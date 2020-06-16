Kandil’i Sincar’a taşıyacaklardı

Bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından atılan bir tweet’ten öğrendik.
Belki bu bazılarımıza Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarından biri gibi geldi.
Haber kanallarının emekli askerleri canlı yayına alması, haritaların üzerinden operasyonun anlatılması ilgimizi arttırmış olabilir ama üzerinden 24 saat geçtikten sonra üstünde pek durmadık.
Ama aslında üzerinde durmamız ve tartışmamız gereken bir konu.
Pençe-Kartal operasyonundan söz ediyorum.
Çok stratejik bir operasyon.
Operasyonun planlanıp icra edilme şeklinden söz etmiyorum. Vurulan hedef çok stratejik bir nokta. Onu anlatınca sizin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum ama önce neden bu harekâta “Pençe-Kartal” adı verildi, onu paylaşmak istiyorum.
NEDEN PENÇE-KARTAL?
Türk Silahlı Kuvvetleri bir süredir PKK’nın içeriye sızıp eylem yapmasını önlemek için Kuzey Irak’ın içinde üs bölgesi inşa edip belirli bir miktarda birlik konuşlandırdığı Pençe harekâtları yapıyor. Kandil’den Türkiye’ye geçişleri önlemek ve Kuzey Irak’ta PKK’nın alanını daha çok daraltmak için. Bir üs bölgesi inşa ediliyor, bir süre sonra onunla irtibatlı bir şekilde stratejik bir noktaya diğeri kuruluyor. Arazi yapısı çok dağınık olan bölgede şimdiye kadar 3 ayrı Pençe harekâtı yapıldı. Pençe, PKK’yı süpürme harekâtı olarak icra ediliyor. Böylece PKK’lılar Irak’ın kuzeyinden güneye doğru 20-25 kilometre çekiliyorlar. Harekât, Pençe’nin omurgası üzerine yapılıyor. Ama üslerden kalkan uçakların kullanıldığı bir harekât olması nedeniyle bu harekâta Pençe-Kartal ismi veriliyor.
SADECE DİYARBAKIR ÜSSÜ DEĞİL
Bu arada sadece Diyarbakır’daki hava üssü kullanılmıyor. Diyarbakır, Malatya, Eskişehir başta olmak üzere tüm üsler kullanılıyor.
İŞTE O STRATEJİK HEDEF
Türk Silahlı Kuvvetleri önceden de Irak’ın kuzeyine harekât düzenliyordu. Ancak daha çok gir-çık şeklinde cereyan ediyordu. Pençe harekâtıyla birlikte sınırlarımızdan içeriye doğru üs bölgeleri kurarak ilerliyoruz. Tabii PKK’lılar da boş durmuyor.
Türk silahlı Kuvvetleri bir süredir PKK’nın Kandil’i, Sincar’a taşıdığına dair tespitlerde bulunuyor. Sincar, PKK’nın Kandil’le Suriye arasında irtibatını sağlayan en stratejik üslerinden biri. Kandil’e olduğu gibi Sincar’a da PKK’yı Amerikalılar yerleştirdi. DEAŞ’la mücadele kılıfı altında.
PKK’nın Kandil’i Sincar’a taşıma hazırlıkları uzun bir süre takip ediliyor. PKK oraya inşaatlar yapıyor. Sığınaklar, silah depoları, eğitim alanları gibi. Hatta koronavirüsü bahane ederek sağlık merkezi de kuruyorlar. Yapılan değerlendirmelerde PKK’nın Sincar’ı Kandil’leştirme hazırlıklarının belirli bir seviyeye ulaştığı sonucuna varılıyor. Harekât için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle de Karaçok bölgesinde çalışmalar yapıldığı için orası hedef alınıyor.
UÇAK SAYISI AÇIKLANANDAN FAZLA
Pençe-Kartal harekâtında 30 savaş uçağının görev aldığı haberleri yapılmıştı. Harekâtta 30’dan fazla uçak kullanılmış. İHA’lar, hava erken ikaz ve kontrol uçakları, ve tanker uçakları aynı anda görev yapmış. İlk olarak önceden belirlenen 78 hedef vurulmuş. Sayı 81 olarak açıklanmıştı. Fark neden kaynaklanıyor? Uçaklarımız hedefleri isabetle vurup geri dönerken, İHA’lar 3 hedef daha belirliyor. Bunun üzerine savaş uçakları geri dönüp o üç hedefi de imha ediyorlar.
