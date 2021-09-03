Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler

Hap gibi konuştu. Satır araları dahil, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını çok iyi analiz etmek gerekiyor. En çok da Ekrem İmamoğlu’nun kurmaylarını toplayıp, bu mesajları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
1- Kılıçdaroğlu, “Bizim adayımızı Millet İttifakı belirleyecek” dedi. Burada daha önceki beyanlarına aykırı bir durum yok.
Ama tabii ortak aday olursa. Bu şerhi neden düştüğümü az sonra anlayacaksınız.
2- “Millet İttifakı liderleri olarak önce ilkelerimizi konuşacağız” dedi.
ÖNCE DEKLARASYON YAYINLANACAK
Burada İmamoğlu’nu sınırlamaya dönük bir manevra var. Çünkü Millet İttifakı güçlü parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, kamuoyuna bir deklarasyon yayınlanacak. Ama önce bu deklarasyonu aday olacak kişinin kabul etmesi gerekiyor.
Sistem değiştirilerek 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceği, seçilen cumhurbaşkanının yetkilerini başbakana devredeceği, icra yetkisinin hükümette ve başbakanda olacağı, cumhurbaşkanının ise sembolik yetkileri olacağı taahhüt edilecek.
3-
Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde “‘Altın Hisse’nin Meral Akşener’in elinde” olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. “Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım” diyor. Ancak henüz Millet İttifakı’nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu’yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.
Bir de Akşener’in kimi desteklediği önemli olduğu kadar kimi istemeyeceği de önemli olacak. Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi.
AKŞENER’İN KILIÇDAROĞLU’YLA İLGİLİ SÖZLERİ
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adaylı??na dair tutumunun olmas?na dair sayg? g?steririm?ğına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm” demişti.
Akşener’in bu sözleri, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmış ve CHP Genel Merkezi’nde heyecanla karşılanmıştı.
Akşener’in, Kılıçdaroğlu’yla ilgili değerlendirmesinin bir nezaket cümlesi mi olduğu yoksa Akşener’in tavrını mı yansıttığı konusu net değil.
AKŞENER’DEN İMAMOĞLU’NA GÜÇLÜ DESTEK
Ama 30 Ağustos tarihi itibarıyla bir kırılma yaşandı.
Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.
Sosyal medya artık bizim için bir “milli güvenlik” sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.
Erdoğan, “Meclis açılınca çıkaracağız” dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.
ÖNEMLİ TOPLANTI
Sosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.
İKİ NOKTA
Düzenlemenin iki püf noktası var.
1-
ABD’nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum.
ABD YALANLARI
ABD, 11 Eylül’den sonra Kitle İmha Silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, yıllar sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak’ı işgal ettiler. Saddam’ın Kuveyt’i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie, Kuveyt’e saldırmadan önce görüştüğü Saddam’ı, “Araplar arası işlerde taraf olmayız” sözleriyle cesaretlendirmişti.
ABD’NİN GİZLİ PLANI
ABD’nin, Irak’ı işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani’yi Bağdat’a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, “Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık. Ama netice itibariyle biz de Iraklıyız. Irak’ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak’ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar. İşgali önlemek için kitle imha silahlarının üretildiği tesisleri denetime açıp bunu engelleyebilirsiniz” diyor.
Saddam Hüseyin, “Benim gururum ne olacak?” diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra idam etti. Ama bedeli Irak halkı ve biz ödüyoruz.
PUTİN O GÜN NE DEMİŞTİ
G-20 Zirvesi nedeniyle Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le, Erdoğan’ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus Operasyonu öncesinde harita üzerinde Putin’e bilgi veriliyor. Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor.
Son 25 yılda CHP’nin tek başarısı var. O da İstanbul seçimleri. Ankara, Mersin, Antalya ve Adana’nın kazanılmasını da küçümsemiyorum ama İstanbul’un sembolik önemi büyük.
Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek başarısına imza atan biri olarak cumhurbaşkanı adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANEVRASI
2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı işini bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir dizi hamle yaptı.
1) Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. “Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu.
“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” diye konuştu.
İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI
Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Hem Bahçeli hem Erdoğan deklare etti. Terazi şaşar ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp, yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan’ın nezdinde.
Cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı, rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı.
1) Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi.
“Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.
“Bence ikinci dönem de devam etmeliler”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor.
Akşener’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, “olmayacağı” göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.
Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor.
CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor.
Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.
Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.
İMAMOĞLU’NUN ATAKLARI
Ben
Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?
TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa’nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.
İNGİLİZ OYUNU
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkat çektiği gibi Wallace’ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace’ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN TEPKİSİ
Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı” demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.
Dışişleri Bakanlığı,
Ama henüz Afganistan’da bir yönetim kurulamadı. ABD Başkanı Biden, “Afganistan’da kaos kaçınılmazdı” sözüyle yeni dönemin kodlarını verdi. Tam da Trump’ın “Ortadoğu’yu mahvettik” dediği gibi, ABD nereye girdiyse orayı mahvedip çıktı.
KAOS SÜRÜYOR
Afganistan’da yeni yönetim kurulamadığı sürece kaos derinleşiyor. Ülkede kritik eşik henüz aşılmış değil. Afganistan tam bir bıçak sırtında. Ya hükümet kurulması sağlanacak ya da ülke on yıllarca sürecek yeni bir iç savaşın içine sürüklenecek.
TALİBAN’DAN GELEN SİNYALLER
Taliban geçmişte de Afganistan’ı yönetmişti. Ancak akıllarda kadınlara ve muhaliflere yönelik zulümler nedeniyle karanlık bir tablo bırakmıştı. 20 yıl aradan sonra dünya Taliban’ı izliyor, Taliban da ilk kez dünyayı izliyor. Ama henüz yeni bir Taliban’la mı karşı karşıyayız sorusuna cevap verecek noktada değiliz.
1- Taliban geçmişten farklı olarak geçiş sürecinin şekillendirilmesi için Abdullah Abdullah, Hamit Karzai ve Hikmetyar’dan oluşan bir ekibin devreye girmesini kabul etti.
2- Taliban geçmişte olduğu gibi dünyaya meydan okumak yerine ılımlı yüzünü öne çıkarmayı tercih etti.
3-
Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Dün Konsensus Araştırma’nın temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum.
EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA
Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş.
O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum.
HANGİ PARTİ ÇÖZER
Biraz sonra paylaşacağım veriler, neden iktidara ısrarla ekonomi diye seslendiğimin daha iyi anlaşılmasına neden olacak.
Çünkü Optimar’ın bu sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanlar yüzde 31.8 oranında AK Parti çözer yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti ise yüzde 4.7’yle üçüncü sırada. Onu yüzde 4.5’le HDP ve yüzde 3’le MHP takip ediyor.
Temmuz ayı anketinde AK Parti diyenlerin oranı yüzde 36.7’yken CHP diyenler yüzde 23.3 seviyesindeydi.
Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.
HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR
Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.
Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.
ERKEN SEÇİME İNANIYOR MU?
Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?
Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.
LİDERLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN MU?
AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi. Ancak nihai şeklinin verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin onayı gerekiyor.
İki lider mutabakata vardıktan sonra AK Parti ve MHP heyetleri ortak çalışma yaparak düzenlemeye son şeklini verecekler.
Birinci aşamada AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yaptı. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskelet ortaya çıktı.
İkinci aşamada ise geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.
LİDERLERE BİLGİ VERECEKLER
İkinci aşama dediğim nokta burası. Peki Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız’ın üzerinde çalışılmasında mutabık kaldıkları o iki madde ne? Onu aktaracağım ama önce yöntem hakkında bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli’ye mutabık kalınmayan iki madde hakkında bilgi verecek.
İKİ LİDERİN TALİMATI
Tabii bu sadece bir bilgilendirme olmayacak.
“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin” demişti.
İYİ Parti’nin CHP ve HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialara ise “İYİ Parti’yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabası çirkin, saygısız ve çok ayıp” diyerek tepki göstermişti.
Akşener, Balıkesir’de kahvehane ziyareti sırasında, “Senin HDP’yle ne işin var?” sorusu üzerine, “Biz HDP’yle yan yana yürümedik. HDP; PKK’nın uzantısıdır. PKK da terör örgütüdür” demişti.
Meral Akşener’in çıktığı canlı yayınlarda HDP ve PKK ilişkisine dair söylediklerini ise burada aktarmaya gerek duymadım.
İKİ İHTİMAL
Çünkü kahvehanedeki vatandaşımızın ya da bir esnafın HDP’yle ilişkili sorusuna sitem eden, tepki gösteren hatta beddualı yanıtlar veren Meral Akşener, partisinin kurucularından, aynı zamanda İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar” şeklindeki sözlerine karşı ise sessiz kaldı.
Ama bir ses çıkmadı.
Çünkü Aytun Çıray’ın “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” değerlendirmesi, İYİ Parti’nin PKK ve HDP’ye bakışı açısında bir kırılma noktasını oluşturuyordu.
Aytun Çıray, bu değerlendirmeyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ta gösterilen tepki üzerine yaptı. Ancak Akşener’e Sivas’ta bir vatandaşımız, ‘Millet aç’ dediği için tepki gösteriyor. Aytun Çıray’ın, Sivas’taki tepki üzerine yaptığı değerlendirme ise farklı... Çıray, “Oyun şu şekilde; önce ‘PKK eşittir HDP taktiğini başlattılar. Bu, HDP’yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP’yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: ‘HDP eşittir CHP’. CHP, Millet İttifakı’nın üyesi olduğuna göre, ‘CHP eşittir İYİ Parti’ dediler daha sonra. Dolayısıyla tüm muhalefet partilerini PKK ile iş birliğinde gösterdiler” diyor.
AKŞENER’İN PKK VE HDP DEĞERLENDİRMESİ
Ancak HDP ile PKK arasındaki ilişki hakkında en keskin değerlendirmeler Akşener’e ait.
“HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Akşener’di. “HDP’yi PKK’nın yanına, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” sözü Akşener’e ait.
AKŞENER, BULDAN’LA FOTOĞRAF VERMEDİ
HDP heyetinin İYİ Parti’den randevu talebine yanıt vermeyen de Akşener oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Pervin Buldan ve Meral Akşener’i birlikte etiketleyerek attığı mesaj, İYİ Parti’yi ayağa kaldırırken, Meral Akşener, Pervin Buldan’la birlikte fotoğraf vermemek için fidan dikme törenine katılmamıştı. İmamoğlu, Buldan’lı paylaşımdan dolayı Akşener’i arayıp, özür dilemek zorunda kalmıştı.
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CNN Türk ve Kanal D’de özel yayın planlandığını, yayında soru soracak gazeteciler arasında beni de düşündüklerini iletince ilk olarak aklıma gelen, “Nasıl haber çıkarırız” sorusu oldu.
Programa katılmayı memnuniyetle kabul ettim. Çünkü gazeteci olarak benim görevim soru sormak, haber çıkarmak.
Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le ilk olarak soruları hazırlamak üzere bir çalışma yaptık. Programın moderatörlüğünü üstlenen CNN Türk Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Deniz Bayramoğlu ile ortak bir çalışma yaptık. Program çarşamba günüydü ama soruları dosyaya salı günü 12.20’de kaydetmiş, mailime saat 14.01’de atmışım. Program için Çankaya Köşkü’ne hareket etmeden önce ise aramızda bir hazırlık toplantısı yaptık. Çankaya Köşkü’ne girdiğimiz anda dahi yeni sorular ekledik. Çünkü sel bölgesinden gelen haberler, sorulardaki önceliğimizi değiştirmemizi gerekli kıldı.
Çankaya Köşkü’ne programdan önce çıktık. Teknik ekip yayın hazırlıklarını yürütüyordu.
