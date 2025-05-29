Kabine değişikliği ve Meclis Başkanlığı seçimi

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Ali Yerlikaya’nın, “Kabine” vurgulu paylaşımı ise Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kabine değişikliği söylentileri arttı. Çünkü Ali Yerlikaya bakan olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk talimatı çetelerle mücadele olmuştu. Yerlikaya o konuda çok başarılı oldu. Ali Yerlikaya’yla ilgili bir sorun gözükmüyor. Göreve devam edecek bakanlar arasında yer alıyor. Haziran ayında kabine değişikliği yapılacağı yönünde bir beklenti var. AK Parti Kongresi’nde parti yönetimi yenilendi. Meclis yönetiminde değişiklik olmadı ama yeniden seçilip güven tazelediler. Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu yeni dönemde de devam edecek.

KURTULMUŞ’LA DEVAM

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam ediyor. Kurtulmuş’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin de olumlu geçtiği ifade ediliyor. AK Parti grubunun imzalarıyla Kurtulmuş yarın Meclis Başkanlığı’na aday olarak gösterilecek. Kurtulmuş çok tecrübeli bir siyasetçi ve entelektüeldi. Başarılı bir Meclis Başkanı oldu.

SIRA KABİNEDE Mİ?

Şimdi sıranın kabine değişikliğine geldiği söyleniyor. Bu konuda yazılıp çizilenlere, şu bakan gidiyor, şu isim bakan oluyor şeklindeki kulislere inanmayın. Henüz bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka kimsenin bir şey bildiği yok. Hepsi bakan toto oynuyorlar. Kabine değişikliği bekleniyor ama köklü bir değişiklik olacağı söylenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlı sayıdaki bakanlıkta kan değişimine gidebilir. Onun zamanlamasını da Erdoğan belirleyecek.

ÖZGÜR ÖZEL’E AHTAPOTUN KOLLARI SORUSU

Özgür Özel, “ahtapotun kolları”nı açıklayacağım diye iddialı bir çıkış yapıp, AK Partili Fatih, Bahçelievler belediyeleriyle ilgili Sayıştay raporlarından bazı bölümleri açıkladı.

Etkili muhalefet her zaman iktidarın hata yapmasını önler. O açıdan önemserim. O yüzden dikkatle takip ettim.

İSLAM ÇUPİ’NİN TAKIMI

Ama Özgür Özel’in bir de Sayıştay raporlarındaki tespitlerden sonra bu belediyeler ne yapmış ona bakmasını beklerdim. Örneğin Fatih Belediyesi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ciddi bir devlet adamıdır. Gerekli açıklamaları sıcağı sıcağına yaptı. Sayıştay raporlarındaki tespitler düzeltilmiş. Özgür Özel’in büyük bir suç kanıtı gibi gösterdiği spor kulübüne tahsis edilmiş bir alan var. İslam Çupi’nin, Ziya Doğan’ın yetiştiği, Çapa Spor Kulübü tarafından 1948 yılından bu yana kullanılan 91 metrekarelik bir yer. Özgür Bey ‘ahtapotun kolları’ diye bula bula Çapa Amatör Spor Kulübü’nün kullandığı yeri mi buldun? İslam Çupi’nin kemiklerini sızlattın.

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AHTAPOT SORULARI

Özgür Özel, madem ‘Ahtapotun kolları’nı keşfetmeye çıktı. Kendisine yardımcı olmak istedim.

1- ‘Ahtapotun kolları’ CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında oluşturulan para kulelerine ulaşıyor mu?

2- ‘Ahtapotun kolları’ Ekrem İmamoğlu’nun sakladığı telefonuna ulaşıyor mu?

3- ‘Ahtapotun kolları’ otellerde yapılan gizli toplantılara, bantla kapatılan kameralara, jammer cihazı konulan görüşmelere uzanıyor mu?

4- ‘Ahtapotun kolları’ sıvacılıktan patronluğa terfi eden Adem Soytekin’e, kelle koparan lakaplı Fatih Keleş’e, Murat Ongun’a, itirafçı olan Ertan Yıldız’a kadar uzanıyor mu?

İMAMOĞLU VİLLALARINA

5- ‘Ahtapotun kolları’ 50 milyon dolarlık villaları 15 milyon dolara Ekrem İmamoğlu’nun şirketine satan işadamı Ali Nuhoğlu’na ulaşıyor mu? Ali Nuhoğlu’nun evinden çıkan milyon dolarlar ‘ahtapotun kolları’ sayılıyor mu?

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6- ‘Ahtapotun kolları’ İmamoğlu inşaatın son 3 yılda 117 tapu işlemi yapmasına ulaşıyor mu?

7- ‘Ahtapotun kolları’ kameramanlıktan patronluğa yükselen Murat Ongun’un en yakın adamı olan yurtdışında firari durumdaki Emrah Bağdatlı’ya uzanıyor mu? Ali Nuhoğlu ile Emrah Bağdatlı’nın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 40 milyona uzanıyor mu?

MUŞ’TAKİ, HAKKÂRİ’DEKİ BAKLAVAYA

8- ‘Ahtapotun kolları’ Muş’taki bakkaldan alınan baklavaya, Hakkâri’den alınan pasta böreğe ödenen 141 milyon liraya uzanıyor mu?

9- Bu ahtapotun kolları belediyeden alınan ön ödemelerle İmamoğlu inşaattan alınan dairelere ya da Capacity AVM’den istenilen rüşvete uzanıyor mu?

Şimdilik sorularım bunlar. Tanık sizindir hâkim bey...

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MAHMUT TANAL NE İÇİN AĞLIYOR?

Mahmut Tanal ne de olsa Şanlıurfalı. Hisli bir insandır diye düşünebilirsiniz. Duygulanmıştır, ağlamıştır.

Ekrem İmamoğlu cezaevine düştü diye ağladığını düşünebilirsiniz

Ya da benim yazılarımdan etkilenip duygulandığını hesap edebilirsiniz.

Yok yok her ikisi de değil.

Mahmut Tanal, FETÖ’nün yayın organı olan Zaman gazetesine devlet tarafından el konulduğunda FETÖ’cülere destek ziyaretinde bulunmuş. İşte orada üzüntüsünden gözyaşı dökmüş. Bunu da kendi adamlarına çektirip servis etmiş.