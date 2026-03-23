Kapımızdaki iki büyük tehlike

Trump, “Hamaney’i öldürürüm İran teslim olur” diye düşünmüş. Tam tersi oldu. Hamaney öldü ama İran dirildi. İran kenetlendi. İran, savaşı kontrollü bir şekilde genişletiyor. Bir yandan İsrail’i vuruyor. Diğer yandan Körfez ülkelerine saldırıyor. Hürmüz Boğazı’nı kapatıp petrol silahını kullanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, gazetemiz Hürriyet’te Sefer Levent’e yaptığı açıklamada, ”Böyle kriz görmedim” diyor. Fatih Birol, 70’lerdeki petrol krizlerinden daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

Eğer petrol fiyatları bu yıl boyunca yüzde 30 seviyesindeki artışını sürdürürse bunun dünyaya maliyetinin 1.1 trilyon dolar olacağı söyleniyor. O nedenle diyorum ki bu savaş İran bitti demeden bitmez.

TEHLİKELİ DÖNEME GİRİLDİ

Trump iyice sıkıştı. Herhangi bir çıkış planı da yok. Hark Adası’na kara operasyonu düzenleyip ucuz bir zafer elde etmeyi planlıyor. Ama onu da başaracak mı belli değil. Savaşlarda en tehlikeli döneme girilmiş durumda.

Çünkü Trump, kontrolü kaybediyor. Paniklemeye başladı. Panik halinde hareket ediyor. Şimdi bir de NATO kartını devreye sokmaya çalışıyor.

İsrail’in kuyruğuna takılıp girdiği savaşı NATO’nun sırtına yükleyip aradan çekilmeyi planlıyor.

Türkiye, ABD-İsrail-İran savaşında çok akıllı bir politika uyguluyor. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi. Ancak iki önemli tehlike ile karşı karşıyayız. NATO kartı ve İngilizlerin üslerini ABD’ye açma kararı bizim için tehditler içeriyor.

NATO NE OLUR

1- Trump’ın NATO’yu devreye sokması durumunda NATO üyesi olarak bir karar alma durumundayız. Elbette ki NATO’nun bu savaşa girmesine karşı çıkacağız. NATO üyesi olsak dahi İsrail’in ipine takılıp İran’a karşı savaşa girecek değiliz. ABD’nin Irak işgalindeki gibi 1 Mart tezkeresinde gösterdiğimiz basiretli tutumu sürdürürüz. Hatta savaş karşıtı NATO üyesi ülkelerin liderliğini de üstlenebiliriz. Yeni bir dış politika açılımı yapabiliriz. Bizim o kapasitemiz var. Erdoğan’ın o konudaki liderliğine güveniyorum. Bu şu ana kadar iyi götürdüğümüz Trump’la ilişkileri etkiler. Her fırsatın bir riski, her riskin fırsatı vardır.

2- İngilizlerin üslerini ABD’ye açma kararı bizi de yakından ilgilendiriyor. Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü üzerinde duruluyor ama asıl tehlike Güney Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz üsleri. Bölgedeki en büyük üsleri Kıbrıs’ta. Biz Kıbrıs’ta garantör ülkeyiz. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliği demektir. ABD, Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kullanırsa İran burayı hedef alır. Bu durumda İngiltere NATO’yu göreve çağırır mı? Biliyorsunuz İngilizler kumpasçıdır. İngiliz oyunu boşuna denilmemiştir. Bu durumdan KKTC ne kadar etkilenir? İki önemli tehlike kapımızda duruyor.

İRAN HÜRMÜZ’Ü AÇAR MI

Trump’ın durumu tam da “Savaşı başlatırsınız ama nasıl biteceğini bilemezsiniz” sözünde olduğu gibi...

Netanyahu’nun ipine sarılıp İran’a karşı savaşı başlattı.

Ancak savaş sürecinde görüldü ki Trump’ın savaştan çıkış stratejisi yok.

Hatta savaşı başlatırken, İran direnirse ne olur? Hürmüz’ü kapatırsa ne yaparız? Petrol fiyatları küresel bir krize dönüşürse hangi önlemleri alırız diye düşünmemiş.

Putin’in 48 saat içinde Kiev’in bir ucundan girip diğer ucundan çıkarız planında olduğu gibi tek taraflı kazanmayı planlamış.

İran direnince, İran savaşı Körfez ülkelerine yaymaya çalışınca, İran Hürmüz Boğazı’nı kapatıp petrol silahını çekince Trump, okyanusun ortasında fırtınaya yakalanmış gemiye döndü. O yüzden Trump moralsiz.

Trump moral üstünlüğü kaybetmiş durumda.

Tehditlerle yol almaya çalışıyor.

İran’a eğer 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı açmazsa enerji santrallerini vurma tehdidinde bulundu. Siz, bu yazıyı okurken 24 saat kalmış olacak.

İRAN NE YAPAR

Peki İran ne yapacak? Bu tehdide boyun mu eğecek?

İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Altın hisse şu anda İran’ın elinde. Hürmüz, füzelerden daha etkili bir silaha dönüştü. Savaş sürecinde elde ettiği en önemli kozu Trump’a verir mi?

Trump, İran’ı başka ülkelerle karıştırıyor. İran, 8 yıl savaşmış, 47 yıldır yaptırımlar altında yaşamaya alışmış bir devlet. 8 yıl daha dayanır. Ama Amerika 8 ay dayanamaz. Zaman İran’ın lehine, ABD’nin aleyhine işliyor. İran bu fırsatı yakalamışken Hürmüz Boğazı’nı açar mı? Açmaz.

TRUMP’I ANLAMA KILAVUZU

Trump’ı anlamak için bir kılavuz hazırladım.

Trump ne dediyse tersini alıyorum. Şu ana kadar isabetli çıktı.

Barışın lideri olarak geldi, savaşların mimarı çıktı.

Savaşmayan ülkelerle barışı sağladığını ilan etti. 8 savaşı durdurup barış yaptığını açıkladı ama İran’la iki kez savaşa girdi, Venezuela’ya baskın düzenledi, sırada hangi ülke olduğu ise bilinmiyor.

Barış elçisi değil, savaşların mimarı çıktı.

Çin’le mücadele edeceğini açıkladı; Hürmüz’de Çin’den yardım istedi. Çin haricinde herkesle mücadele halinde.

Amerikan ekonomisini büyütmek için geldi, petrol fiyatları Amerikan halkını cebini yakmaya başladı.

Cuma günü ABD borsasının 1 trilyon dolar kayıpla kapandığı açıklandı.

Trump, “Make America great again” dedi. “Amerika’yı yeniden büyük yap” sloganı ile geldi. Küçük İsrail’in peşine takıldı.

Trump ne dediyse tersini yaptı.