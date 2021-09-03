Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında çok önemli açıklamalar yaptı.

Hap gibi konuştu. Satır araları dahil, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını çok iyi analiz etmek gerekiyor. En çok da Ekrem İmamoğlu’nun kurmaylarını toplayıp, bu mesajları iyi değerlendirmesi gerekiyor.

1- Kılıçdaroğlu, “Bizim adayımızı Millet İttifakı belirleyecek” dedi. Burada daha önceki beyanlarına aykırı bir durum yok.

Ama tabii ortak aday olursa. Bu şerhi neden düştüğümü az sonra anlayacaksınız.

2- “Millet İttifakı liderleri olarak önce ilkelerimizi konuşacağız” dedi.

ÖNCE DEKLARASYON YAYINLANACAK

Burada İmamoğlu’nu sınırlamaya dönük bir manevra var. Çünkü Millet İttifakı güçlü parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, kamuoyuna bir deklarasyon yayınlanacak. Ama önce bu deklarasyonu aday olacak kişinin kabul etmesi gerekiyor.

Sistem değiştirilerek 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceği, seçilen cumhurbaşkanının yetkilerini başbakana devredeceği, icra yetkisinin hükümette ve başbakanda olacağı, cumhurbaşkanının ise sembolik yetkileri olacağı taahhüt edilecek.

3-