Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı

İzzet Özgenç bunun üzerine akşam saatlerinde, “Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir” diye açıklama yaptı.
Ekonomide kritik bir süreçten geçiyoruz. O nedenle piyasalar en kötü senaryoyu almaya hazır. Ayrıca birileri de en kötü senaryo üzerinden algı operasyonu yürütmeye hevesli. Böyle olunca sanki yarın OHAL ilan ediliyormuş gibi bir hava oluştu. Zaten kırılgan olan sürece zarar verdi. İzzet Özgenç’in yaptığı açıklama dahi yeterli olmadı.
OHAL Mİ DEDİNİZ?
OHAL’le ilgili düzenleme Anayasa’nın 119. maddesinde yer alıyor. Orada sadece ağır ekonomik bunalım sayılmıyor. Savaş, savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma ve kalkışma gibi şartlar da sıralanıyor.
AK Parti iktidara geldiğinde 90’lı yıllardan beri uygulanan OHAL’i kaldırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra getirilen OHAL ise bir süre uygulandıktan sonra uzatılmadı.
Fiyat artışı ve dövizdeki dalgalanma dışında ekonomideki temel parametreler iyi. Ayrıca savaşı gerektirecek bir durum mu var?
İZZET HOCA ERDOĞAN’A YAKIN MI?
İzzet
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalar hakkında da “Bu işin bitmesi gerekiyor” demişti. Kılıçdaroğlu, “Öz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yap, İstanbullulara hizmet et. Halk bizden hizmet bekliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını sonlandır” demişti.
Ne oldu?
Ekrem İmamoğlu bir süre sessiz kaldı. Sonra Reuters haber ajansına açıklama yaptı. “Benim tek istediğim şey, İstanbul’a hizmet etmek” dedi. Bu sözden Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajın anlaşıldığı anlamı çıkıyor. Ama İmamoğlu bir şey daha söyledi.
Cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, “Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU’NU RAHATSIZ ETTİ
İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara noktayı koymak yerine, adres olarak Millet İttifakı liderlerini göstermesi Kılıçdaroğlu cephesinde suratların asılmasına yol açtı. Çünkü İmamoğlu hem ben cumhurbaşkanı adayı değilim dememişti hem de benim cumhurbaşkanı adayım Genel Başkan Kılıçdaroğlu da dememişti. Tam aksine cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu tek başına belirlemeyecek, Millet İttifakı liderleri belirleyecek mesajını verdi. Millet İttifakı liderleri kimler? Başta Meral Akşener, Temel Karamolloğlu ve Gültekin Uysal. Tabii bir de Millet İttifakı’na katılırlarsa Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu. Böylece Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6 liderden biri konumuna düşürülmüş oldu.
İMAMOĞLU’NUN YENİ STRATEJİSİ
Kılıçdaroğlu
Nureddin Nebati, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarı ve muhalefeti kucaklayan bir konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı’nın bu tarzı, siyasette karşılık buldu.
Ekonomi yönetiminin yarısı doğru kararlar almaksa yarısı da diyalog ve güven iklimini tesis etmek. Nureddin Nebati bunu çok doğal olarak yapıyor. Zaten yapmacık olsa samimi bulunmaz. Hafta sonu iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti. Toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Nureddin Nebati, diyalog ve müzakereyi bir yönetim şekli olarak düşünüyor. Ekonominin iletişimine önem veriyor. Yönetimden ziyade, yönetişim tanımını tercih ediyor. Liyakat ve ehliyete göre tüm kesimlere açık. Önümüzdeki hafta bankacılarla bir araya gelecek. Ondan sonra ekonomiyle ilgili temayüz etmiş akademisyenlerle görüşecek. Ardından ekonomi yönetimi ve gazetecilerle bir araya gelmeyi planlıyor.
PİYASALARA GÜVEN
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düşük faiz ve yüksek büyümeye dayalı üretim ekonomisinin doğru olduğuna inanıyor. Piyasadaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor ama yeni ekonomi politikalarının başarılı olacağından kuşkusu yok. Tabii bakan önce kendisi inanmalı ki toplumu inandırabilsin. Demirel, 1991 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetini kurduğunda bakanlara, ”Önce siz kendinize inanın ki millet size inansın. Önce siz kendinize güvenin ki millet size güvensin” demişti. Ancak yeni ekonomi politikalarının başarılı olmasının bir şartının da piyasalara güven vermekten ve iktidarı ve muhalefeti ile her kesimi kucaklayan bir yaklaşımdan geçtiğinin farkında.
O nedenle Nureddin Nebati hakkında karar vermeden önce, Nureddin Nebati’yi izleyin derim. Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin diye de eklerim.
SOSYAL MEDYA VE 2023 SEÇİMLERİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İletişim Zirvesi’nde yayınlanan video mesajında, sosyal medyanın bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini söyleyip, “Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür” deyince Meclis’in yolunu tuttum.
Meclis’teki bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefeti kucaklayan bir konuşma yaptı. “Çok değerli muhalefet partisi milletvekillerine ve AK Parti grubuna, değerli ortağımıza teşekkür ediyorum. Eski milletvekilinize sahip çıktınız. Beni saygıyla, hoşgörüyle dinlediniz. Bu güzelliği Rabbim daim eylesin” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı olduğunda Nureddin Nebati’nin, “ateşten gömlek” giydiğini söylemiştim. Nebati kucaklayıcı üslubuyla giydiği ateşten gömleğe muhalefetin de kredi tanımasını sağladı.
Nureddin Nebati cumartesi günü iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmişti. Önümüzdeki hafta da bankacılarla toplantı yapacağını öğrendim. İstişare sürecini ekonominin diğer paydaşlarıyla da sürdürecek.
EKONOMİ YÖNETİŞİMİ
Ekonomide dev dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde en çok buna ihtiyacımız var. Çünkü ekonominin önündeki en önemli sorun belirsizlik. Ekonominin yarısı güven demektir. Şu süreçte ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu şey güven iklimi. Hem belirsizliğin giderilmesi hem de güven ikliminin sağlanması açısından diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç var. O nedenle Bakan Nebati’nin kucaklayıcı tarzı ve üslubu doğru. Ekonomiyi, ekonominin aktörleriyle birlikte yönetme anlamında buna ekonomi yönetişimi demek daha doğru bir tanım olacak.
İŞ DÜNYASI NELERİ GÜNDEME GETİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasıyla yaptığı toplantının yelpazesine baktım. Şu mahalleden, bu mahalleden gibi bir ayrım yapılmamış. İş dünyasının önde gelen isimleri, sektör temsilcileri, STK başkanları ve banka genel müdürlerinden oluşan 67 kişi katılmış.
Ekonomik sorunlar tüm çıplaklığı ile anlatılmış. Yeni ekonomik modelin başarısının en az 2 yıl sonra görüleceği ifade edilmiş.
Peki Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ortak adayı olacak mı diye sorsanız Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun çekinceleri nedeniyle net bir yanıt veremem.
Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak için müthiş bir çaba gösteriyor mu diye sorarsanız ona da yüzde 100 bile demem. Yüzde 110 derim.
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında en favori isim olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine bakınca bu kanaatim daha da pekişti.
Geldiğimiz aşamada Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için müthiş bir mıntıka temizliği yapıyor. Şartları hazırlıyor. Ama yine de ortak adaylığı başarabilecek mi, ondan emin değilim.
Sizi önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun kısa bir süre önce Ankara’da başbaşa yaptığı görüşmeye götürmek istiyorum.
Görüşmenin tek gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Belki ikinci bir başlık olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na odaklanması konusunu sayabiliriz.
O SORUYA İMAMOĞLU’NUN YANITI
Görüşmede
İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı.
1- CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı’nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti’nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti yetkilileri, CHP’nin oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti’nin büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener’in başbakanlığa talip olmasının da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar.
2- İYİ Parti ile CHP arasında cumhurbaşkanlığı konusunda da bir rekabet yaşanıyor. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklerken, CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri yükseliyor. İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “İdealist davranmalı, nefis zamanı değil” mesajını verdi. Kazanma ihtimali olmayan adaya evet demeyeceklerini açıkladı.
3- İYİ Parti, ortak miting teklifini CHP’nin gölgesine girmemek için kabul etmedi. CHP’nin, muhalefetin büyük ağabeyi olarak hareket etmesinden dolayı rahatsız olduklarını belirttiler. CHP’nin, “İktidarda AK Parti, muhalefette CHP var. Bir de diğerleri şeklindeki yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Biz eşit partiler olarak masaya oturmak istiyoruz” diyorlar.
4- CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara’da billboardlara da yansıdı. Meral Akşener’in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu’nun afişleriyle yanıt verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet İttifakı’nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar.
GENÇLERİN MESLEK SAHİBİ OLMASI VE İŞ SORUNU
GÜNE
O nedenle muhalefet cephesinden kim kimi istiyor, kim kimi istemiyor diye bir tablo ortaya koymanın zamanı geldi.
Tabii süreç içerisinde roller değişecek. Sürpriz isimler ortaya çıkacak. Kiminin şansı artacak, kiminin şansı kalmayacak. O nedenle bunu erken hazırlanmış bir tablo olarak görebilirsiniz.
