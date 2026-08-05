Kandil’deki lider kadro ne olacak

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Bu adımlardan biri bugün atılacak. Terörsüz Türkiye yasası partilerin ortak teklifi olarak Meclis’e sunulacak. İYİ Parti hariç tutulduğunda yasanın arkasındaki destek yüzde 95’e ulaşıyor. Çok önemli bir destek. Önümüzdeki hafta ise örgüt mensuplarının silah bırakma süreci başlayacak. Ondan sonra nasıl bir mekanizma işleyecek aktaracağım.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Ancak önce önümüzdeki büyük fotoğrafı doğru okumak gerektiğine inanıyorum.

Bundan bir buçuk yıl önce Suriye topraklarının üçte birini SDG-YPG kontrol ediyordu. ABD binlerce TIR silah ve para veriyordu. Mazlum Abdi, Amerikan üssünde kalıyordu. Suriye yönetiminde ise Türkiye düşmanı ve PKK’nın hamisi olan Esed ailesi vardı.

Ne oldu?

Ne Esed kaldı, ne SDG. Şu anda Suriye yönetiminde Türkiye’nin desteklediği Şara yönetimi var.

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PKK demek, ABD demekti. PKK demek, İngilizler demekti. PKK, 40 yıl boyunca ayakta kaldıysa ABD’nin desteği sayesinde kaldı.

Şu anda ABD yönetimi PKK’nın değil bizim yanımızda duruyor. Bu çok önemli bir kazanım.

IRA, ETA, Farc süreçlerini incelediğimizde dış desteğin kesilmesinin ne denli önemli olduğu anlaşılır.

Kandil’in koruyucularından biri Türkiye ile bölgesel rekabet içinde olan İran’dı. İran, Suriye, Lübnan ve Irak’taki etkinliğini kaybetti. ABD ile savaş nedeniyle içe dönmüş durumda.

Suriye iç savaşı başladığında buradan bize bir devlet çıkar mı diye daha önceki çözüm sürecini sabote eden Kandil, bir süre İran savaşından bize ekmek çıkar mı diye bekledi.

Suriye ve İran süreci, PKK’nın umutlarının tükenmesine yol açtı.

TARİHİN ELİ YANIMIZDA

PKK’nın şeflerinden Duran Kalkan, Medyascope’taki söyleşisinde bölgede devletlerin, örgütlerin ve kendini en güçlü zanneden liderlerin yıkılıp gittiğini anlatmadı mı?

Bölge eski bölge değil, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye yükselen güç. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biri. Bu kez dünyayı ıskalamadık tam aksine paçasından yakaladık. İç ve dış konjonktür lehimize. İlk kez tarihin eli omuzumuza değiyor. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.

Türkiye ile hesabı olanlar bize karşı hep PKK’yı kullandı. Son olarak İsrail, PKK üzerinden hâkimiyet kurmuştu. PKK’nın Türkiye’ye maliyetinin 2.3 trilyon doları aştığı tespit edildi. Bu iki Türkiye demek. PKK’nın tasfiyesini gerçekleştirdiğimizde ise bu silahı ellerinden almış olacağız. Yeni bir model ortaya çıkacak. Bunun adı Türkiye modeli olacak. O zaman Türkiye’nin karşısında hiçbir devlet duramaz.

BAŞARACAĞIZ

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Anadolu’nun kapısını birlikte açan Kürtler ve Türkler yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Tarihi bir fırsat yakaladık. Bu tarihi dönüşümde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Küçük bir kesim dışında herkes bu şuurla hareket ediyor. Bu gelişme bölgenin kaderini etkileyecek çapta bir olay. Silahlar değil, siyaset konuşacak. Ekonomik potansiyelimiz terörle mücadeleye değil insanlarımızın refahına harcanacak.

Bu ülkenin çocukları geleceğe umutla bakacak.

Biz bu mücadeleyi başaracağız.

