Kanlı provokasyonla hangi mesaj verilmek istendi

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Hüseyin Yayman akil insanlar heyetinde yer almış, Kürt sorununun tarihi geçmişi ve çözüm süreçlerine ilişkin eserlere imza atmış birisi.

Değerlendirmelerini yansıtacağım ama telefonu kapatırken bir uyarıda bulundu. “Bu tür süreçlerde provokasyonlara dikkat. Ne zaman ki böyle bir adım atıldı süreci sabote etmek için terör devreye sokuldu. Provokasyonlar yapıldı” dedi.

Hüseyin Yayman’la konuştuğumuzda saat 11.24’tü. CNN Türk’teki programa gitmek üzere Esenboğa Havaalanı’na geldim. Kazan’da TUSAŞ’a terör saldırısı olduğu haberi geldi. Saat 15.26’da gerçekleşmiş. Hüseyin Yayman’la birbirimizi aradık, zaman ayarlı olan bu saldırıyı konuştuk.

Ortadoğu’da mesajlar böyle kanlı provokasyonlar üzerinden yapılıyor. İki konuda Türkiye’ye kanlı bir mesaj verildi. Bu saldırı zaman ve mekân ayarlı bir saldırı.

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KAZAN’A KAZAN’DAN MESAJ

1 PKK, Tataristan’ın Başkenti Kazan’da BRICS toplantısı yapılırken, Ankara Kazan’da, TUSAŞ’a kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Türkiye’ye, ‘NATO ve AB ekseninden uzaklaşıp Çin ve Rusya eksenindeki BRICS’e yaklaşırsan, fay hatlarını harekete geçiririz’ mesajı verildi.

Sabancı Grubu TOYOTA ile anlaşıp Sakarya’da TOYOTASA’nın otomobil fabrikasını kurunca Sabancı Center’a Avrupa’nın kontrol ettiği DHKP-C tarafından saldırı düzenlendi. Sonra Avrupa’ya kaçırılan Fehriye Erdal, Belçika’da koruma ve kollama altına alındı.

TOYOTASA üzerinden Türkiye’ye Asya sermayesinin girmesine izin verilmeyeceği mesajı verildi. Kanlı bir şekilde.

SAVUNMA SANAYİSİ HEDEFTE

2 Türkiye, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın tanımıyla, savunma sanayisinde “Kuantum sıçraması” yaptı. Ortadoğu’da sınırlar kanlı çizilirken, Karabağ’da, Libya’da, Irak ve Suriye’de PKK ve DEAŞ’la mücadelede, Irak ve Suriye’de İHA’larımızla, SİHA’larımızla, füze sistemlerimizle, gün sayan Kaan’ımızla savaş meydanlarının kaderini değiştiriyoruz. O nedenle savunma sanayimizin kalbi olan TUSAŞ hedef alındı.

YENİ SÜRECE KANLI YANIT

3 Ama daha önemlisi her yeni süreç başladığında PKK yeniden sahaya sürüldü. Yeni sürece ilişkin ilk adım 1 Ekim’de Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrı ve ardından MHP Lideri Bahçeli’nin DEM’lilerin ellerini sıkması ve yaptığı açıklamalarla belirli bir noktaya geldi. Ömer Öcalan’ın İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmesi ile ileri bir noktaya taşındı.

28 SAAT SONRA

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Bahçeli’nin, ‘Öcalan Melis’te DEM Parti grubunda terörün bittiği ve PKK’nın tasfiye olduğunu açıklasın’ mesajını vermesinden 28 saat sonra TUSAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Türkiye’ye ‘Size terörü bitirme ve PKK’yı tasfiye etme fırsatı tanımayacağız’ mesajı verildi.

Türkiye’nin karşı mesajı ise Irak ve Suriye’deki PKK inleri vurularak verildi.

SEVGİLİ GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞLER

Bu tespitlerden sonra TUSAŞ’a yapılan saldırıya dönmek istiyorum. Bu saldırının kararının alınması ve planlanması bir günde olacak iş değil. En az 2 hafta önceden bir hazırlık yapılmış.

Eylem, Kayseri’den gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne saldırı düzenlenmesi olayına benziyor. Onu da PKK yapmıştı. Kayseri’de bir aracı kaçırıp, şoförü öldürdükten sonra o araçla Ankara’ya kadar gelmişlerdi.