KİM KİMİ İSTEMİYOR?
Kemal Kılıçdaroğlu:
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı.
“Ankara ve İstanbul’da, Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer” demişti.
Ekrem İmamoğlu ismi gündeme getirildiğinde ise, ”Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur. Toplum bir popstar bekler” diye karşılık vermişti.
Meral Akşener:
Bakanların oturduğu sıralara dönerek sık sık, “Şu beylere” diye parmağını sallaması, şık olmadı.
İzlenimlerimi paylaşacağım. Ama öncelikle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda verdiği yeni mesaja dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk çıkışını geçen yıl 7 Aralık 2020 tarihindeki bütçe konuşması sırasında yapmıştı.
Dünkü bütçe konuşması sırasında, AK Parti milletvekilleri, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?” diye laf atınca, “Benim adaylığım niye o kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan. Unutma sen” diye yanıt verdi.
Geliyor gelmekte olan, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor olmakta olan...
Kılıçdaroğlu, 1 yıl önceki bütçe görüşmelerinde de cumhurbaşkanı adayı mısın diye laf atan AK Parti milletvekillerine, “Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?” diyerek perdeyi açmıştı. O tarihten bu yana cumhurbaşkanı adaylığı konusunda peş peşe hamleler yapıyor.
GAZİ MECLİS’E HAKARET
Bütçe görüşmelerine gölge düşüren ise Kılıçdaroğlu’nun milli iradenin temsilcisi olan Gazi Meclis’e yönelik sözleriydi. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Gazi Meclis’le yönetti. Ama Atatürk’ün koltuğunda oturan CHP lideri, Gazi Meclis’e yakışmayan ifadeler kullandı. Bu Meclis, dünya tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş tek Meclis. Gazilik unvanı oradan geliyor. Ama ikinci bir gaziliği daha var. Bu Meclis 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbeciler tarafından bombalanmış ama boyun eğmemişti. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun, “Gazi Meclis diyoruz. Hangi gaziliği kaldı Allah aşkına?” diye konuşması doğru olmadı. Eskilerin deyimiyle Meclis’in mehabetine yakışmadı.
Mersin’de CHP’nin büyük bir gövde gösterisi yapması bekleniyordu. O nedenle meydanların, caddelerin dolup taşması hedefleniyordu. CHP, bunu sağlamak için bölge illerini seferber etti. Sadece Mersin değil, Adana ve Hatay da CHP’li belediyeler tarafından yönetildiği için araçlarla insan taşındı. Beklendiği ölçüde bir gövde gösterisi olmadı ama canlı, kıpır kıpır bir kalabalık vardı. Mitingler demokrasi bayramıdır. Siyasi partilerin mitinglerinin kalabalık olmasından memnun olmak gerekir. Çünkü o zaman, kitleler çare olarak siyaseti görür. Eğer siyaset halkın umudu olmaktan çıkarsa o zaman devreye başka şeyler girer.
Hem çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Muharrem İnce’nin Maltepe mitingi az mıydı? Cumhuriyet mitinglerine katılım yüksek değil miydi? Sonuç ne oldu? Önemli olan milletin sandıkta vereceği karar. AK Parti’nin rakibinin Kılıçdaroğlu ya da Akşener olmadığını, “Ekonomi Partisi” olduğunu söylerken, ona işaret etmek istiyorum.
AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler.
İYİ PARTİ İLE YARIŞ MI
1- Mersin mitinginde, Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine dönük stratejisinin ipuçları vardı.
2- CHP, Mersin’den başlattığı bölge mitingleri ile iktidarı erken seçime zorlamak istiyor. Erken seçim olmazsa da 2023 seçimleri için tabanını canlı tutmayı hedefliyor. Muhalefet açısından doğru bir strateji.
3- CHP’nin mitingleriyle hedefin sadece erken seçim değil, aynı zamanda muhalefette bir yarış olduğu anlaşılıyor. CHP, Mersin’den sonra ikinci mitingini Kocaeli’de yapacak. Mersin gibi Kocaeli de İYİ Parti’nin güçlü olduğu illerden biri. Kocaeli, Meral Akşener’in hem memleketi hem de seçim bölgesi. CHP, neden İYİ Parti’nin güçlü olduğu yerleri seçiyor? Yoksa CHP ile İYİ Parti arasında muhalefette birincilik yarışı mı söz konusu?