GEÇİCİ YASA OLACAK

Yasanın detayları bugün kamuoyuna açıklanacak. Yasal düzenlemenin geçici olacağı ifade ediliyor. Yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 ay içinde silahlarını bırakıp Türkiye’ye dönmeleri için çağrı yapılacak. Ayrıca silahlarını bırakanlar 3 yıl süreyle yeni bir suça karışmadıkları takdirde siyasi faaliyette bulunabilecekler. Yasanın Meclis’ten geçmesinden sonra adım adım ilerlenecek.

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İKİ YENİ KURUL

Bu yasanın daha önceki düzenlemelerden bir farkı da dinamik bir süreç olması. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında, “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” kurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “İzleme Komisyonu” oluşturulacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, belirli sürelerde bu iki kurulu bilgilendirecek. Buralarda yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni adımların atılması gündeme gelecek.

YASA ÇIKINCA

Yasa Meclis’ten geçtikten sonra PKK’nın tasfiyesi ve örgüt üyelerinin silah bırakıp Türkiye’ye gelmeleri yönünde çağrı yapılacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının toplanacağı yerler için Irak ve Suriye yönetimi ile anlaşmalar yapıldı. Silah bırakan örgüt üyeleri için Erbil ve Süleymaniye’deki toplanma merkezleri oluşturulacak. Bu sürecin 1.5-2 ayda tamamlanması hedefleniyor. Irak’ta 2 bin 800 kişinin, Suriye’de ise 1000-1500 kişinin olduğu söyleniyor. Silah bırakanlar tekrar Kandil’e çıkmayacak, Erbil ve Süleymaniye’de kalacaklar.

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KİMLER YARARLANACAK

Yasal düzenlemeden

1- Suriye ve Irak’taki örgüt mensupları,

2- Yurtdışındaki örgüt üyeleri,

3- Örgüt üyeliğinden dolayı mahkûm olanlar yararlanacak. Cezaevlerinde PKK üyeliğinden dolayı 3 bin 900 kişinin yattığı ifade ediliyor.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Çıkacak olan yasa Öcalan’ı kapsamıyor. Öcalan bu yasadan yararlanmayacak ama sürece verdiği katkı nedeniyle İmralı’daki şartları iyileştirilecek, iletişim imkânları artırılacak. Çünkü sürecin devamı için Öcalan’ın desteği önemli olmaya devam edecek.

KANDİL’DEKİ LİDER KADRO

Bu yasanın en zor bölümünü ise PKK’nın lider kadrosu oluşturuyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat gibi üst düzey yöneticilerin sayısının 180 civarında olduğu söyleniyor. Onlar bu yasadan yararlanmayacak. Ancak süreç olumlu ilerlediği takdirde onlarla ilgili değerlendirmeler yapılabilecek. Belki bugünün konusu değil ama örgüt lideri konusunu gündemimize almalıyız. Bir tehlikeye dikkatimizi çekmek istiyorum. Lider kadro Kuzey Irak’ta kalmaya devam ettikçe yeni PKK’ları kurmaları söz konusu olabilir. Bir PKK’yı tasfiye ederken yeni PKK’lıların kurulmasına imkân vermemeliyiz. Öcalan’ın elimizde olması ne kadar yararlı olduysa örgüt liderlerinin de kontrolümüzde olduğu bir modeli kurmamız gerekiyor. Yoksa bu lider kadro yeni PKK’lar kurabilir. Bu tehlikeyi yok sayamayız. Biz ne yapıp edip Kandil’deki örgüt liderlerini kontrolümüz altında tutacak bir formül bulmalıyız.

Şimdilik benden bu kadar.

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MGK’YA SUNACAK

Silah bırakma sürecinin takibi için MİT’in kontrolünde bir “teyit ve tespit” mekanizması oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, MGK’ya silah bırakma işleminin tamamlandığı ve mağaraların boşaltıldığını teyit eden raporu sunduğu takdirde ikinci aşamaya geçilecek. MGK’da olumlu karar alındığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacak.