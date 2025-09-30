KAAN düşmanlığı

Haberin Devamı

Ne zaman ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,“Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” deyince KAAN düşmanı lobi harekete geçti. Demek ki motoru yerli değilmiş diye KAAN düşmanı lobi harekete geçti.

CHP’nin yerli ve milli düşmanı Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın zil takıp oynamadığı kaldı. “Demek ki neymiş? KAAN’ın bugünden yarına F-35’in yerini alması olanaksızmış” diye kendini paralamaya başladı.

Evden getirilen iki elma bir mandalinayla Yerli Malı Haftası yapmayı bilirler ama yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu’ya, yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a, yerli ve milli savaş uçağımız KAAN’a laf atmak için yanıp tutuşurlar. Oysa dünyanın ciddi savunma dergileri KAAN’a geniş yer ayırıyor.

Haberin Devamı

ATATÜRK ZAMANINDA OLSALARDI

Bunlar Atatürk’ün zamanında olsa Kırıkkale’deki silah ve mühimmat fabrikasına, Karabük’teki demir çelik tesislerine, Sümerbank’a, şeker fabrikalarına, demiryollarına düşman olurlardı. Oldular zaten. Atatürk öldükten sonra Nuri Killigil’in silah fabrikalarını bombayla havaya uçurmadılar mı? Şakir Zümre’nin top mermileri üreten fabrikasını soba fabrikasına çevirmediler mi? Nuri Demirağ’ın ürettiği uçakları, Vecihi Hürkuş’un lisans alıp yabancı ülkelere satmayı başardığı uçak fabrikalarını toprağa gömmediler mi?

Bu bir kafa yapısı. Yerli ve milli olana düşman olan kafa yapısı.

Bu bir zihniyet.

Bu memleket neyi ürettiyse, bu ülkenin evlatları neyi başardıysa ona düşman olan zihniyet.

BU MİLLETİN EVLATLARI ÜRETİYOR

TUSAŞ Tesisleri’nde yerli ve milli helikopterlerimizi, uzaya fırlatılacak uydumuzu, yerli ve milli savaş uçağımız KAAN’ı üreten mühendislerimizi görmüştüm. Hepsinin gözleri çakmak çakmaktı. Hepsinin gözlerinde bu millete hizmet etmenin gururu vardı.

Haberin Devamı

SÜRPRİZ YOK, AÇIKLANMIŞTI

KAAN ilk test uçuşunu gerçekleştirirken ne denildi? 2028 yılında ilk envantere girecek olan KAAN’ların ABD tarafından üretilen F110 motoruyla uçacağı açıklanmıştı. F-16’lar da bu motorla uçuyor. KAAN’ın yerli ve mili motorla uçuşu için 2032 tarihi verilmişti. TEI ile TRMotor tarafından geliştirilen yerli turbofan motor TF35000’in KAAN savaş uçağına entegrasyonunun 2032 yılından itibaren başlaması hedefleniyor. Bunlar bugün açıklanmadı. KAAN’ın test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği törende açıklanmıştı. Burada saklanan, gizlenen bir şey yok. Yerli ve milli savaş uçağı motorlarının testlerinin 2026 yılında başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI





TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile KAAN’ın önünde. Gururla...

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “KAAN seri üretimi yabancı değil, yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayisinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN’ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz” diye açıklama yaptı. KAAN’ın seri üretimi sadece bizi ilgilendirmiyor. Savunma alanındaki en büyük ihracat kalemlerimizden birini Endonezya’ya satışını yaptığımız 48 adet KAAN oluşturuyor.

GECİKME YOK

Haberin Devamı

Haluk Görgün, “Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eşzamanlı olarak değerlendiriyoruz. Böylece hem takvimi güvence altına alıyor hem de milli motor geliştirme yol haritamızı kesintisiz ilerletiyoruz” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ MOTOR

Türkiye, yerli ve milli motor üretimi konusunda önemli mesafeler kat etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün dediği gibi “Türkiye, motor teknolojilerinde kara, hava, deniz ve füze sistemlerinin tümünde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri yerli ve milli imkânlarla karşılayabilecek seviyeye ulaşmıştır”.

Haberin Devamı

TOGG’A ÇAMUR ATMIŞLARDI

TOGG için “İtalya’dan gemilerle getiriyorlar” dediler. TOGG seri üretime başladı, hatta ihracat için yabancı fuarlarda görücüye çıktı. Dillerini yuttular. KAAN’ı da kendi yerli ve milli motorumuzla uçuracağız, bakalım o zaman ne diyecekler? İzmir’in çöpünü toplamayı beceremezler ama bu kafa yapısı olduğu sürece yeni bir kulp bulurlar.