ERDOĞAN’IN KAFASI SELLE MEŞGULDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan programa geldiğinde kafası sel bölgesindeydi. Koltuğuna oturur oturmaz, “Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı” dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor.
VERDA ÖZER’İ SORDU
Cumhurbaşkanı
AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor. Batı dünyasındaki yüz yıllık köklü partilerin olduğu bir dünyada maalesef bizde darbelerin siyasi partileri kapatması nedeniyle CHP ve MHP haricindeki partilerimizin yaşı çok genç. Eğer AK Parti hakkında açılan dava da kapatmayla sonuçlansaydı, biz bugün başka bir partiyi, başka bir Türkiye’yi konuşuyor olurduk.
Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı.
AK Parti kuruluş yıldönümlerini hep Ankara’da kutladı. Ama bu kez bir değişiklik yapıldı. Tüm illerde 20. yıla ilişkin program yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda olacak. Saat 17.00’de başlayacak olan programda tüm iller dijital olarak salona bağlanacaklar.
Pandemi koşulları ve orman yangınları nedeniyle daha içe dönük bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yerini almasıyla birlikte tüm iller dijital olarak salona bağlanacak.
1) Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak.
2) Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak.
3) Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak.
20.YIL ŞARKISI
Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim. Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da “Sağduyu zamanı” diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum.
TASADA VE KIVANÇTA BİRLİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu mesajlara neden ihtiyaç duyduklarını sordum.
“Bir yanda afetlerle boğuşuyoruz. Ama birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu çağrılarımız ona karşı bir tepki. Ama aynı zamanda olimpiyatlarda sporcular büyük başarılara imza attılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler. Bütün milletin yüzünü güldürdüler. Biz millet olmayı tasada ve kıvançta birlik olarak tanımlıyoruz. Kutuplaşmayı reddediyoruz. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiyemiz’ diyoruz” dedi.
Birileri için ne felaketlerin insanlarımıza yaşattığı acılar ne de sporcularımızın olimpiyatlarda topladığı madalyalar önemli.
İkinci sırada ekonominin iyileşmesini, refahın artmasını, işsizliğin düşmesini talep ederiz.
Yeniden yükselişe geçen koronavirüsün bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkmasını isteriz.
Bunların hepsi sıralamaya dahi konamayacak kadar önemli konular.
EN ÇOK ONA İHTİYACIMIZ VAR
Ama bizim şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var derseniz o da sağduyu derim.
Orman yangınlarından dahi husumet üretebiliyorsak durum vahim demektir.
Erdoğan nefreti yüzünden Türkiye’yi küçük düşürmeyi göze alabiliyorsak sorun ciddi demektir.
Olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını Cumhurbaşkanı’na hediye ettiğini açıkladığı için
Gerçi Kılıçdaroğlu mart ayında katıldığı bir televizyon programında ise “Sonbaharda erken seçimi yapmak zorundalar” demişti. Sonbahara şunun şurasında 1 ay kaldı ama alınmış bir seçim kararı yok.
Meral Akşener ise haziran ayında seçim bekliyordu. Sonradan, “Yanıldım” dedi. CHP’de 2021’de erken seçim yapılacağı yönünde iddiaya girenler vardı. Bir parti büyüğü takım elbise kaybetti.
2023’DE ISRARLILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı konusunda ısrarlılar. Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli istediği için gidilmedi mi? Bahçeli, 2023 dediğine göre erken seçim konusunda dikkatli konuşmakta yarar var.
ERKEN SEÇİM PROSEDÜRÜ
Ayrıca Başkanlık sisteminde erken seçime gitmenin iki yolu var. Ya Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da parlamento erken seçim kararı alacak. Muhalefetin sayısı yetmediği için iktidar destek vermeden erken seçim kararı alınamaz. İktidar da niye istesin? Cumhurbaşkanı, iki yıl daha yönetme imkanı varken seçime neden götürsün?
SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Erken ya da zamanında yapılacak olan seçimin kaderini belirleyecek dinamikler var.