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Dolmuşla Kazan ilçesine gelen 2 terörist bir süre bir pastanede zaman geçirdikten sonra sevgili görüntüsü vererek bir taksi kiralayıp, özel güvenlik tarafından kontrol edilen lojmanların olduğu bölgeden giriş yapıyorlar. Yolda masum şoförü öldürüp, onu bagaja kilitledikten sonra direksiyona geçip içeri giriyorlar.

SORULAR, SORULAR

Bunlar kırsaldan gelen, suikastlar için özel olarak yetiştirilmiş iki terörist. Belli ki önceden birileri keşif yapmış, istihbarat sağlamış. Şimdi bu teröristler nereden giriş yaptı, Ankara’da kimler lojistik sağladı? Keşif ve istihbarat faaliyetlerini yürütenler kimlerdi? Bu soruların yanıtı aranıyor.

Başka bir tehlike ise sadece bu ekip mi görevlendirildi başka bir ekip daha var mı? Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz bunları tespit etmeye çalışıyor.

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YÜKSEK GÜVENLİKLİ BÖLGE

TUSAŞ’ın olduğu bölge Türkiye’nin savunma sanayisinin kalbinin attığı bir yer. Bu bölgenin acilen Yüksek Güvenlikli Stratejik Bölge ilan edilmesi ve o alana giriş çıkışların çok ileri noktalarda kurulacak nizamiyelerden gerçekleştirilmesi lazım.

URGAN SİYASETİ VE İDAM SEHPALARI ÇARE Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öcalan’ın Melis’te DEM Parti grubunda kürsüye çıkıp, terörün bittiğini ve PKK’nın tasfiye edildiğini açıklaması yönündeki çağrıya kürsüden “urgan” atarak tepki gösterdi.

Bahçeli’de şık bir hareket yaparak atılan ipi istedi. Makamında, “dilsiz uşak”a astı. Böylece Müsavat Dervişoğlu’nun tehlikeli provokasyonu anlamsızlaşmış oldu. Öcalan konusu her gündeme geldiğinde, Kürt sorununa çözüm adına adım atıldığında bu urgan işi gündeme geliyor.

ŞOK ÖNERİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açış konuşmasında Ortadoğu’da haritaların kanla çizildiğini belirterek, İsrail’in asıl hedefinin Türkiye olduğunu açıklayıp, iç cephemizi tahkim etme çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bahçeli, ezberleri bozan bir çıkış yaptı.

“Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” dedi.

EZBERLERİ BOZDU

AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman önemli bir noktaya işaret etti.

“Demokrasi tarihi yazıldığı zaman Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ayrı bir yeri olduğunu göreceğiz. Özellikle de bunun Türk milliyetçisi bir partiden gelmesi önemliydi. Devlet Bey ezberleri bozdu, duvarları yıktı” dedi.

MASADA YER ALMAK

Türk dış politikasının duayenlerinden İhsan Sabri Çağlayangil, “Ortadoğu’da eğer yemek masasında değilseniz menüdesinizdir” demişti.

Ben bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin çıkışlarını bu perspektiften okuyorum. Menüde olmayalım, masada olalım çabası olarak yorumluyorum.

UYDU YAPILANMA UYARISI

Ayrıca bunun ikinci bir ayağı daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i açış konuşmasında, Suriye’de “uydu yapılanma” uyarısında bulundu. Uydu yapılanma birkaç denemesini yaptıkları PKK-YPG terör devleti. Yani sınırlarımızda ikinci bir İsrail kurulmak isteniyor. Erdoğan ve Bahçeli ise hem bunu önlemek hem de iç cephemizi tahkim etmek için, “baldıran zehiri” içmeyi göze alıyorlar.

Bu iş üç beş oy uğruna değil, Türkiye’nin bekası için yapılıyor.

SAMİMİYET TESTİ

Bu olay aynı zamanda bir samimiyet testine dönüştü.

Kimin için? “İrademiz, İmralı’nın iradesidir” diyen DEM için, “Türkiye’nin sorunları siyasetle çözülsün” diyen CHP için bir turnusol kâğıdı olacak.