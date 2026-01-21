Haberin Devamı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi, 18 Ocak’ta 14 maddelik bir anlaşma yapmışlardı. 19 Ocak’ta Şam’da masaya oturdular.

Orada ne oldu? Halep’te, Deyrizor’da yani sahada yenilen Kandil, masada kazanmak istedi. Bunun için DEAŞ blöfünü yaptı. Ama karşı taraf rest çekince, masa dağıldı.

ABD’Yİ KAYBETTİ

Kandil hem sahada hem masada kaybetti. Kandil bu kez büyük kaybetti. PKK’nın, SDG’nin hamisi olan ABD’yi kaybetti.

1- ABD, Suriye devletinin Halep’te, Meskene’de, Deyrizor’da SDG’ye yönelik operasyonuna engel olmadı.

2- Ahmed Şara, Mazlum Abdi ile anlaşamaya varılamaması üzerine ABD Başkanı Trump’la görüştü. Görüşmeden sonra Suriye’nin Haseke’ye yönelik askeri operasyonu durmadı, devam etti. Demek ki Trump operasyona yeşil ışık yaktı.

3- Trump’la görüşmeden sonra yapılan açıklamada, “İki başkan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemini teyit etti. İki başkan ayrıca, bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görme konusundaki ortak özlemlerini dile getirdi” denildi.

Bunlar ne demek? Trump, Suriye yönetiminin arkasında demek. Bu ne demek? Trump, SDG’nin arkasında değil demek.

O nedenle diyorum bunlar Kandil’in daha iyi günleri.

ŞARA-ABDİ DİYALOGLARI

Ahmed Şara ile Mazlum Abdi görüşmesinde masanın devrilmesine yol açan diyalogları hazırladım. Bunu Suriye devletinin resmi organları aracılığıyla yapılan açıklamalardan ve YPJ’li Rohilat Efrin isimli teröristin toplantıya ilişkin açıklamalarından kesişen noktaları toparlayarak düzenledim.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığındaki toplantıya Şam hükümetini temsilen Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani katılıyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da yer aldığı toplantıda Mazlum Abdi ile birlikte Rohilat Efrin de var. Rohilat Efrin, toplantıya Mazlum Abdi’nin Kandil komiseri olarak katılmış.

O KONUŞMA

Ahmed Şara, Mazlum Abdi’ye Savunma bakanı yardımcılığını teklif ediyor. Haseke Valiliği için önereceği bir ismi değerlendireceğini söylüyor. Ardından Mazlum Abdi’ye soruyor.

Şara- Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?

Abdi- Anlaşmaya bağlı değilim ve gerçekleşen elektronik imzayı tanımıyorum. Konvoyları durdurun ki şartları görüşebilelim.

Şara- Müzakereye yer yok ve askeri konvoyların durdurulması da söz konusu değil; Suriye devletinin sahada yaptığı her şey varılan anlaşmanın şartları dahilindedir.

TOM’UN TEPKİSİ

Tom Barrack- Mazlum Abdi’ye dönerek, “Erbil’deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardıktan ve tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şara’nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdükten sonra bu ahlaksız bir inkâr. Sen, 10 Mart anlaşmasının hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkâr ediyorsun” diyor.

Tom Barrack sinirli bir şekilde toplantı salonunu terk ediyor. Sonra geri dönüyor. Bu arada görüşme devam ediyor.

Abdi- Haseke ve Ayn el-Arab vilayetleri askeri ve idare olarak bizim kontrolümüzde olsun.

Şara- Haseke ve Ayn-el Arap’ı boşaltın, silahları bırakın, orduya bireysel olarak katılın.

Mazlum Abdi, 5 günlük bir uzatma talep ediyor. Tom Barrack tekrar devreye giriyor. SDG adına uzatma talebine garanti olmayacağını bildiriyor. Barrack, “Başkan Şara’nın huzurunda utanıyorum ve ondan bunu istemeyeceğim, ayrıca siz (Mazlum Abdi) kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz, bu yüzden size Kandil’de bir karar garantisi veremem” diyor. Bu çıkış Mazlum Abdi üzerinde ikinci kez şok etkisi yapıyor.

DEAŞ TEHDİDİ

Bunun üzerine Mazlum Abdi, DEAŞ tehdidinde bulunuyor. Abdi’nin bu tavrı Tom Barrack’ın tepkisine neden oluyor. Barrack, “Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz” diyor. Suriye Savunma Bakanı Kasra söze girerek, DEAŞ’lıların kaçmaması için hapishanenin etrafını kuşatacaklarını söylüyor.

Tom Barrack toplantıdan sonra SDG’nin uzlaşmaz tutumu hakkında ABD Başkanı Trump’a bilgi veriyor. Ahmed Şara-Trump görüşmesini sağlıyor. Trump, SDG’nin kendisine verilen fırsatları değerlendirmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Tek bir Suriye konusundaki kararlılığını vurguluyor. Trump, ABD’deki işlerinin yoğunluğu nedeniyle perşembe gününe kadar süre verilmesini istiyor.

NE OLUR

Bu durumda ne olacak?

1-Yeniden masaya dönülebilir ama eski şartlar geçerli değil.

2-Suriye ordusunun operasyonları devam edecek. Hafta sonu Suriye haritasından SDG’ye ait sarı renkler gidip yerine tamamen yeşil renkli tek Suriye haritası gelebilir.

3-PKK ve YPG’ye yapılan SDG makyajı bitti. Arap aşiretleri ayrıldı. Ortada Kandil’e bağlı olan YPG ve YPJ kaldı.

4-Terörsüz Türkiye sürecinde yeniden siyasi aktör haline gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip siyasi partilerle görüşmeler yapan DEM Parti bu fırsatı değerlendiremedi. DEM, yeniden Kandil’e asker yazıldı.