PKK’NIN SİVİL İNSAN KALKANI
Demek ki tüm terör örgütleri böyle çalışıyor. Hatırlarsanız, DEAŞ da sivilleri kalkan olarak kullanmıştı. PKK da aynı şeyi yapıyor. Ama bir farkla. PKK, Sincar’daki üsleri inşa ederken, sivillerden köy kuruyor. Böylece sivil kamuflaj altında sığınaklarını, silah depolarını, eğitim alanlarını inşa ediyor. Sivil kalkanı, ikinci olarak harekât sırasında işine yarıyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti sivilleri vursa dünyaya ilan edecekler. Ancak hevesleri kursaklarında kalıyor. Çok özenli davranılıyor. Tek bir sivilin zarar görmemesine dikkat ediliyor. Öyle ki harekât sırasında PKK hedefleri vurulduktan sonra köye yerleştirilen siviller yaralıları kurtarmak için operasyon bölgesine giriyorlar. Pilotlar bu durumu harekât merkezine iletiyor. Tek bir talimat gidiyor. “Sivillerin olduğu yerdeki hedefleri pas geçin” deniliyor.
HAREKÂT MERKEZİNDEKİ HEYECAN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal harekâtını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden yönetti, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte. Harekât gece 24.00’te başlıyor. Tam 58 dakika içinde ilk 78 hedef başarıyla imha ediliyor. Müthiş bir performans. Hedeflerin vuruluşunun canlı olarak izlendiği harekât merkezinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekâta katılan pilotlarla telsizden irtibat kurduğunda ise pilotlardan ziyade bakanın daha heyecanlı olduğu dikkati çekiyor.
HULUSİ AKAR O HAREKETİ NİYE YAPTI?
Harekât merkezinde bir görüntü var. Milli Savunma Bakanı’nın harekâtı izlerken elini bir kartal gibi tuttuğu el hareketinden söz ediyorum. Merak ettim. Araştırdım. Tam o sırada PKK’nın barınağı vuruluyor. İçeride PKK’lı teröristlerle birlikte mühimmat var. Öyle ki bombardımandan sonra en az 10 dakika boyunca patlamalar devam ediyor. Belli ki önemli bir mühimmat merkeziymiş. Hulusi Akar, barınağın tam isabetle vurulması üzerine o işareti yapıyor.
Kandil’i Sincar’a taşıyacaklardı
Bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından atılan bir tweet’ten öğrendik.
Belki bu bazılarımıza Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarından biri gibi geldi.
Haber kanallarının emekli askerleri canlı yayına alması, haritaların üzerinden operasyonun anlatılması ilgimizi arttırmış olabilir ama üzerinden 24 saat geçtikten sonra üstünde pek durmadık.
Ama aslında üzerinde durmamız ve tartışmamız gereken bir konu.
Pençe-Kartal operasyonundan söz ediyorum.
Çok stratejik bir operasyon.
Operasyonun planlanıp icra edilme şeklinden söz etmiyorum. Vurulan hedef çok stratejik bir nokta. Onu anlatınca sizin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum ama önce neden bu harekâta “Pençe-Kartal” adı verildi, onu paylaşmak istiyorum.
NEDEN PENÇE-KARTAL?
Türk Silahlı Kuvvetleri bir süredir PKK’nın içeriye sızıp eylem yapmasını önlemek için Kuzey Irak’ın içinde üs bölgesi inşa edip belirli bir miktarda birlik konuşlandırdığı Pençe harekâtları yapıyor. Kandil’den Türkiye’ye geçişleri önlemek ve Kuzey Irak’ta PKK’nın alanını daha çok daraltmak için. Bir üs bölgesi inşa ediliyor, bir süre sonra onunla irtibatlı bir şekilde stratejik bir noktaya diğeri kuruluyor. Arazi yapısı çok dağınık olan bölgede şimdiye kadar 3 ayrı Pençe harekâtı yapıldı. Pençe, PKK’yı süpürme harekâtı olarak icra ediliyor. Böylece PKK’lılar Irak’ın kuzeyinden güneye doğru 20-25 kilometre çekiliyorlar. Harekât, Pençe’nin omurgası üzerine yapılıyor. Ama üslerden kalkan uçakların kullanıldığı bir harekât olması nedeniyle bu harekâta Pençe-Kartal ismi veriliyor.
SADECE DİYARBAKIR ÜSSÜ DEĞİL
Bu arada sadece Diyarbakır’daki hava üssü kullanılmıyor. Diyarbakır, Malatya, Eskişehir başta olmak üzere tüm üsler kullanılıyor.
