Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ne yapar

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Saat 10.30’da Bahçeli kürsüye çıkıyor.

Saat 13.30’da Kılıçdaroğlu konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, kürsüye Bahçeli’nin konuşmasını izleyerek çıkıyor. Çoğu zaman Bahçeli’yi hedef alıyor. Kimi zaman da Bahçeli’nin yönelttiği sorulara yanıt veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’yi ya da “Bay Kemal” diye şahsını hedef aldığında ise grup toplantısını beklemiyor, anında tweet atıyor ya da gece yarısı video çekiyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SIKIŞTIRIYOR

Salı günü Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsun?” diye yüklendi.

Normalde Kılıçdaroğlu, “Ben adamım, hem de adam gibi adamım. Susmuyorum. Cumhurbaşkanlığına adayım” diye meydan okuma ile karşılık verirdi. Ama CHP grubunu izledim. Kılıçdaroğlu sesini çıkarmadı.

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Aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sen sıkıyorsa aday mısın değil misin onu açıkla” diye yaptığı çağrıya yanıt vermediği gibi. Kılıçdaroğlu daha önce de Erdoğan’ın 10 sorusunda yer alan, “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” çağrısına yanıt vermediği gibi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu’nu, “Aday mısın değil misin?” diye köşeye sıkıştırmaya devam edecekler.

TAKTİK SAVAŞI

Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor. Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu adaylığını açıklamaya zorlayarak 6’lı masayı dağıtmayı hedefliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da garanti altına almayı amaçlıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da netleşti. 6’lı masadan karar çıkmadan ben adayım demeyecek. Ama cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ

CHP’de bir grup, Kurban Bayramı’ndan önce Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması görüşündeydi. Ancak Kılıçdaroğlu o görüşte değil.

CHP kulislerinin nabzını tutmaya çalışıyorum.

Kılıçdaroğlu’nun şimdiden adaylığını açıklamasının 6’lı masayı dağıtacağını savunanlar var. Kılıçdaroğlu da o görüşte. O nedenle 3 Temmuz’daki toplantıya cumhurbaşkanı adayıyım önerisiyle gitmeyecek. Bu netleşti.

TARİHİ FIRSAT

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Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı en büyük muhalefet kendi mahallesinden geliyor. Alevi olması nedeniyle seçimi kazanamayacağını iddia edenden tutun seçimi kaybettiği zaman tarihi vebal altına gireceğini söyleyene kadar ne kadar engel varsa Kılıçdaroğlu’nun önüne yığıyorlar. Bunu yapanların hedefi Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak. Ancak Kılıçdaroğlu, İmamoğlu defterini kapatalı çok oldu.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında kararlı. Hem de hayatında hiç olmadığı kadar kararlı. Neden?

CHP’nin oyları yüzde 25’i aşmıyor. Seçimi kazanabilmek için muhafazakâr kesimin desteğine ihtiyaç var. O nedenle 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterildi. 2018 seçimlerinde ise Abdullah Gül formülü gündeme geldi.

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CHP’lilerle konuşuyorum. “Bu kez kazın ayağı farklı” diyorlar. Nasıl farklı? “Türkiye’de seçimleri hep muhafazakâr seçmenin oyunu alan merkez sağ partiler kazanır. Tarihte ilk kez Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesine imkân verecek bir fırsat doğdu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 7-8 puan önünde gözüküyor. 5 yıl sonra böyle bir imkân doğmayabilir. O nedenle bu tarihi fırsatı kaçıramayız. Kemal Bey bu kez aday olmazsa yaşının ileri olması nedeniyle 5 yıl sonra yapılacak seçimlerde böyle bir fırsat doğmayabilir” diyorlar.

CHP kulislerinde, “40 yılda bir doğan fırsatı kaçırmayacağız. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olacak” tezi savunuluyor.

İKİ ÖNEMLİ SORU

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Bu formülün önünde iki önemli soru duruyor.

1- Meral Akşener ne diyecek?

2- Ekrem İmamoğlu ne yapacak?

MANSUR YAVAŞ’A NE OLDU

Dikkat ettiniz mi, Mansur Yavaş ne yapacak diye bir soru sormadım. Oysa Erdoğan’ın karşısında hâlâ en yüksek oyu Mansur Yavaş alıyor. CHP kulislerinde, Mansur Yavaş’ın HDP’lilerle yaşadığı tartışma nedeniyle Kürt oylarını alamayacağının ortaya çıktığı, böylece cumhurbaşkanı adaylığı şansını kaybettiği yorumları yapılıyor.

Aynı kanaatte değilim. Çünkü daha bu köprülerin altından çok sular akar. Ama kulislerin nabzını da aktarmak durumundayım.

AKŞENER NE YAPAR

Bir süredir Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumhurbaşkanlığı-başbakanlık pazarlığı yaşandığı yönünde duyumlar alıyorum. Ama iki lider bir araya gelip bir görüşme yapmış değil. Sanıyorum iki lider kendi pozisyonunu netleştirmeye çalışıyor.

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“Meral Akşener 2 yıl sonra gelecek bir başbakanlığı mı tercih eder yoksa 5 yıl sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı mı tercih eder. Elbette ki 2 yıl sonra başbakan olup ilk seçime güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak girer” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Tabii bu hesapların hepsi seçimlerin kazanılmasına dayanıyor.

İMAMOĞLU’NU DESTEKLEMEZ Mİ

Mansur Yavaş ülkücü kökenli olduğu için Meral Akşener’in tapulu arazisine gecekondu kondurtmamak adına Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını istemeyeceği konuşuluyordu. Bu kez de İmamoğlu genç bir siyasetçi, Meral Akşener onun cumhurbaşkanı adayı olmasını destekleyerek kendi siyasi ikbalinin önünü kapatmaz deniliyor. Akşener, İmamoğlu’nu ikinci Fatih’e benzettiği için bu değerlendirme bana ilginç geldi. Siyasette kimse kendi eliyle kendine rakip hazırlamaz.

O nedenle Akşener’in kendisine başbakanlık yolunu açacak olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini savunuyorlar.

İMAMOĞLU NE YAPAR

Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisiyle ağır bir darbe yemesine rağmen cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddiasını sürdürüyor. Ancak İmamoğlu’nun son dönemlerde, CHP genel başkanlığı hesapları yapmaya başladığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP genel başkanlığından istifa edecek. Seçilirse zaten partiye dönmeyecek. Seçilemezse yeniden CHP genel başkanı olma şansı kalmayacak. Ama bu arada CHP’nin kurultaya gitmesi gerekecek.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI HESABI

Bu durum Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkanı olma hesabı yapmasına yol açıyor.

İmamoğlu’nun hem yaşı genç hem de elinin altında 15 bakanlığa bedel olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir gücü bulunduruyor.

Muhalefet kulisinde konuşulan cumhurbaşkanlığı hesaplarını aktarmaya çalışıyorum. Ama cumhurbaşkanı adayı ilan edilene kadar bu mücadele sürer. Hakem düdüğü çalana kadar kimse bu maç bitti demesin. Bu hamur daha çok su kaldırır.