Kandil Öcalan’la karşı karşıya

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Gelişmeler benim baktığım taraftan değil tam tersine terörün bitmesi ve PKK’nın tasfiye edilmesi cephesinden gelişsin.

Teröristbaşlarından Bese Hozat’ın açıklamalarını Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan aracılığıyla gönderdiği mesaja Kandil’in ilk tepkisi olması nedeniyle önemsedim.

Çünkü Öcalan’ın çağrısının amacına ulaşabilmesi için Kandil’in kongreyi toplayıp PKK’yı lağvetmesi gerekiyor. Kandil, 2014 sürecinde olduğu gibi Öcalan’ın çağrısını bir kez daha reddederse o zaman başka bir stratejiye geçilecek. Bizim onu da izleyip, kamuoyunu bilgilendirmemiz gerekiyor.

HAKAN FİDAN’IN UYARISI

Değerlendirmeye geçmeden önce bir tespitte bulunmama izin verir misiniz? Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında DEM Partililerin laf atmaları üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Size şunu tavsiye ederim, 2025’e giriyoruz, biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya ve biraz update ihtiyacımız var, siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin” demişti.

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Bese Hozat’ın ve Cemil Bayık’ın söyleşisini izlerken, ne kadar geri kaldıklarını, süreçleri okumaktan ne kadar uzak olduklarını fark ettim. Tek bildikleri ellerindeki silahla, Amerika’ya hizmet etmek. Süreçleri okuyamıyorlar.

KANDİL’İN DEĞERLENDİRMESİ

Öncelikle Bese Hozat’ın, Öcalan’la ilgili değerlendirmesinin üzerinde durmak istiyorum.‘İmralı’da tecrit ve işkence koşulları devam ediyor’ diyor. Öcalan’a sağlık, güvenlik, özgür yaşam ve çalışma koşullarının sağlanmadığını söylüyor. İktidarın rantçı yaklaşarak Öcalan’ın durumunu araçsallaştırmaya çalıştığını savunuyor.

ÖCALAN’IN MESAJLARI NET

Öcalan, 23 Kasım’da yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’la görüşmesinde, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” dedi.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile görüşmesinde, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye mesaj verdi.

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ÖCALAN ŞART İLERİ SÜRMÜYOR

Öcalan, ‘sağlık durumum iyi değil, çalışma koşullar kötü, güvenliğim tam sağlanamadı, iktidar benim durumumu araçsallaştırabilir’ demiyor. Tam aksine bu konuda katkı yapmaya ehil ve kararlı olduğunu söylüyor. Peki o zaman Bese Hozat ne yapmak istiyor?

ÖCALAN EHİL DEĞİL Mİ

Öcalan’ın ileri sürmediği şartları öne sürerek, Öcalan’ın bu çağrıyı yapmaya ehil olmadığını söylemek istiyor. Öcalan, ilk olarak silahlı güçlerin Türkiye dışına çekilmesi ve silah bırakılması çağrısını yaptığında Kandil, “Sen özgür değilsin, tutuklusun o nedenle verdiğin kararlar sağlıklı değil” diye karşılık vermişti. 2014 sürecinde ise Kandil, Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısına, “Suriye’de yeni bir konjonktür ortaya çıktı. Cezaevinde olduğun için bunun farkında değilsin ama yeni konjonktür bize tarihi fırsatlar sunuyor” diye karşılık vermişti.

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Öcalan’ı değil, silahı tercih etmişlerdi. Anteplilerin, “Ağzını büzüşünden Ömer diyeceği belliydi” diye lafı vardır. Bese Hozat’ın bu sözlerinden de Kandil’in yine yan çizeceği anlaşılıyor.

Kandil, doğrudan Öcalan’ı da karşısına almak istemiyor. Bese Hozat, “Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz, önderliğimizin ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız” diyor.

