Keşke fıkra olsaydı

Haberin Devamı

Trump, Suriye’deki değişimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolüne ilişkin bir değerlendirme yaptı. ‘Trump, Erdoğan’a övgüler dizdi’ denilebilir ama ben ‘Erdoğan’ın hakkını teslim etti’ demeyi daha çok tercih ederim.

Suriye’de saha konuşur ve bunlar Suriye sahasındaki gerçekler. O nedenle övgü demiyorum. Kolay mı 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı, Esed kaçtı.

TRUMP’TAN DEĞERLENDİRMELER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne diyor?

-Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü

- Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu

- Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle.

TÜRKİYE ÖVGÜSÜ

Trump’ın, Erdoğan’la ilgili bu değerlendirmesi Türkiye muhaliflerini rahatsız etmiştir. 1 ay sonra ABD yönetimini üstlenecek olan Trump’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı hakkında söylediği bu sözler Türk vatandaşlarının göğsünü kabartır. Çünkü bu sadece Erdoğan övgüsü değil, bu aynı zamanda Türkiye övgüsüdür.

Haberin Devamı

Trump bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de Erdoğan’ın güçlü bir lider olduğunu, batılı bazı liderlerin Erdoğan’la görüşmek için kendisine ricacı olduklarını açıklamıştı.

KİM RAHATSIZ OLUR

Trump’ın bu sözlerinden kim rahatsız olur? Türkiye düşmanları rahatsız olur. Yeminli Erdoğan düşmanları rahatsız olur. PKK’sı, FETÖ’sü rahatsız olur. Netanyahu rahatsız olur ama Özgür Özel niye rahatsız oluyor?

Özgür Özel ne diyor? “Bir siyasi illüzyonla ‘Efendim Suriye’de Erdoğan başardı...’ Erdoğan başarmadı. ‘Erdoğan kazandı.’ Hayır, Erdoğan kazanmadı. Suriye’de İsrail kazandı, ABD kazandı.”

ABD-İSRAİL NEDEN MUTLU EDİYOR

Peki Türkiye’nin kazanması sizi niye bu kadar rahatsız ediyor. ABD ve İsrail’in kazanmasından niye bu kadar mutlu oluyorsunuz?

Siz Türkiye’nin ana muhalefet partisi değil misiniz? CHP olarak Türkiye’nin kurucu partisi olmakla övünmüyor musunuz?

Özgür Özel ne diyor? “Ne demişti Trump? Erdoğan’a ‘Çok iyi anlaştığım biri’ demiş. ‘Çok güçlü ve kuvvetli bir ordu kurdu’ demiş. Keşke TSK’yı kastediyor olsa. Hepimiz biliyoruz ki HTŞ‘yi kastediyor.”

HTŞ SUÇLAMASI

Haberin Devamı

HTŞ, terör listesinde olan bir örgüt. El Kaide’den ayrılan bir grup tarafından kuruldu. ‘Erdoğan’a muhalefet edeceğim’ diye bir terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın kurduğunu nasıl iddia edersiniz? Trump bile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü kabul ederken, siz Türk ordusunun gücünden neden rahatsız oluyorsunuz, Mehmetçik’le neden övünmüyorsunuz?

Terör listesindeki HTŞ ile şanlı ordumuzu niye kıyaslıyorsunuz? HTŞ diye bir yapıyı şanlı Türk ordusundan niye büyük görüyorsunuz?

Özgür Bey, anladık Erdoğan’la ilgili olumlu şeyler sizde hazımsızlık yapıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı bu kompleks nereden kaynaklanıyor?

SOPAYMIŞ

Haberin Devamı

Özgür Özel’den devam ediyoruz.

‘Şu anda Suriye’de çok fazla belirsizlik var, Suriye’nin anahtarı bence Türkiye’nin elinde olacak’ demiş. ‘Çok akıllı, çok zeki adam ve çok sert’ demiş.

E bunda rahatsız olacak ne var?

Özgür Özel, “Bu açıklama sadece bir övgü değil, aba altından sopa göstermek var” diyor.

Diyecek bir şey bulamadım. Sadece Özgür Özel hangi gezegende yaşıyor merak ettim.

UTANMIŞ

Özgür Özel, “Trump’ın açıklamaları beni utandırdı” diyor. Türkiye ve Erdoğan hakkında seçilmiş ABD başkanının övgüsü seni utandırdıysa ona yapacak bir şey yok.

Oysa Özgür Özel; ‘CHP Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı hakkında ABD’nin seçilmiş başkanının değerlendirmelerinden onur duydum. Ana muhalefet partisi olabiliriz ama söz konusu Türkiye olunca gerisi teferruattır’ deseydi büyürdü.

Haberin Devamı

SURİYE İÇİN GERİ DÖNÜŞ FONU MU

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, tam da Suriye’de Baas rejiminin yıkıldığı bir dönemde geldi Türkiye’ye.

Aman Özgür Özel duymasın ama AB Komisyonu Başkanı, Türkiye’nin bölge için rolünün önemli olduğuna vurgu yaptı.

Suriye’nin çok büyük sorunları var. Bunun başında 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye’nin yeniden inşası geliyor.

ULUSLARARASI DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin ayağa kaldırılması için uluslararası camiaya büyük görevler düştüğünün altını çizdi. “Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Türkiye kilit ülke konumunda” dedi.

Avrupa için Suriyeli mültecilerin geri dönüşü çok önemli. Ama önce Suriye’nin geri dönüşe hazırlanması gerekiyor. Gidenlerin hayal kırıklığına uğrayıp yeniden mülteci durumuna düşmemesi için. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilerin geri dönüşü için bir süredir, “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” tanımını yapıyor.

Haberin Devamı

DÜZENLİ GERİ DÖNÜŞ

Rejimin devrildiği ilk günlerdeki coşkuyu anlıyorum ama Türkiye, Suriye’deki şartlar iyileştirilmeden kitleler halindeki geri dönüşü istemiyor. Düzenli ve kalıcı bir geri dönüşü tercih ediyor.

AB Komisyonu Başkanı ile görüşülen konulardan biri de buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye’nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor” dedi.

AVRUPA’NIN KORKUSU

Avrupa için en önemli sorun Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi. En büyük korkuları ise Suriye’de yeni bir krizin patlayıp, yeni bir mülteci dalgasının Avrupa kapılarına dayanması.

DESTEKLER ÇEŞİTLENMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok iyi bildiği için, “Biliyorsunuz, 13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik. Birliğin, ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirmesini bekliyoruz” dedi.

Suriyeli mültecilerin düzenli olarak geri dönüşü için Avrupa Birliği bünyesinde bir fon kurulması gündemde. Böyle bir fona acilen ihtiyaç var. Böylece Türkiye başta olmak üzere yurtdışındaki mültecilerin geri dönüşü sağlanabilecek.