4-
Yeni bir ekonomi politikası ile karşı karşıyayız. Lütfi Elvan, alınan bazı kararları, yapılan bazı uygulamaları doğru bulmuyordu. Ama hem bakan olarak görev yaparken kendi doğrularının arkasında durdu hem de ayrılırken, bir siyasi nezaket örneği ortaya koymayı başardı. İnsanlar bakan olabilir, hatta başbakan ya da cumhurbaşkanı olabilir. Ama önemli olan o görevlerden ayrılırken ortaya koydukları tavırdır. Görüyoruz bir dönemler bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı koltuklarında oturan kişilerin sonradan ne yaptığını.
LÜTFİ ELVAN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ
Lütfi Elvan’ın bir süredir istifasını verdiği ama kabul edilmediği konuşuluyordu. Ama işin aslı Lütfi Elvan 22 Kasım tarihindeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sözlü olarak affını istemiş, uygun gördüğü bir tarihte ayrılabileceğini ifade etmişti. Ama bu durumun sürdürülemez olduğu biliniyordu. AK Parti grubundan sonra Lütfi Elvan talebini tekrarlayınca, bir krize meydan vermeden değişim gerçekleştirildi.
TWEET’LERLE SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Sonunda yeni ekonomi politikalarını savunan, siyasi birikimi ve bakan yardımcılığı deneyimi olan Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendi. Böylece ekonomi yönetiminde görüş ayrılığı ortadan kalkmış oldu. Ayrıca bakan yardımcısı olması nedeniyle bir kopukluğa meydan verilmedi. Nebati, 26 Kasım Pazar günü attığı tweet’te bunun sinyalini vermişti. Çünkü o tweet’leri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde atmıştı. Nebati, faizlerin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı fikirdeydi. Tweet’inde de, ”2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamakta kararlıyız” demişti. Bu bir meydan okumaydı. Hakeza Nebati,“Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir” diyerek, yeni ekonomi politikalarının yanında güçlü bir şekilde yer almıştı.
YENİ ANLAYIŞ
Artık ekonominin dümeninde Nureddin Nebati var. Yeni bakan için düşük faiz ve yüksek büyümeyi esas alan üretim ekonomisine dayalı yeni politikalarının sahiplerinden biri diyebiliriz. Zaten devir teslim töreninde de, ”En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamdır” diyerek bunun işaretini verdi.
Milletvekilliği döneminden bu yana tanıdığım Hazine ve Maliye Bakanı
Cumhurbaşkanı, her konuşmasında Kılıçdaroğlu’ndan birkaç kez söz etmeden geçemiyor. Ama bu kez konuşmasını tamamen ekonomiye ayırdı. Sadece Kılıçdaroğlu’nun 25 Ekim 2016 tarihinde yaptığı konuşmanın videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu orada, ”Düşürün faizleri, destek verelim” diyor. Ama şimdi faizleri düşürdüğü için
tenkit ediyor. Erdoğan, o çelişkiye dikkat çekmek için Kılıçdaroğlu’nun sözlerini yayınladı. Bir ara ünlü Rus edebiyatçı Çehov’un “Bizi çalışmak kurtarır” sözlerini hatırlatınca, Kılıçdaroğlu’na Çehov üzerinden mesaj verecek diye düşündüm ama onu dahi yapmadı.
DOĞRU TERCİH
İlgisi tamamen yeni ekonomi politikalarını AK Parti milletvekillerine anlatmaktı. Bence doğru olanı yaptı. Çünkü ihtiyaç vardı. Çünkü sahada olan onlar. Bu tür köklü politika değişikliklerinde ekonomi kurmaylarının milletvekillerine kapsamlı sunum yapmasında fayda var.
ZAMANLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarındaki değişikliğin zamanlamasına özel bir vurgu yaptı.
“Bu değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hayallerinden, hedeflerinden uzak kalmasına rıza gösterecektik. Belki siyaseten en riskli, fakat ülkemiz ve milletimiz için en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz” dedi.
Zaten konuşmasının başında da Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma hamlesinin, dinamik bir süreç olduğunu belirterek başladı. Yeni bir dinamik sürecin başında olduğumuzu ifade etti.
İYİ Parti’nin milli meselelerde devletin yanında yer alması, CHP’nin, HDP’nin peşine takıldığı yönünde bir algı oluşturması ulusalcı ve milliyetçi tabanı rahatsız ediyor. CHP seçmeni de PKK’ya ve DEAŞ’a karşı çıkarılan Irak ve Suriye tezkeresine evet denilmesini istiyor. Karabağ’da Azerbaycan’ın yanında olmayı, Libya’da devletinin arkasında durmayı istiyor. Çünkü onlar Kuvay-ı Milliye ruhu taşıyorlar. CHP demek Atatürk’ün partisi demek.