KONGREYİ TOPLAYIN

O zaman, “Halep oradaysa arşın burada” derler. Madem Öcalan sizin “Önderliğiniz” madem “İmralı’nın iradesi irademizdir” diyorsunuz amasız, fakatsız olarak Öcalan’ın iradesinin arkasındayız, yapacağı çağrıya göre hareket edeceğiz diye açıklama yaparsınız. Bunun üzerine Öcalan, silahların bırakılması, PKK’nın tasfiye edilmesi ve terör faaliyetlerinin sona erdirildiğini ilan eder, siz de kongrenizi toplar bu kararın gereğini yerine getirirsiniz.

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DİRENİŞ ÇAĞRISI

Bese Hozat sonunda baklayı ağzından çıkarıyor. “Önder APO’nun elini güçlendirecek olan direniştir” diyor. Topyekûn direniş çağrısı yapıyor. Devlet Öcalan’la görüşmeye, siz direndiğiniz için izin vermedi. Tam aksine hem Türkiye’de hem Irak’ta hem de Suriye’de kaybettiniz. Ağababalarınız sizi yine sattı. Arkanızdaki Baas desteği kalmadı, Esed rejimi çöktü, İran çekildi, Amerika sizi satacak yer arıyor. Tam bu konjonktürde Türkiye Cumhuriyeti bu sorunu kökten çözmek için el uzatıyor. Öcalan, İmralı’da bunu görüyor ama siz Kandil’de görmüyorsunuz.

5 KRİTİK NOKTA

1- Bu sürecin kodları farklı. Çünkü yeni bir Suriye gerçekliği ve yeni bir Irak gerçekliği söz konusu. Paradigma değişti. Bu sürecin sonunda bir masa kurulmayacak, müzakere yapılmayacak. Çünkü bu süreç bir al-ver süreci değil.

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2- Suriye’deki değişmeler dengeleri değiştirdi. Suriye’deki gelişmeler sadece YPG’nin değil aynı zamanda PKK’nın silah bırakmasını artık bir zaruret haline getirdi.

3- Buradaki amaç PKK’nın silah bırakması. Bunun dışında bir yol, yöntem ve sonuç söz konusu değil.

4- Peki Suriye ve Irak’ta paradigma değiştiyse o zaman Öcalan neden muhatap alınıyor diyenler var. Öcalan’ın çağrısı, Türkiye’ye değil. Kurucusu olduğu PKK’ya çağrı yapıyor. Lideri olduğu örgütüne neden silah bırakmaları gerektiğinin gerekçelerini inşa ve izah ediyor.

5- PKK, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini istismar etmeye çalışırsa, onlar için sonuçları ağır olacak.

TEHLİKELİ TWEETLER

Suriye’de kaybeden tarafta olan İran ve Esed rejiminin infaz timi Şebbihalar bir süredir sosyal medya üzerinden Suriye’yi mezhep savaşına sürüklemek istiyorlar. Bunun için de Suriye’de Alevilerin katledildiğine dair paylaşımlar yapıyorlar. İran biliyor ki, Alevi konusu Türkiye’nin de yumuşak karnı. Orayı kaşımak istiyor. Bunu bizim içimizde yayanlar ise İran’ın beşinci kol faaliyetlerine hizmet ediyorlar. Bu paylaşımları araştırmadan, sorgulamadan sosyal medya hesaplarından yayıyorlar. Bunlardan birisi de Gülben Ergen isimli sanatçımız.

GÜLBEN ERGEN’İN TWEETİ

Gülben Ergen, “Suriye’de Alevi katliamı var” Hashtag’ını kullanarak, “Ahlaksızların işkence ettiği Alevi katliamına ses verin!” diye tweet attı.

AMAÇ İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK

İran istihbaratı ile Esed rejiminin kalıntılarının amacı Suriye’de yeniden iç savaşın fitilini ateşlemek. Diğer amaçları ise Türkiye’nin içini karıştırmak, bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak. Suriye 13 yıllık iç savaştan çok çekti. Mezhep savaşı Irak’ı perişan etti. Biz Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da çok büyük acılar yaşadık. Gülben Hanım biraz dikkat. Siz bunlara neden alet oluyorsunuz?