Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı

Profesör İzzet Özgenç’in ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle ‘Olağanüstü Hal’ ilan edilebileceği yönündeki tweet’i ortalığı karıştırdı. Zaten diken üzerinde olan piyasaları olumsuz yönde etkiledi.

İzzet Özgenç bunun üzerine akşam saatlerinde, “Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir” diye açıklama yaptı.

Ekonomide kritik bir süreçten geçiyoruz. O nedenle piyasalar en kötü senaryoyu almaya hazır. Ayrıca birileri de en kötü senaryo üzerinden algı operasyonu yürütmeye hevesli. Böyle olunca sanki yarın OHAL ilan ediliyormuş gibi bir hava oluştu. Zaten kırılgan olan sürece zarar verdi. İzzet Özgenç’in yaptığı açıklama dahi yeterli olmadı.

OHAL Mİ DEDİNİZ?

OHAL’le ilgili düzenleme Anayasa’nın 119. maddesinde yer alıyor. Orada sadece ağır ekonomik bunalım sayılmıyor. Savaş, savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma ve kalkışma gibi şartlar da sıralanıyor.

AK Parti iktidara geldiğinde 90’lı yıllardan beri uygulanan OHAL’i kaldırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra getirilen OHAL ise bir süre uygulandıktan sonra uzatılmadı.

Fiyat artışı ve dövizdeki dalgalanma dışında ekonomideki temel parametreler iyi. Ayrıca savaşı gerektirecek bir durum mu var?

İZZET HOCA ERDOĞAN’A YAKIN MI?

İzzet