Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmiyor

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İkinci restleşme ise imza konusunda yaşandı. 5 parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verince Akşener bu kez, “O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına danışayım” dedi. Kılıçdaroğlu bu resti de gördü. “Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır” karşılığını verdi.

AKŞENER ŞOKTA

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun bu keskin tavrı karşısında şoka girdi. Ama sonrası Kılıçdaroğlu’nun beklemediği şekilde gelişti. Kılıçdaroğlu, Akşener’in geri adım atmasını bekliyordu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada 5 lider tarafından desteklenmesi nedeniyle toplantıdan sonra CHP Genel Merkezi’nde kutlama havası hâkimdi. Meclis’te milletvekilleri, partide genel başkan yardımcıları “çak” yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu ise tebrikleri kabul etti. Krizi yumuşatmak için devreye girmediler.Bu tavır Akşener’i en az masada tek kalmak kadar rahatsız etti.

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“İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz” diyen Akşener sadece masadan kalkmakla yetinmedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na da çağrı yaptı. Başka bir partinin belediye başkanına adaylık teklifi siyasette örneği olmayan bir durumdu.

Peki bundan sonra ne olur? Kulislerden edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

KILIÇDAROĞLU BEKLEMİYORDU

1- Kılıçdaroğlu, Akşener’in ortak bildiriye imza attıktan sonra masadan kalkmasını beklemiyordu.

2- Akşener’in eleştirilerde bulunduktan sonra pazartesi günü toplantıya katılması öngörülüyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu, o gece Akşener’i aramadı. Ancak Akşener’in köprüleri atmasından sonra Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine, “Aleyhte bir açıklama yapmayın” diye talimat verdi.

3- Kılıçdaroğlu’nun, “Anketle cumhurbaşkanı adayı belirlendiği nerede görülmüş? Asıl dayatma 5 parti birini önerirken anket yapalım demek, bizim belediye başkanlarımızı önermek değil mi?” diye tepki gösterdiği söyleniyor.

4- Akşener, 6’lı Masa’yla köprüleri attı. Beşli masa oldu. 3 Mart’tan itibaren muhalefet cephesinde yeni bir süreç başladı.

5- Peki İYİ Parti’nin kalktığı masaya HDP oturur mu? HDP masaya oturmayacak. Ancak HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na iletildi.

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6- Meral Akşener’in 6’lı Masa’nın toplantısından sonra perşembe gecesi iki başkanı arayarak, “Aday olarak sizi önerdim” dediği söyleniyor.

7- Akşener’in çağrısı üzerine İmamoğlu ve Yavaş’ın bir süre CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmaması partide rahatsızlığa yol açtı.

8- Akşener, Kılıçdaroğlu’ndan başbakanlık yetkileriyle donatılmış tek cumhurbaşkanı yardımcılığı bekliyordu. Ancak İYİ Parti kaynakları Ahmet Davutoğlu’nun son hafta yaptığı temaslarla bu planı bozduğunu düşünüyorlar. Akşener’in buna tepki olarak krizi tırmandırdığı söyleniyor.

9- İYİ Parti’de şimdi cumhurbaşkanı adaylığı kulisi başladı. Gözler Akşener’de. Ancak ikinci kez başarısızlığa uğramamak için dikkatli hareket ettiği söyleniyor.

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10- Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geri adım atamayacak. Pazartesi günü 5 parti tarafından aday gösterilecek. HDP de Kılıçdaroğlu’na destek verecek.

11- Kılıçdaroğlu akşam saatlerindeki mesajında geri adım atmayacağı mesajını verdi. Akşener’in sert açıklamasını, “siyasi nezaketsizlik” olarak nitelendirdi.