İŞTE O STRATEJİK HEDEF
Türk Silahlı Kuvvetleri önceden de Irak’ın kuzeyine harekât düzenliyordu. Ancak daha çok gir-çık şeklinde cereyan ediyordu. Pençe harekâtıyla birlikte sınırlarımızdan içeriye doğru üs bölgeleri kurarak ilerliyoruz. Tabii PKK’lılar da boş durmuyor.
Türk silahlı Kuvvetleri bir süredir PKK’nın Kandil’i, Sincar’a taşıdığına dair tespitlerde bulunuyor. Sincar, PKK’nın Kandil’le Suriye arasında irtibatını sağlayan en stratejik üslerinden biri. Kandil’e olduğu gibi Sincar’a da PKK’yı Amerikalılar yerleştirdi. DEAŞ’la mücadele kılıfı altında.
PKK’nın Kandil’i Sincar’a taşıma hazırlıkları uzun bir süre takip ediliyor. PKK oraya inşaatlar yapıyor. Sığınaklar, silah depoları, eğitim alanları gibi. Hatta koronavirüsü bahane ederek sağlık merkezi de kuruyorlar. Yapılan değerlendirmelerde PKK’nın Sincar’ı Kandil’leştirme hazırlıklarının belirli bir seviyeye ulaştığı sonucuna varılıyor. Harekât için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle de Karaçok bölgesinde çalışmalar yapıldığı için orası hedef alınıyor.
UÇAK SAYISI AÇIKLANANDAN FAZLA
Pençe-Kartal harekâtında 30 savaş uçağının görev aldığı haberleri yapılmıştı. Harekâtta 30’dan fazla uçak kullanılmış. İHA’lar, hava erken ikaz ve kontrol uçakları, ve tanker uçakları aynı anda görev yapmış. İlk olarak önceden belirlenen 78 hedef vurulmuş. Sayı 81 olarak açıklanmıştı. Fark neden kaynaklanıyor? Uçaklarımız hedefleri isabetle vurup geri dönerken, İHA’lar 3 hedef daha belirliyor. Bunun üzerine savaş uçakları geri dönüp o üç hedefi de imha ediyorlar.
PKK’NIN SİVİL İNSAN KALKANI
Demek ki tüm terör örgütleri böyle çalışıyor. Hatırlarsanız, DEAŞ da sivilleri kalkan olarak kullanmıştı. PKK da aynı şeyi yapıyor. Ama bir farkla. PKK, Sincar’daki üsleri inşa ederken, sivillerden köy kuruyor. Böylece sivil kamuflaj altında sığınaklarını, silah depolarını, eğitim alanlarını inşa ediyor. Sivil kalkanı, ikinci olarak harekât sırasında işine yarıyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti sivilleri vursa dünyaya ilan edecekler. Ancak hevesleri kursaklarında kalıyor. Çok özenli davranılıyor. Tek bir sivilin zarar görmemesine dikkat ediliyor. Öyle ki harekât sırasında PKK hedefleri vurulduktan sonra köye yerleştirilen siviller yaralıları kurtarmak için operasyon bölgesine giriyorlar. Pilotlar bu durumu harekât merkezine iletiyor. Tek bir talimat gidiyor. “Sivillerin olduğu yerdeki hedefleri pas geçin” deniliyor.
HAREKÂT MERKEZİNDEKİ HEYECAN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal harekâtını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden yönetti, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte. Harekât gece 24.00’te başlıyor. Tam 58 dakika içinde ilk 78 hedef başarıyla imha ediliyor. Müthiş bir performans. Hedeflerin vuruluşunun canlı olarak izlendiği harekât merkezinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekâta katılan pilotlarla telsizden irtibat kurduğunda ise pilotlardan ziyade bakanın daha heyecanlı olduğu dikkati çekiyor.
HULUSİ AKAR O HAREKETİ NİYE YAPTI?
Harekât merkezinde bir görüntü var. Milli Savunma Bakanı’nın harekâtı izlerken elini bir kartal gibi tuttuğu el hareketinden söz ediyorum. Merak ettim. Araştırdım. Tam o sırada PKK’nın barınağı vuruluyor. İçeride PKK’lı teröristlerle birlikte mühimmat var. Öyle ki bombardımandan sonra en az 10 dakika boyunca patlamalar devam ediyor. Belli ki önemli bir mühimmat merkeziymiş. Hulusi Akar, barınağın tam isabetle vurulması üzerine o işareti yapıyor.