TEZKERE RAHATSIZLIĞI
İYİ Parti, milli meselelerde devletin yanında yer alıyor. Tezkere oylamalarında bunu görüyoruz. CHP’nin Irak ve Suriye tezkerelerine evet oyu vereceği bilgisi varken son anda HDP ile birlikte hayır oyu kullanması, İYİ Parti’yi rahatsız etmişti. Ardından da Kılıçdaroğlu, “Tezkereye evet dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz” demişti.
Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, tezkereye evet diyen İYİ Parti’yi ve ulusalcı CHP’lileri rahatsız etmişti. CHP tabanı, partisine tepki gösterdiği zaman AK Parti veya MHP’ye geçemiyor ama aynı ittifak içinde gördüğü İYİ Parti’yi tercih ediyor.
Kılıçdaroğlu bunun farkında. Bir süredir CHP tabanının İYİ Parti’ye kaymasını önlemeye çalışıyor. Bunu da İYİ Parti üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bence yanlış yapıyor. Çünkü bu tutum İYİ Parti’yi rahatsız ediyor. Bir de madem milli meselelerdeki duruşun nedeniyle CHP tabanı rahatsız oluyor, o zaman sen de duruşunu düzelt. Sorun kökten çözülsün.
ROTAYI HDP’YE ÇEVİRDİ
Ama Kılıçdaroğlu, rotayı tamamen HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı seçilmek için kaderini HDP’ye ve Demirtaş’a bağlamış. Daha önce yapmadı ama eğer cumhurbaşkanı adayı olursa bu seçimde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edebilir. O nedenle, CHP tarihinde ilk kez PKK tezkeresine hayır oyu veren lider olmayı içine sindirdi.
Ama önce CHP, Mersin’de miting kararı alıyor, sonra İYİ Parti’ye birlikte yapma teklifi iletiliyor.
Yani iki parti birlikte miting kararı almıyorlar.
İlginç bir rastlantı. 4 Aralık’ta Meral Akşener’in daha önceden belirlenmiş Mersin programı var. Akşener, Mersin’de esnaf ziyareti yapacak. Ancak CHP’nin aynı gün Mersin’de miting kararı alması üzerine Akşener programını değiştiriyor. Akşener, 4 Aralık’ta Amasya’da olacak.
Akşener’le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın’da ortak miting yapmışlardı. Peki bu kez CHP’den gelen ortak miting önerisini İYİ Parti niye geri çevirdi?
İYİ PARTİ’NİN KARARI DOĞRU
Bence İYİ Parti kendi duruşu, siyasi kimliği ve politikaları açısından doğru bir karar verdi. CHP’nin gölgesi altına girmedi. Kendisine CHP’nin stepnesi muamelesi yapılmasına engel oldu. Yerel seçimlerde iki parti seçim ittifakı yapmıştı. Ortak miting o nedenle yadırganmazdı ama bu kez resmi olarak ittifak kararı alınmış değil.
Bu tespitlerden sonra İYİ Parti’nin, CHP’den gelen ortak miting teklifini reddettiği toplantıda üzerinde durulan gerekçeleri sıralamak istiyorum.
1-
Ekrem İmamoğlu’nu “İkinci Fatih” ilan etti, anlamadılar. İmamoğlu’nun yüzünde “Rabbi Yessir” mührünü gördü, inanmadılar. En sonunda İmamoğlu’na, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi. Hem de nerede dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda dedi.
Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek kazanamayız demediği kaldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum diye ilan etmediği kaldı.
AKŞENER’İN TAKTİĞİ
Peki karar anı geldiğinde bunu söyler mi?
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekli olduğunu görüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gerilettiğinin de farkında. Kılıçdaroğlu masaya oturmadan Millet İttifakı liderlerine adaylığını kabul ettirme stratejisi izliyor. Ama Akşener de, Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağının farkında. O nedenle her defasında elini daha da yükseltiyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali Ekrem sana söylüyorum, Kılıçdaroğlu sen anla taktiğini izliyor. Ekrem İmamoğlu’nu ön plana çıkarıyor.
A VE B PLANI
Ama bu taktikler Kılıçdaroğlu’nu durdurmaya yetmezse Akşener’in, Abdullah Gül konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da engellemesi sürpriz olmamalı.
Akşener
İktidarın dövizde bir kur hedefi var mı?
Dövizdeki yükseliş ne zaman durur?
İktidar, dövizi indirmeyi istiyor mu?
Dövizdeki artış sürer mi?
İş dünyası, piyasalar bu sorulara yanıt arıyor. Kafalarda tek soru bu işin nereye doğru gideceği yönünde. En çok şikâyet edilen belirsizlik, en çok ihtiyaç duyulan ise güven ortamının sağlanması.