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan karşılıklı hamleler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı birden çok aday çıkarabilir” sözleri muhalefet cephesini karıştırdı.
Muhalefet, İstanbul ve Ankara seçimlerini işbirliği yaparak kazanmayı başarmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den almıştı. Bu başarı muhalefette 2023 seçimlerine de ortak adayla gidersek başarılı oluruz umudunu doğurdu. İstanbul modeli muhalif seçmende motivasyona neden oldu.
Millet İttifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener de 2023 seçimlerine giderken, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılması konusunda güçlü mesajlar vermişlerdi. Ben iki liderin önceliğinin hâlâ ortak adaydan yana olduğunu düşünüyorum.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanabilmek için ortak aday çıkarılmasının ne denli önemli olduğu vurgusunu yapması beklenirken, 2023 seçimlerinde muhalefetin birden fazla cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemesi hesapları karıştırdı.
Peki Kılıçdaroğlu, birden çok adayın muhalif seçmende moral bozukluğuna yol açacağını düşünemedi mi? Kılıçdaroğlu bunu ölçecek kadar siyasi tecrübeye sahip bir lider. Ama aynı zamanda usta bir oyuncu.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
1) Kılıçdaroğlu, ortak adaya odaklanmakla birlikte, birden fazla aday kartıyla elini güçlü tutmak istedi.
2) CHP Lideri’nin bu önerisinin zamanlaması önemliydi. Millet İttifakı lideri Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzettiği konuşmasından sonra yaptı.
3) Ortak cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener ile birlikte belirleyecekler. Akşener, İmamoğlu’na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi.
4) Kılıçdaroğlu, Akşener’in çıkışını kendi adaylığının tehlikeye girmesi olarak gördü. Eğer Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş üzerinde ısrar ederse, ortak aday formülünün suya düşeceğini gördü, çoklu aday modelini masaya sürdü.
KILIÇDAROĞLU’NUN KAFASI NET
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun kafası net. CHP Lideri adım adım hedefine doğru ilerliyor.
1) Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığını düşünmüyor.
2) Eğer Millet İttifakı’nın ortak adayı olabilirse cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.
3) Kendisi ortak aday olamadığı takdirde seçimi kazanabilmek için AK Parti ve HDP tabanından oy alabilecek, muhafazakâr seçmenin ve Kürtlerin de desteğini sağlayabilecek üçüncü bir ismin ortak aday olmasını savunuyor.
4) Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi İmamoğlu ya da Yavaş’ın aday olması durumunda Erdoğan karşısında en çok oyu alacağı için CHP Genel Başkanlığı’na göz dikeceğini biliyor. Şimdiden onun önünü kesmeye çalışıyor.
5) Ortak aday çıkmadığı takdirde CHP’nin adayı olup, seçimi kazanamasa da Erdoğan karşısında en yüksek oyu alarak genel başkanlık koltuğunu korumak istiyor.
2023 seçimlerine giderken muhalefet cephesini dikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde karşılıklı hamleler yapılıyor. Bu aşamada hamle üstünlüğü Kılıçdaroğlu’nda ama Akşener ile İmamoğlu “Güç birliği” yaparsa işin rengi değişebilir.
CHP DE TANJU ÖZCAN GİBİ Mİ DÜŞÜNÜYOR?
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bebeği olmadığı için kendisinden yardım isteyen “tesettürlü” bir hanımla ilgili imalı konuşması hakkında CHP sessiz.
CHP suskun. CHP’den şu ana kadar çıt çıkmadı.
Bırakın Tanju Özcan hakkında işlem yapmayı, bir açıklama dahi yapamadılar. Sadece CHP değil, kadın dernekleri de sessiz.
CHP’deki ve kadın derneklerindeki bu sessizlik onay anlamına mı geliyor?
Bu soruyu sormak için birkaç gün bekledim. CHP’ye haksızlık etmemek için, Tanju Özcan’ı ayıpladığım yazımda CHP neden ihraç etmiyor diye bir soru sormadım.
CHP’nin ne yapacağını görmek için bekledim.
