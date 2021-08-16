İYİ Parti’de PKK ve HDP kırılması mı?

İnsan kendi katıldığı ve iki kanaldan canlı olarak yayınlanan bir programın perde arkasını yazar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’la programdan sonra öyle şeyler yaşadık ki, kendi katıldığım programın perde arkasını yazmak zorunda kaldım.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CNN Türk ve Kanal D’de özel yayın planlandığını, yayında soru soracak gazeteciler arasında beni de düşündüklerini iletince ilk olarak aklıma gelen, “Nasıl haber çıkarırız” sorusu oldu.

Programa katılmayı memnuniyetle kabul ettim. Çünkü gazeteci olarak benim görevim soru sormak, haber çıkarmak.

Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le ilk olarak soruları hazırlamak üzere bir çalışma yaptık. Programın moderatörlüğünü üstlenen CNN Türk Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Deniz Bayramoğlu ile ortak bir çalışma yaptık. Program çarşamba günüydü ama soruları dosyaya salı günü 12.20’de kaydetmiş, mailime saat 14.01’de atmışım. Program için Çankaya Köşkü’ne hareket etmeden önce ise aramızda bir hazırlık toplantısı yaptık. Çankaya Köşkü’ne girdiğimiz anda dahi yeni sorular ekledik. Çünkü sel bölgesinden gelen haberler, sorulardaki önceliğimizi değiştirmemizi gerekli kıldı.

Çankaya Köşkü’ne programdan önce çıktık. Teknik ekip yayın hazırlıklarını yürütüyordu.

ERDOĞAN’IN KAFASI SELLE MEŞGULDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan programa geldiğinde kafası sel bölgesindeydi. Koltuğuna oturur oturmaz, “Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı” dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor.

VERDA ÖZER’İ SORDU

Cumhurbaşkanı