 6’lı masanın toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, önemli bir hamle yaptı. “Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun hamlesinin zamanlaması çok önemliydi. Kılıçdaroğlu böylece birinci adımda CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını garantiye aldı. Şimdi sıra 6’lı masanın ortak adayı olmakta. Kılıçdaroğlu’nun çıkışına dönersek CHP lideri bu hamlesiyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı. Şah çekti, mat etti.

6’LI MASAYA OTURURKEN

Kılıçdaroğlu böylece 6’lı masanın toplantısına otururken CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını cebine koymuş oldu. O güçle masaya oturacak. Ayrıca İYİ Parti’nin, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu önerisini getirmesinin önünü kesmiş oldu. Bir taşla iki kuş vurdu.

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CHP GENEL BAŞKANLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleştikten sonra CHP’de Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik hazırlık başladı. Ekrem İmamoğlu, zaten bir süredir Kılıçdaroğlu’na rağmen ortak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görmüş, dümeni CHP Genel Başkanlığı’na kırmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini güçlendirmişti. Ama İmamoğlu’na kötü bir haberim olacak. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı da İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı. CHP kulislerinin nabzını iyi tutan iki gazeteci İsmail Saymaz ile Sedat Bozkurt da cumhurbaşkanı seçilse dahi Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğini yazdılar.

KULİSLERDE KONUŞULANLAR

1- Saymaz ve Bozkurt da işaret etti. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanlığı’nda güçlü bir şekilde oturabilmesi için partisinin desteğine ihtiyacı olacak tezi işleniyor. Özal ve Demirel örneği veriliyor. Özal, Çankaya’ya çıkarken partisini Mesut Yılmaz’a, Demirel, Tansu Çiller’e kaptırmıştı. Özal ve Demirel Çankaya’da partisinin desteği olmadan oturan bir cumhurbaşkanı olmanın güçlüklerini yaşamıştı.

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2- Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı seçildiğinde dahi partisinden istifa etmesine gerek yoktur. Kılıçdaroğlu, Parlamenter Sistem’e geçiş sürecini yönetecek. O nedenle Anayasa değişikliği gerçekleştirilip Parlamenter Sistem’e geçilene kadar istifa etmesine gerek yok deniliyor.

3- Kılıçdaroğlu’nun istifası halinde CHP’de Genel Başkanlık yarışı yaşanır. Parti istikrarsızlığa girebilir görüşü savunuluyor.

İMAMOĞLU’NA KÖTÜ HABER

Kılıçdaroğlu istifa etmediği takdirde CHP Genel Başkanlığı için vekaleti Faik Öztrak’a vereceği söyleniyor. Peki sonrası?

Seçimi kaybederse partisinin başına dönecek. Ama Erdoğan karşısında en çok oyu alan lider olarak koltuğunu sağlama almış olacak. Kazanırsa Parlamenter Sistem’e geçiş süreci diye devam edebilir. Erdoğan için tenkit ettikleri partili cumhurbaşkanlığının ne kadar iyi olduğunu anlatırlar, olur biter. Seçimi kazandıktan sonra istifa ederse o zaman da seçimi kazanmanın verdiği güçle istediği ismi seçtirmek isteyebilir. Özal ve Demirel bunu denemiş, başarılı olamamıştı. Aslında CHP’de seçimden sonra ne olacağını sandıktan çıkacak sonuç belirleyecek. Ama en azından seçimden önce Ekrem İmamoğlu’na CHP Genel Başkanlığı’nı kaptırmamakta kararlı.

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AKŞENER DESTEK OLACAK MI

Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kritik görüşmelerinden birini bugün Meral Akşener ile yapacak. Akşener vize verdiği takdirde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir engel kalmayacak. Ancak küçük partiler için cumhurbaşkanı adaylığı kadar önemli olan bir nokta var. O da milletvekili seçimi. Onlar için varlık ya da yokluk konusu.

6’LI MASA NE DİYECEK

1- Küçük partiler milletvekili listelerini garantiye alana kadar cumhurbaşkanı adaylığını bir koz olarak ellerinde bulundurmakta kararlılar.

2- 6’lı masa geçiş sürecini bir protokole bağlamak istiyor. Dünkü görüşmede Ali Babacan’ın bunu şart koştuğu söyleniyor. Babacan geçen hafta görüştüğü liderlere bunu iletmişti. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edip etmemesi konusu sadece CHP’nin iç dinamikleri ile belirlenecek bir konu değil. 6’lı masayı ilgilendiriyor. 6 liderin imzalayacağı protokolde cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanlığından istifa etmeli denilirse Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ya da cumhurbaşkanı seçiminden sonra geçiş sürecini yönetecek olan cumhurbaşkanı partili olmamalı diye bir hüküm konulursa o Kemal Bey’in elini kolunu bağlamaz mı?

ELEŞTİRİ

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Kılıçdaroğlu en çok Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanlığını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı demişti. Partili cumhurbaşkanı olur mu diye itiraz etmişti. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun yüzlerce konuşması bulunabilir. Hatta cumhurbaşkanı adayının parti rozetini çıkarması gerektiğini savunuyordu. Muharrem İnce de aday olduğunda rozetini Kılıçdaroğlu’na teslim etmişti. Ama Kılıçdaroğlu’nun istifa etmeyeceği söyleniyor. Bu elbette ki bir tutarsızlık olarak gösterilecek. Eleştirilecek. Elbette ki “Şimdiye kadar Erdoğan’ı partili cumhurbaşkanı diye niye eleştiriyordun?” diye sorulacak.

AK PARTİLİLERE UYARI

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı CHP’den sonra en fazla AK Parti’yi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarışacak demektir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkması üzerine bazı AK Partililerde bir rehavet görüyorum. Ben de Erdoğan’ın seçimi kazanacağına inanıyorum. Ama rehavete yer yok. Hele hele Kılıçdaroğlu aday olursa biz bu seçimi kazanırız havası kadar tehlikeli bir şey görmüyorum. Seçim iklimine girildiğinde hava ne olur, ona bakmak lazım.