Eğer CHP yönetimi Tanju Özcan hakkında işlem başlatsaydı, tepki gösteren bir açıklama gelseydi, hatta bir tweet atılsaydı, “CHP’ye helal olsun” derdim. İlkeli duruş budur diye destek çıkardım.
Ama olmadı.
BU SESSİZLİK NEDEN?
CHP’deki bu sessizlik ne anlama geliyor? CHP de Tanju Özcan gibi mi düşünüyor?
Kadın derneklerinin bu sessizliği ne anlama geliyor? Yoksa onlar da mı Tanju Özcan gibi düşünüyor?
28 Şubat sürecinde genç kızlar başörtülü oldukları için üniversitelere sokulmadığı, ikna odalarına alındığı, zorla başörtüleri çıkarılmak istendiği zaman da sessiz kalmıştı kadın dernekleri. Artık o dönemlerin aşıldığını düşünüyordum. Artık aşılması gerektiğine inanıyordum.
Siyahlar ve beyazlar gibi iki ayrı insan yok. Siyahıyla, beyazıyla insanlar bir ve eşit. Başörtülü ve başörtüsüz diye iki ayrı kadın da yok. Başörtülü ve başı açığıyla kadın kimliği tek. Ve hepsi de saygıyı hak ediyor.
KILIÇDAROĞLU NE DÜŞÜNÜYOR
Ancak çocuk sahibi olmak gibi ulvi bir duyguyla kendisinden yardım isteyen bir kadının talebini imalı bir dille kamuoyuyla paylaşmaktan zerre kadar hicap duymayan Tanju Özcan hakkında CHP yönetiminin harekete geçmemesi, onayladıkları anlamına geliyor.
Başörtüsü yasağını CHP’nin geçmişteki bir yanlışı olarak gören, Parti Meclisi’ne başörtülü Sevgi Kılıç’ı alan Kılıçdaroğlu bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum.
Kılıçdaroğlu’nu geçtim eşi Selvi Hanım ne düşünüyor, onu merak ediyorum.
Hem başörtülüler konusunda bir açılım yapacaksınız hem Bolu belediye başkanınız “tesettürlü” vurgusuyla iğrenç bir konuşma yapacak siz ona sessiz kalacaksınız.
Olmuyor Kemal Bey olmuyor. Konuşulacaksa şimdi konuşulmalı.
Bu iş öyle seçim dönemlerinde başörtüsü açılımı yapmakla olmuyor. Bu tür anlar bir samimiyet testini gerektirir.
AYLİN NAZLIAKA NEDEN SESSİZ
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ne düşünüyor merak ediyorum. Aylin Nazlıaka şimdi tepki göstermeyecekse ne zaman gösterecek?
Yoksa Aylin Nazlıaka’nın kafasında da kadınlar başörtülü ve başı açıklar olarak ikiye mi ayrılıyor? Tesettürlü olduğu için bir kadına yapılan hakareti meşru mu görüyor?
Bir de CHP’nin başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç’ın ne düşündüğünü merak ediyorum. Sevgi Hanım, Tanju Özcan’ın sizin gibi tesettürlü olan bir kadınla ilgili sözleri sizi rahatsız etti mi?
Kılıçdaroğlu’na, Aylin Nazlıaka’ya, Sevgi Kılıç’a bunları niye soruyorum? Çünkü şu ana kadar Tanju Özcan’a tepki göstermediler. Çünkü CHP henüz bir işlem başlatmadı. Bu sessizlikleri onayladıkları anlamına mı geliyor?
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
Tanju Özcan gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmış.
Güya özür diliyor. Ama özrü kabahatinden büyük.
“Bu anlattıklarımdan üzüntü duyan kadınlar varsa... Onlardan da özür dilemek düşüyor bana” diyor.
Tesettürlü bir kadınla ilgili çirkin ifadelerinden dolayı özür dilemesi gerekiyorken, beyefendi bundan üzüntü duyan kadınlar varsa onlardan özür diliyor.