Kandil, Öcalan’a karşı direniyor

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Ne zaman ki Öcalan, terörün sonlandırılması ve PKK’nın lağvedilmesi konusunda misyon üstleneceği mesajını verdi. Kandil yan çizmeye başladı. Böylece “Takke düştü kel göründü”. Kandil’in Öcalan’ın ismini kitleleri harekete geçirmek için kullandığı ortaya çıktı.

ÖCALAN’IN MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve yeğeni Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştü. Öcalan, yeğeni aracılığıyla gösterdiği mesajda yeni süreçte rol oynayabileceğini ifade etmişti. Ömer Öcalan, “Koşullar oluşursa, bu çatışmalı ve şiddet sürecini hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Bu güç bende var” dediğini açıklamıştı.

Ömer Öcalan’ın İmralı ziyaretinden sonra Öcalan’ın mesajlarını DEM Parti ve Kandil’e ilettiği bir sır değil.

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KANDİL OYUN OYNUYOR

MHP lideri Bahçeli’nin şok edici çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye verdiği güçlü destekten ve Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mesajdan sonra, terörün sonlandırılması ve PKK’nın tasfiyesi yönünde güçlü bir zemin oluşunca Kandil, silah bırakmamak için her türlü atraksiyonu yapmaya başladı.

DURAN KALKAN’IN AÇIKLAMASI

PKK’nın önde gelen isimlerinden olan Duran Kalkan, Öcalan silah bırakın dese de silah bırakmayacakları ve PKK terörünü devam ettirecekleri yönünde açıklamalar yaptı.

Duran Kalkan, yeni şartlar ileri sürdü. “Her şey Önder Apo’nun fiziki özgürlüğüne bağlı. Bu gerçekleşmeden herhangi bir somut gelişme olmaz, ortaya çıkmaz. Savaş var, devam ediyor, sona ermiş değil, herhangi bir bağlayıcı engelleyici durum yok” dedi.

Hani İmralı’nın iradesi iradenizdi? PKK işine gelince Öcalan ismini kullanıyor. “Önder APO” diyor. Ama silah bırakmaya gelince, Öcalan’ın çağrısına kulak tıkıyor. Kandil bunu daha önceki çözüm süreçlerinde de yaptı. Öcalan, 2013 Nevruzunda silahlı mücadelenin bittiğini ilan ederken, PKK, Kobani olayları ve hendek savaşlarını başlattı.

YENİ ŞARTLAR İLERİ SÜRÜYOR

Kandil’deki PKK yöneticileri bir kez daha Öcalan testiyle karşı karşıya. Öcalan, “Koşullar oluşursa, bu çatışmalı ve şiddet sürecini hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Bu güç bende var” diyor ama Duran Kalkan, “Gerçekten Önder Apo’nun rol oynamasını istiyorlarsa, söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz” diyerek yeni şartlar ileri sürüyor. Hem de bu aşamada Öcalan’ın böyle bir talebi olmadığı halde.

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TUSAŞ SALDIRISINI KUTSUYOR

MHP lideri Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te DEM Parti Grubu’nda çağrı yapsın” dediği ve “Umut hakkı”nı gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “tarihi fırsat” olarak nitelendirdiği, Öcalan’la 43 ay sonra görüşmenin gerçekleştiği bir ortamda PKK’lı teröristlerin TUSAŞ’a yaptığı saldırı yeni sürecin sabote edilmesi olarak yorumlanmıştı. PKK, geçmişteki çözüm süreçlerinde olduğu gibi yine yeni bir süreci sabote etti.

PKK yöneticilerinden Duran Kalkan ise 5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırını kutsayan bir açıklama yaptı. “TUSAŞ eylemi askeri açıdan başarılı” dedi.

TERÖRİSTLERE ÖVGÜ

TUSAŞ’ta 5 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristlere övgüler dizen Duran Kalkan, “Eylemi gerçekleştiren Asya Ali ve Rojger Hêlîn yoldaşları saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

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ÖCALAN’IN RAKİBİ KANDİL

Bütün bunları neden aktardım? Kandil’deki terör baronlarının bu tavrı sır değil. Ama Öcalan eğer yeni süreçte bir rol oynamak istiyorsa, bir yanda “Umut hakkı”ndan söz eden ve Meclis’e gelip DEM Parti Grubu’nda konuşma yapması önerisinde bulunan bir siyasi irade var, diğer yanda ise kendisini diri diri İmralı’ya gömmeye kararlı bir Kandil var.

Bu açıklamalarda gösteriyor ki, Öcalan’ın önündeki en önemli engel PKK.

Öcalan’ın asıl rakibi Kandil...

ÖMER ÖCALAN İSE “ÖCALAN’IN ELİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ” DİYOR

Kandil bir yandan yeni şartlar ileri sürerek, diğer yandan TUSAŞ saldırısında olduğu gibi süreci sabote eden eylemlerine devam ederken İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise, “Öcalan’ın elini güçlendirmek için topyekûn çalışmalıyız” diye çağrı yaptı.

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MESAJI ÇOK NET

Aynı zamanda Öcalan’ın yeğeni olan Ömer Öcalan, terör örgütünün yayın organında Öcalan’ın mesajını değerlendirdi.

Ömer Öcalan, “Öcalan’ın mesajı son derece açıktı. ‘Koşullar oluşursa, bu çatışmalı ve şiddet sürecini hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Bu güç bende var’ dedi. Halkımızın ve siyasetçilerimizin bu çerçevede Öcalan’ın elini güçlendirmek için topyekûn çalışması gerekiyor” diye konuştu.

Ömer Öcalan, İmralı’nın elini güçlendirmek gerektiğini söylüyor. Ama hem Kandil hem DEM Parti tam aksine Öcalan’ın çağrısını sabote edecek bir politika takip ediyor.

ÖCALANCILAR NE YAPACAK?

Bu tablo karşısında DEM Parti ve Kandil içinde Öcalan çizgisinde hareket edenler ne yapacak? Sessiz mi kalacaklar yoksa harekete mi geçecekler?