SORULAR, SORULAR
Geriye doğru gidip soruları biraz daha açmak istiyorum.
Faiz indirimiyle başlayan, döviz artışıyla devam eden süreç bir kriz işareti mi, ekonomide yönetilemeyen, kontrolden çıkan bir durum mu var yoksa yeni bir ekonomi politikası tercihi mi söz konusu?
Süreç, onun tespitini doğruladı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde millet, sadece 2001 krizine sebep olan koalisyon ortaklarını değil, o dönem muhalefette olan partileri dahi Meclis dışında bırakmıştı. AK Parti tek başına iktidar olurken, CHP ana muhalefet görevini üstlenmişti.
Millet ekonomik krize neden olan liderleri ve partileri hiçbir zaman affetmedi. “Geldi İsmet, kesildi kısmet” sözü boşuna söylenmedi. Menderes, Demirel, Özal, Erdoğan ekonomik kriz yaşatmadıkları, tam aksine ekonomiyi büyüttükleri için milletin desteğini her zaman yanlarında buldular.
AK Parti siyasi iktidarı sürecinde milletin ekmeğini büyüttüğü, refah seviyesini yükselttiği için girdiği her seçimi kazandı. 2 bin dolardan aldığı milli geliri 11 bin dolara kadar yükseltmeyi başardı. Erdoğan, 2008 küresel krizinde dahil iktidarı boyunca ağır bir ekonomik krizin yaşanmasına izin vermedi. Ama dövizdeki hızlı yükseliş nedeniyle yeni bir sınama ile karşı karşıya.
2001’E BENZEMİYOR
Bu yaşananları 2001 kriziyle kıyaslamak yanlış olur. Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasında MGK’da yaşanan siyasi kriz kısa süre içinde ekonomik krize dönüştü. Bugün siyasi istikrar diye bir sorun yok. Yaşanan bir siyasi krizden söz etmek mümkün değil. Ama bu dönemin de üzerinde durulmaya değer işaretleri var.
Ekonominin yüzde 50’si güven demektir. Kalan yüzde 50’si ise doğru ekonomik önlemlerden oluşuyor.
BELİRSİZLİK ENDİŞESİ
Bugün yaşananlarda belirsizliğin etkisi büyük olduğu için, piyasa yönünü bulmakta zorlanıyor. Belirsizlik, manipülasyona uygun bir zemin hazırlıyor. O nedenle yapılacak ilk iş, piyasalara güven vermekten geçiyor. İlginin odağında ekonomi yönetiminin olması gereken bir dönemden geçiyoruz.
Yazıya başladığımla bitirdiğim anda dolar kurunu kontrol etme gereği duydum. Gün boyu iş dünyası ile konuştum. Elbette ki gündemlerinde dövizdeki olağanüstü yükseliş vardı. Ama en çok belirsizlikten endişe ediyorlardı. Yönlerini tayin etmekte zorlandıklarını ifade ediyorlardı. AK Parti iktidarında, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu tür dönemlerde ekonomi yönetiminin piyasalara güven vermesi ve yön tayin etmesi gerekiyor.
En büyük anketin seçim sandığı, en iyi göstergelerin ise piyasalar olduğuna inanıyorum. Ama güvenilir anketleri de kamuoyunun nabzını yansıttığı için düzenli olarak takip etmeye çalışıyorum.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yapılan ve ilk kez bu köşede yayınlanan araştırma Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor.
EKONOMİ VE İŞSİZLİKAnkete katılanların yüzde 47.3’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve COVID-19 salgını takip ediyor.
HANGİ PARTİ ÇÖZER?Optimar’ın anketine katılanların yüzde 27.88’i bu sorunu AK Parti’nin çözeceğini belirtirken, CHP çözer diyenlerin oranı yüzde 25.17 oldu. Hiçbiri diyenler yüzde 12.21’le üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.13’le kararsızım diyenler takip etti.
HDP çözer diyenler yüzde 8.74 olurken, onu yüzde 6.78’le İYİ Parti diyenler takip etti. MHP çözer diyenlerin oranı ise 5.42 oldu.
EN BEĞENİLEN SİYASETÇİAnkete
Ama artık Kılıçdaroğlu mu Gül mü, diye sormanın zamanı geldi. Çünkü bir süredir gündemden düşen Abdullah Gül ismi yeniden denkleme girdi.
Bu sonuca 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için çaba gösteren Temel Karamollaoğlu’nun önümüzdeki günlerde Abdullah Gül’le bir araya gelecek olmasından dolayı varmadım.
Abdullah Gül’ün 29 Ekim ve 10 Kasım’da yaptığı Atatürklü paylaşımlardan da çıkarmıyorum.
Siyasetin bir matematiği var. Ona bakıyorum. Bir de kulislerde konuşulanlara kulak kabartıyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLELERİ
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak yanlış bir iş yapmadı.
1- İsminin tartışılmasını sağladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi ilk üçte yer alıyor, Kılıçdaroğlu’nun ismi cumhurbaşkanı adaylığında geçmediği için çok geride kalıyor. Kılıçdaroğlu ismi aylardır ekranlarda tartışılarak öne çıkmaya başladı.
2-
O günden itibaren Akşener ile MHP’nin arası daha çok açıldı. Bugün ise siyasette MHP ile İYİ Parti diye iki ayrı parti var.
Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu’nun arasını açan ise, seçimlerden sonra eşleriyle birlikte baş başa yedikleri yemek olmuştu.
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan partinin başından çekilmesini ve doğal lider olmasını istemişti. Kılıçdaroğlu ise eşinin yanında yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul etmiş, Muharrem İnce’ye karşı kılıcını çekmişti. Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile sonuçlanacak olan yürüyüşü, o yemekte başlamıştı.
1977 seçimlerinde CHP yüzde 42 oranında oy alınca Ecevit, çevre sokaktaki CHP Genel Merkezi’nin balkonuna çıkıp heyecanla bekleyen kitlelere seçim zaferini ilan etmişti. CHP’liler konvoylar oluşturup zafer turu atarken Güniz Sokak’tan geçip tam Demirel’in evinin önüne geldiklerinde, koro halinde “Fincanı taştan oyarlar” türküsünü söylemişlerdi.
Demirel ise yüzde 42 ile CHP tarihinin en yüksek oy oranına ulaşıp 213 milletvekili çıkaran Ecevit’in kurduğu hükümetin güvenoyu almasını engellemişti. Böylece asıl türküyü Demirel söylemişti.
SEÇTİRMEME OYUNU
Bu tür kılcal çatlamaların siyasette büyük sonuçlar doğurduğunu anlatmak için bunları yazdım. 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı liderleri müthiş bir strateji savaşı veriyorlar. Mutlaka bir isim vermek gerekirse, “seçtirmeme oyunu” oynuyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı yarışında önemli bir virajı döndü. Cumhurbaşkanı adaylığından onur duyacağını söyledi. Hatta yaptığı son deparla birlikte göğüs farkıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz son düzlüğe girilmedi.
Eğer Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra Meral Akşener’den sıcağı sıcağına güçlü bir destek gelseydi... Dün ziyaret ettiği Temel Karamollaoğlu, kapının önüne çıkıp Kılıçdaroğlu’nun kolunu kaldırıp “İşte cumhurbaşkanı adayımız” deseydi, bu iş bitmişti.
Ama Kılıçdaroğlu ne dün görüştüğü Temel Karamollaoğlu’nun desteğini alabildi ne de Meral Akşener yeşil ışık yaktı.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLELERİ
Akşener ve Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını erken gündeme getirdiği kanaatindeler. Seçim kararı alındığı zaman cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiği görüşündeler. Ama Kılıçdaroğlu kendisi açısından yanlış yapmıyor. Tam aksine kendi ismini ön plana çıkararak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışına itiyor. Liderler masası kurulduğunda tek seçenek olarak kendisinin isminin kalması için hamle yapıyor.
ANKETLERİN ETKİSİ
Hep, Kılıçdaroğlu’nun kaderinin Akşener’in elinde olduğunu savunuyorum. Ama İYİ Parti ve CHP kurmaylarıyla yaptığım görüşmelerde bu tezimin eksik olduğu sonucuna vardım. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olmamasında anketler önemli olacak. Eğer Kılıçdaroğlu anketlerde seçilebilecek bir oranı yakalarsa ortak cumhurbaşkanı adayı olacak. Akşener de destekleyecek. Ama anketler Kılıçdaroğlu’nu göstermiyorsa bu kez Akşener ve Karamollaoğlu, masaya “Seçilecek aday” modelini getirecekler. Yani “Sen aday olma, seçilecek kişi aday olsun” diyecekler.
Bu aşamada Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’ndan vazgeçmiş değil.
ABD BÜYÜKELÇİSİ’NİN İMAMOĞLU İLGİSİ
Ancak sadece Akşener değil, Amerikalıların da gönlünde Ekrem İmamoğlu’nun yattığı biliniyor. Akşener’le bu yıl içinde 3 kez görüşen Amerikan Büyükelçisi Satterfield, önceki gün Ekrem İmamoğlu ile görüştü. ABD Büyükelçisi 4 kilometre ötedeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı değil neden 400 kilometre ötedeki Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmeyi tercih etti? Çünkü Amerikalılar Kılıçdaroğlu’nu değil, Ekrem İmamoğlu’nu istiyor. Ha şimdi bana, Mansur Yavaş’tan da randevu talep ettik, yanıt bekliyoruz diyecekler. Doğru ama yanıtını onlar da bende biliyorum.
MANSUR YAVAŞ OLUR MU?
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kıran kırana bir mücadeleye girerlerse ibre kendisini yıpratmamayı başaran Mansur Yavaş’a döner mi? Neden olmasın?
Biden, Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle tasfiye etmeyi amaçladıklarını söylemişti. Bu bir anlamda darbeyle deviremedik, bu kez seçimle tasfiye etmeyi deneyeceğiz demekti. Bunun için muhalefetin desteklenmesi ve cesaretlendirmesi gerektiğini söylemişti.
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında mekik dokuyan Amerikan Büyükelçisi, muhalefeti cesaretlendirme turlarına çıkmış olabilir ama seçimlerde Beyaz Saray değil, Aksaray halkı oy kullanacak. Yani Biden’ın isteği değil, Türk halkının dediği olacak.
LÜTFİ ELVAN, AYRILIRKEN ERDOĞAN’A NE DEDİ
SAYGIN siyasetçi örneklerinden biridir Lütfi Elvan.
Bakanlık yaptığı dönemde de, bakanlıktan kendi iradesiyle ayrılırken de o saygın çizgisini korumayı bildi.
İnsanın kalitesi bir göreve gelirken değil, o görevden ayrılırken ortaya çıkar.
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan örnekleri çok şey anlatmıyor mu?
Biri eski cumhurbaşkanı, diğeri eski başbakan, sonuncusu ise eski ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı.
Cumhuriyet mitinglerine, 27 Nisan e-muhtırasına rağmen cumhurbaşkanı seçtirilen, ‘kardeşim Abdullah Gül’ün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun, bir dönemin prensi Ali Babacan’ın kendilerini o görevlere getiren Erdoğan’ı tasfiye etme planlarında CHP ile yarış halinde olmaları size her şeyi anlatmıyor mu?
Lütfi Elvan ve Lütfi Elvan gibileri o yüzden takdir ediyorum.
O DİYALOG
Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı’ydı. Ancak uygulanan yeni ekonomi politikalarını doğru bulmuyordu. Bu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan’ın, “biraz sabır” demesine rağmen, çalışmaya devam etmek istemesine rağmen, tutarlılığını korumak, kendisine olan saygınlığını kaybetmemek için görevden affını istedi. Başbaşa görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey daha söyledi: ”Efendim, ben ayrıldıktan sonra kulağınıza farklı şeyler gelebilir. Ama şundan emin olun. Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim” dedi.
Erdoğan, Lütfi Elvan’ın istifasını kabul etti. Ama Lütfi Elvan bakanlıktan ayrılırken küçülmedi, tam aksine büyüdü. O nedenle şuraya gitmedi, buraya gitmedi yorumları boşuna. Ne Lütfi Elvan Erdoğan’dan ayrılır ne de Erdoğan Lütfi Elvan’ı bırakır.
Siyasette kalite budur. Vefa budur. Bu tavır siyasete saygınlık kazandırır.
SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE
YENİ asgari ücretin 4 bin 70 lira olacağı kulağıma gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de solladı. Asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı. Asgari ücretliler, son aylarda yaşadığımız fiyat artışı ve onun getirdiği hayat pahalılığını en derinden hisseden kesimlerdi. Hayırlı olsun. Daha fazlasına layıklar.
İlk kez bir asgari ücret, Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradesini çalışandan yana koymasaydı asgari ücret bu kadar artmazdı. Son dönemlerde dövizdeki dalgalanma ve hayat pahalılığı var. Ama şundan eminim ki, çalışanların yaşadığı hayat pahalılığını en derinden hissedenlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Erdoğan öyle muhalefetin iddia ettiği gibi saraylarda yaşayan birisi değildir. Onun yüreği hâlâ Kasımpaşa’nın sokaklarında atıyor.
Şimdi sıra memurların ve emeklilerin yüzünü güldürecek refah artışında. Erbakan rahmetli oldu ama memurlar hâlâ onun zamanında yapılan zammı hatırlar. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kez de refah artışında ağırlığını memurlar ve emekliler lehine koymasını bekliyorum. Böylece hem memur ve emeklinin yüzünü güldürür hem de milletin duasını alır.